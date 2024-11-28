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Украина получит дополнительные 664 миллиона долларов от Всемирного банка
Украина получит дополнительные 664 миллиона долларов от Всемирного банка - 28.11.2024, ПРАЙМ
Украина получит дополнительные 664 миллиона долларов от Всемирного банка
Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование в размере 664 миллионов долларов на развитие социальной сферы Украины, сообщает минфин страны. | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T15:52+0300
2024-11-28T15:52+0300
2024-11-28T15:52+0300
украина
всемирный банк
военная помощь украине
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование в размере 664 миллионов долларов на развитие социальной сферы Украины, сообщает минфин страны. "Всемирный банк утвердил 664 миллионов долларов для Украины в рамках проекта в социальной сфере Inspire", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минфина. Уточняется, что проект направлен на обеспечение социальной защиты малообеспеченных и уязвимых слоев населения и усиление системы социальной поддержки. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщал, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиарда долларов). Парламент Украины 31 октября в первом чтении принял проект бюджета страны на следующий год.
https://1prime.ru/20241128/evroparlament-853167521.html
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украина, всемирный банк, военная помощь украине
УКРАИНА, Всемирный банк, военная помощь Украине
Украина получит дополнительные 664 миллиона долларов от Всемирного банка
Минфин Украины: страна рассчитывает получить $664 миллиона от Всемирного банка
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование в размере 664 миллионов долларов на развитие социальной сферы Украины, сообщает минфин страны.
"Всемирный банк утвердил 664 миллионов долларов для Украины в рамках проекта в социальной сфере Inspire", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минфина.
Уточняется, что проект направлен на обеспечение социальной защиты малообеспеченных и уязвимых слоев населения и усиление системы социальной поддержки.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщал, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиарда долларов). Парламент Украины 31 октября в первом чтении принял проект бюджета страны на следующий год.
Европарламент принял очередную проукраинскую резолюцию