https://1prime.ru/20241128/vooruzheniya-853163208.html

Путин назвал российский аналог ракет Storm Shadow, SCALP и Taurus

Путин назвал российский аналог ракет Storm Shadow, SCALP и Taurus - 28.11.2024, ПРАЙМ

Путин назвал российский аналог ракет Storm Shadow, SCALP и Taurus

Российская ракета Х-101 является аналогом зарубежных ракет Storm Shadow, SCALP и Taurus, заявил глава государства Владимир Путин на сессии Совета коллективной... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T13:29+0300

2024-11-28T13:29+0300

2024-11-28T13:29+0300

вооружения

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Российская ракета Х-101 является аналогом зарубежных ракет Storm Shadow, SCALP и Taurus, заявил глава государства Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.По словам президента, ракета воздушного базирования "Storm Shadow", французская "SCALP" и немецкий "Taurus" имеют боевую часть в 450-480 килограммов в тротиловом эквиваленте, дальность 500-650 километров, 650 – это немецкая ракета "Taurus"."Российский аналог этих систем – это ракета воздушного базирования Х-101, имеет сопоставимую по мощности боевую часть, но значительно превышает каждую из систем европейского производства по дальности", - заявил глава государства.Путин также отметил, что в перспективе на вооружении России появятся совершенно новые модели. Российский лидер подчеркнул, что в ближайшее время аналогов новой гиперзвуковой системы "Орешник" в мире не будет. Он отметил, что Россия была вынуждена провести испытания этой системы в боевых условиях в ответ на удары западного оружия по российской территории ракетами ATACMS и Storm Shadow.

https://1prime.ru/20241122/rakety-853030799.html

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россия, владимир путин