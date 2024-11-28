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ВТБ получил одобрение на сделку по выкупу акций "Почта банка"

ВТБ получил одобрение на сделку по выкупу акций "Почта банка" - 28.11.2024, ПРАЙМ

ВТБ получил одобрение на сделку по выкупу акций "Почта банка"

ВТБ получил одобрение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Банка России на приобретение акций "Почта банка", сообщил журналистам первый зампред... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T10:04+0300

2024-11-28T10:04+0300

2024-11-28T10:04+0300

россия

втб

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. ВТБ получил одобрение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Банка России на приобретение акций "Почта банка", сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Мы получили одобрение от ФАС и одобрение от Центрального банка на сделку по выкупу акций "Почта банка", принадлежащих "Почте России", то есть эти одобрения на эту сделку полностью получены", - сказал Пьянов. Он сообщил, что выкупать акции "Почты России", второго акционера, будет сам "Почта банк", сделка планируется в рамках процедуры уменьшения капитала. "Она будет происходить с точки зрения расчетов с 19 по 23 декабря. И там тоже никаких препятствий для того, чтобы таким нестандартным способом группа ВТБ стала единственным акционером,.. нет", - сказал топ-менеджер. При этом Пьянов сообщил, что банк все еще ожидает от ФАС разрешения заключить соглашение о сотрудничестве ВТБ с "Почтой России" для того, чтобы "все это сотрудничество перенеслось с совместного предприятия на банк ВТБ". "И тоже это ожидается буквально в пределах одной недели. И, таким образом, вся интрига вокруг интеграции "Почта банка", юридическая, по крайней мере, интеграция будет завершена до конца года", - добавил он. В конце октября Пьянов сообщал, что ВТБ намерен завершить выкуп пакета акций "Почта банка" у "Почты России" до конца 2024 года. Он рассказал, что у "Почта банка" есть соглашение о сотрудничестве с "Почтой России" и ВТБ хочет его перенести на себя как правопреемника после присоединения "Почта банка". В этой связи ВТБ планировал в конце октября подать заявление в ФАС о проверке соответствия проекта соглашения о сотрудничестве ВТБ и "Почты России" требованиям российского антимонопольного законодательства. Он отметил, что ходатайство о приобретении голосующих обыкновенных акций "Почта банка" подано в ФАС и решение по нему будет скоро получено, "возможно, даже до конца октября". Тогда топ-менеджер рассказал, что параллельно ВТБ ходатайствовал в Банк России о получении от него одобрения на приобретение обыкновенных акций кредитной организации "Почта банк" и об установлении контроля над ней. Ожидалось, что к концу октября ВТБ получит все ходатайства по обыкновенным акциям, а к концу ноября получит проверку соответствия соглашения на антимонопольное законодательство и таким образом будет обеспечен "зеленый свет" на реализацию планов по приобретению акций до конца года.

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