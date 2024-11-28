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ВТБ нарастил чистую прибыль в 2024 году

ВТБ нарастил чистую прибыль в 2024 году - 28.11.2024, ПРАЙМ

ВТБ нарастил чистую прибыль в 2024 году

Группа ВТБ за 10 месяцев текущего года увеличила чистую прибыль по МСФО на 0,4% в годовом выражении – до 404,7 миллиарда рублей, в октябре – на 10,4%, до 29,7... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T10:06+0300

2024-11-28T10:06+0300

2024-11-28T10:06+0300

россия

втб

чистая прибыль

отчетность по мсфо

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Группа ВТБ за 10 месяцев текущего года увеличила чистую прибыль по МСФО на 0,4% в годовом выражении – до 404,7 миллиарда рублей, в октябре – на 10,4%, до 29,7 миллиарда рублей, говорится в отчетности ВТБ. "Чистая прибыль группы ВТБ составила 29,7 и 404,7 млрд рублей по итогам октября и десяти месяцев 2024 года, увеличившись на 10,4% и на 0,4% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Переломный момент: накопленным итогом чистая прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стала демонстрировать положительную сравнительную динамику с прогнозируемой растущей тенденцией до конца года", - сказано в материалах. "За десять месяцев чистая прибыль ВТБ составила 405 миллиардов рублей, что соответствует рентабельности капитала 20,5% и способствует достижению рекордной прибыли в текущем году в соответствии с нашими прогнозами", - отметил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Согласно отчетности, по состоянию на 31 октября 2024 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 24,1 триллиона рублей, увеличившись на 1,5% за октябрь и на 14,7% с начала года. Кредиты юридическим лицам за октябрь увеличились на 2,5% в месячном выражении, а с начала года - на 17,2%, достигнув 16,4 триллиона рублей. Кредиты клиентам среднего и малого бизнеса за октябрь и за 10 месяцев выросли на 1,5% и на 17,2% соответственно, достигнув 3,8 триллиона рублей, или 16% совокупного кредитного портфеля группы. При этом кредиты физлицам за октябрь сократились на 0,4% к сентябрю, а с начала года накопленный рост розничного кредитования составил 9,7%. По состоянию на 31 октября портфель розничных кредитов достиг 7,7 триллиона рублей. Доля розницы в совокупном кредитном портфеле группы по состоянию на 31 октября составила 32% (на 31 декабря 2023 года - 33%). Совокупные средства клиентов группы по состоянию на 31 октября составили 26 триллионов рублей, увеличившись в октябре на 1,4% по сравнению с сентябрем, а с начала года - на 16,1%. Средства клиентов-юрлиц в октябре выросли на 1,7% к сентябрю, с начала года - на 14,4%, до 14,6 триллиона рублей. Объем средств клиентов-физлиц в октябре увеличился на 1,1% в месячном выражении, а за 10 месяцев - на 18,4%, достигнув 11,4 триллиона рублей по состоянию на 31 октября. "Стоимость риска составила 0,5% в октябре 2024 года по сравнению с 1,6% в аналогичном периоде прошлого года. За десять месяцев 2024 года стоимость риска составила 0,6%, cократившись год к году на 50 б.п. Расходы на создание резервов составили 5,7 млрд рублей в октябре и 98,8 млрд рублей за десять месяцев 2024 года, сократившись на 74,3% и на 35,1% соответственно", - говорится в материалах.

https://1prime.ru/20241126/pribyl-853106706.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, чистая прибыль, отчетность по мсфо