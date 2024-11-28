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Украина получит дополнительные 664 миллиона долларов от Всемирного банка

Украина получит дополнительные 664 миллиона долларов от Всемирного банка - 28.11.2024, ПРАЙМ

Украина получит дополнительные 664 миллиона долларов от Всемирного банка

Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование в размере 664 миллионов долларов на развитие социальной сферы Украины, сообщает минфин страны. | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T15:52+0300

2024-11-28T15:52+0300

2024-11-28T15:52+0300

украина

всемирный банк

военная помощь украине

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование в размере 664 миллионов долларов на развитие социальной сферы Украины, сообщает минфин страны. "Всемирный банк утвердил 664 миллионов долларов для Украины в рамках проекта в социальной сфере Inspire", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минфина. Уточняется, что проект направлен на обеспечение социальной защиты малообеспеченных и уязвимых слоев населения и усиление системы социальной поддержки. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщал, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиарда долларов). Парламент Украины 31 октября в первом чтении принял проект бюджета страны на следующий год.

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украина, всемирный банк, военная помощь украине