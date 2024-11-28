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Во Владивостоке загорелось иностранное судно

Во Владивостоке загорелось иностранное судно - 28.11.2024, ПРАЙМ

Во Владивостоке загорелось иностранное судно

Пожар произошел на иностранном судне Transit Sedanka, стоящем у причала морского порта Владивостока, пострадавших нет, сообщает Дальневосточная транспортная... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T05:57+0300

2024-11-28T05:57+0300

2024-11-28T05:57+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – ПРАЙМ. Пожар произошел на иностранном судне Transit Sedanka, стоящем у причала морского порта Владивостока, пострадавших нет, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Сегодня около 10.00 (3.00 мск) произошло возгорание на иностранном судне Transit Sedanka, ошвартованном у причала 43 в морском порту Владивосток. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Приморской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении. По данным краевого главка МЧС РФ, на момент прибытия пожарных с надстройки судна шел густой черный дым, в одной из кают горели личные вещи. В результате пожара каюта повреждена огнем на площади около 15 квадратных метров.

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бизнес, россия, владивосток, рф, мчс