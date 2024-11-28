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Выручка АФК "Система" за девять месяцев выросла на 20 процентов
Выручка АФК "Система" за девять месяцев выросла на 20 процентов - 28.11.2024, ПРАЙМ
Выручка АФК "Система" за девять месяцев выросла на 20 процентов
Консолидированная выручка АФК "Система" за 9 месяцев 2024 года выросла на 20,1%, до 888,3 миллиарда рублей, следует из отчета компании по МСФО. | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T19:59+0300
2024-11-28T19:59+0300
2024-11-28T19:59+0300
экономика
афк система
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выручка
отчетность по мсфо
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Консолидированная выручка АФК "Система" за 9 месяцев 2024 года выросла на 20,1%, до 888,3 миллиарда рублей, следует из отчета компании по МСФО. "За 9 месяцев 2024 года консолидированная выручка АФК "Система" выросла на 20,1% год к году, до 888,3 миллиарда рублей (+12,9% год к году за 3 квартал 2024 года, составив 313,3 миллиарда рублей)", - сказано в отчете. Чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев 2024 г составила 1,8 миллиарда рублей, тогда как в третьем квартале зафиксирован убыток в 2,6 миллиарда рублей. В компании связывают убыток с ростом процентных расходов. Скорректированный показатель OIBDA за 9 месяцев 2024 года увеличился на 12,6% в годовом выражении, до 246,4 миллиарда рублей. В третьем квартале он вырос на 5,4%, до 84,3 миллиарда рублей. Капитальные затраты АФК "Система" за 9 месяцев 2024 года составили 130,7 миллиарда рублей. Чистые финансовые обязательства на конец третьего квартала 2024 года составили 288,7 миллиарда рублей. АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер - Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.
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афк система, финансы, выручка, отчетность по мсфо
Экономика, АФК Система, Финансы, выручка, отчетность по МСФО
Выручка АФК "Система" за девять месяцев выросла на 20 процентов
Выручка АФК "Система" по МСФО за 9 мес 2024 г выросла на 20%, до 888,3 млрд руб
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Консолидированная выручка АФК "Система" за 9 месяцев 2024 года выросла на 20,1%, до 888,3 миллиарда рублей, следует из отчета компании по МСФО.
"За 9 месяцев 2024 года консолидированная выручка АФК "Система" выросла на 20,1% год к году, до 888,3 миллиарда рублей (+12,9% год к году за 3 квартал 2024 года, составив 313,3 миллиарда рублей)", - сказано в отчете.
Чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев 2024 г составила 1,8 миллиарда рублей, тогда как в третьем квартале зафиксирован убыток в 2,6 миллиарда рублей. В компании связывают убыток с ростом процентных расходов.
Скорректированный показатель OIBDA за 9 месяцев 2024 года увеличился на 12,6% в годовом выражении, до 246,4 миллиарда рублей. В третьем квартале он вырос на 5,4%, до 84,3 миллиарда рублей. Капитальные затраты АФК "Система" за 9 месяцев 2024 года составили 130,7 миллиарда рублей. Чистые финансовые обязательства на конец третьего квартала 2024 года составили 288,7 миллиарда рублей.
АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер - Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.
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