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В ВТБ предсказали дальнейшее повышения ключевой ставки ЦБ

В ВТБ предсказали дальнейшее повышения ключевой ставки ЦБ - 28.11.2024, ПРАЙМ

В ВТБ предсказали дальнейшее повышения ключевой ставки ЦБ

ВТБ прогнозирует сохранение ключевой ставки ЦБ в размере 23% на протяжении всего 2025 года после ее повышения до этого уровня на декабрьском заседании... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T10:03+0300

2024-11-28T10:03+0300

2024-11-28T10:03+0300

россия

втб

ставка банка россии

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. ВТБ прогнозирует сохранение ключевой ставки ЦБ в размере 23% на протяжении всего 2025 года после ее повышения до этого уровня на декабрьском заседании регулятора, пересматривать стратегию по прибыли не намерен, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Ситуация с макропруденциальным регулированием в области корпоративного кредитования будет оставаться динамичной. Тем не менее наши намерения: мы не собираемся пересматривать стратегию, наши намерения суммарно по двум годам – 2024-му и 2025-му - выполнить суммарную двухлетнюю чистую прибыль по стратегии. То есть с таким стратегическим посылом мы вошли в бизнес-планирование", - сказал Пьянов. "Это сложная задача из-за того, что банки вплотную приблизились к бурной воде с сильным штормом, потому что реализовался процентный риск. В 2025 году он достигнет полноценного шторма, потому что мы прогнозируем, например, сохранение двадцать третьей (ключевой ставки в размере 23% - ред.) ставки, то есть повышение ее в декабре до 23% и сохранение ее на протяжении всего 2025 года, - по сути, это шторм на рынке процентном", - заявил Пьянов. Он отметил, что до сегодняшнего момента еще не определены все детальные параметры ужесточений, которые направлены, прежде всего, на борьбу с корпоративным кредитованием. "Мы будем находиться в периоде сильнейшего ужесточения макропруденциального регулирования в области корпоративного кредитования… В рамках корпоративного кредитования ЦБ пройдет тот путь, который проходил по розничному кредитованию, и мы дождемся прямых лимитов", - добавил он. Ключевая ставка Банка России почти год - до середины июля 2023 года - составляла 7,5%, затем регулятор начал ее повышать. Последнее повышение было в октябре текущего года, когда ЦБ на фоне ускорившейся инфляции, увеличения инфляционных ожиданий и быстрых темпов кредитования поднял ставку сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.

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