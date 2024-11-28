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Путин назвал российский аналог ракет Storm Shadow, SCALP и Taurus - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал российский аналог ракет Storm Shadow, SCALP и Taurus
Путин назвал российский аналог ракет Storm Shadow, SCALP и Taurus - 28.11.2024, ПРАЙМ
Путин назвал российский аналог ракет Storm Shadow, SCALP и Taurus
Российская ракета Х-101 является аналогом зарубежных ракет Storm Shadow, SCALP и Taurus, заявил глава государства Владимир Путин на сессии Совета коллективной... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T13:29+0300
2024-11-28T13:29+0300
вооружения
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Российская ракета Х-101 является аналогом зарубежных ракет Storm Shadow, SCALP и Taurus, заявил глава государства Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.По словам президента, ракета воздушного базирования "Storm Shadow", французская "SCALP" и немецкий "Taurus" имеют боевую часть в 450-480 килограммов в тротиловом эквиваленте, дальность 500-650 километров, 650 – это немецкая ракета "Taurus"."Российский аналог этих систем – это ракета воздушного базирования Х-101, имеет сопоставимую по мощности боевую часть, но значительно превышает каждую из систем европейского производства по дальности", - заявил глава государства.Путин также отметил, что в перспективе на вооружении России появятся совершенно новые модели. Российский лидер подчеркнул, что в ближайшее время аналогов новой гиперзвуковой системы "Орешник" в мире не будет. Он отметил, что Россия была вынуждена провести испытания этой системы в боевых условиях в ответ на удары западного оружия по российской территории ракетами ATACMS и Storm Shadow.
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россия, владимир путин
Вооружения, РОССИЯ, Владимир Путин
13:29 28.11.2024
 
Путин назвал российский аналог ракет Storm Shadow, SCALP и Taurus

Путин назвал российскую ракету Х-101 аналогом Storm Shadow, SCALP и Taurus

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Российская ракета Х-101 является аналогом зарубежных ракет Storm Shadow, SCALP и Taurus, заявил глава государства Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
По словам президента, ракета воздушного базирования "Storm Shadow", французская "SCALP" и немецкий "Taurus" имеют боевую часть в 450-480 килограммов в тротиловом эквиваленте, дальность 500-650 километров, 650 – это немецкая ракета "Taurus".
"Российский аналог этих систем – это ракета воздушного базирования Х-101, имеет сопоставимую по мощности боевую часть, но значительно превышает каждую из систем европейского производства по дальности", - заявил глава государства.
Путин также отметил, что в перспективе на вооружении России появятся совершенно новые модели. Российский лидер подчеркнул, что в ближайшее время аналогов новой гиперзвуковой системы "Орешник" в мире не будет. Он отметил, что Россия была вынуждена провести испытания этой системы в боевых условиях в ответ на удары западного оружия по российской территории ракетами ATACMS и Storm Shadow.
Президент РФ В. Путин провел заседание координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей ВС РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
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ВооруженияРОССИЯВладимир Путин
 
 
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