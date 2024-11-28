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Выручка АФК "Система" за девять месяцев выросла на 20 процентов

Выручка АФК "Система" за девять месяцев выросла на 20 процентов - 28.11.2024, ПРАЙМ

Выручка АФК "Система" за девять месяцев выросла на 20 процентов

Консолидированная выручка АФК "Система" за 9 месяцев 2024 года выросла на 20,1%, до 888,3 миллиарда рублей, следует из отчета компании по МСФО. | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T19:59+0300

2024-11-28T19:59+0300

2024-11-28T19:59+0300

экономика

афк система

финансы

выручка

отчетность по мсфо

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Консолидированная выручка АФК "Система" за 9 месяцев 2024 года выросла на 20,1%, до 888,3 миллиарда рублей, следует из отчета компании по МСФО. "За 9 месяцев 2024 года консолидированная выручка АФК "Система" выросла на 20,1% год к году, до 888,3 миллиарда рублей (+12,9% год к году за 3 квартал 2024 года, составив 313,3 миллиарда рублей)", - сказано в отчете. Чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев 2024 г составила 1,8 миллиарда рублей, тогда как в третьем квартале зафиксирован убыток в 2,6 миллиарда рублей. В компании связывают убыток с ростом процентных расходов. Скорректированный показатель OIBDA за 9 месяцев 2024 года увеличился на 12,6% в годовом выражении, до 246,4 миллиарда рублей. В третьем квартале он вырос на 5,4%, до 84,3 миллиарда рублей. Капитальные затраты АФК "Система" за 9 месяцев 2024 года составили 130,7 миллиарда рублей. Чистые финансовые обязательства на конец третьего квартала 2024 года составили 288,7 миллиарда рублей. АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер - Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.

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афк система, финансы, выручка, отчетность по мсфо