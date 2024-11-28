Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина получит дополнительные 664 миллиона долларов от Всемирного банка - 28.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241128/vsemirnyy-bank-853168599.html
Украина получит дополнительные 664 миллиона долларов от Всемирного банка
Украина получит дополнительные 664 миллиона долларов от Всемирного банка - 28.11.2024, ПРАЙМ
Украина получит дополнительные 664 миллиона долларов от Всемирного банка
Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование в размере 664 миллионов долларов на развитие социальной сферы Украины, сообщает минфин страны. | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T15:52+0300
2024-11-28T15:52+0300
украина
всемирный банк
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/82/841458254_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3e87c28ebb46f3c4c3b07178817469eb.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование в размере 664 миллионов долларов на развитие социальной сферы Украины, сообщает минфин страны. "Всемирный банк утвердил 664 миллионов долларов для Украины в рамках проекта в социальной сфере Inspire", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минфина. Уточняется, что проект направлен на обеспечение социальной защиты малообеспеченных и уязвимых слоев населения и усиление системы социальной поддержки. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщал, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиарда долларов). Парламент Украины 31 октября в первом чтении принял проект бюджета страны на следующий год.
https://1prime.ru/20241128/evroparlament-853167521.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/82/841458254_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_35c7992975ef95dd33b70d850b49e696.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всемирный банк, военная помощь украине
УКРАИНА, Всемирный банк, военная помощь Украине
15:52 28.11.2024
 
Украина получит дополнительные 664 миллиона долларов от Всемирного банка

Минфин Украины: страна рассчитывает получить $664 миллиона от Всемирного банка

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование в размере 664 миллионов долларов на развитие социальной сферы Украины, сообщает минфин страны.
"Всемирный банк утвердил 664 миллионов долларов для Украины в рамках проекта в социальной сфере Inspire", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минфина.
Уточняется, что проект направлен на обеспечение социальной защиты малообеспеченных и уязвимых слоев населения и усиление системы социальной поддержки.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщал, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиарда долларов). Парламент Украины 31 октября в первом чтении принял проект бюджета страны на следующий год.
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
Европарламент принял очередную проукраинскую резолюцию
15:17
 
УКРАИНАВсемирный банквоенная помощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала