https://1prime.ru/20241128/vladivostok-853146877.html
Во Владивостоке загорелось иностранное судно
Во Владивостоке загорелось иностранное судно - 28.11.2024, ПРАЙМ
Во Владивостоке загорелось иностранное судно
Пожар произошел на иностранном судне Transit Sedanka, стоящем у причала морского порта Владивостока, пострадавших нет, сообщает Дальневосточная транспортная... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T05:57+0300
2024-11-28T05:57+0300
2024-11-28T05:57+0300
бизнес
экономика
россия
владивосток
рф
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853146877.jpg?1732762666
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – ПРАЙМ. Пожар произошел на иностранном судне Transit Sedanka, стоящем у причала морского порта Владивостока, пострадавших нет, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Сегодня около 10.00 (3.00 мск) произошло возгорание на иностранном судне Transit Sedanka, ошвартованном у причала 43 в морском порту Владивосток. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Приморской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
По данным краевого главка МЧС РФ, на момент прибытия пожарных с надстройки судна шел густой черный дым, в одной из кают горели личные вещи. В результате пожара каюта повреждена огнем на площади около 15 квадратных метров.
владивосток
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, владивосток, рф, мчс
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Владивосток, РФ, МЧС
Во Владивостоке загорелось иностранное судно
Во Владивостоке загорелось иностранное судно Transit Sedanka, пострадавших нет
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – ПРАЙМ. Пожар произошел на иностранном судне Transit Sedanka, стоящем у причала морского порта Владивостока, пострадавших нет, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Сегодня около 10.00 (3.00 мск) произошло возгорание на иностранном судне Transit Sedanka, ошвартованном у причала 43 в морском порту Владивосток. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Приморской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
По данным краевого главка МЧС РФ, на момент прибытия пожарных с надстройки судна шел густой черный дым, в одной из кают горели личные вещи. В результате пожара каюта повреждена огнем на площади около 15 квадратных метров.