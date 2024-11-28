https://1prime.ru/20241128/zapad-853161510.html

Лукашенко раскритиковал Запад за борьбу с фальшивыми проблемами

Лукашенко раскритиковал Запад за борьбу с фальшивыми проблемами - 28.11.2024, ПРАЙМ

Лукашенко раскритиковал Запад за борьбу с фальшивыми проблемами

Западные государства тратят все свои силы на борьбу с фальшивыми проблемами. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко. | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T12:49+0300

2024-11-28T12:49+0300

2024-11-28T12:49+0300

россия

белоруссия

запад

многополярный мир

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849743996_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_f2b7e873da99021691c78d118725b822.jpg

МИНСК, 28 ноя – ПРАЙМ. Западные государства тратят все свои силы на борьбу с фальшивыми проблемами. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко.Об этом он рассказал в ходе саммита ОДКБ в Астане, добавив, что мир полон реальных угроз, борьба с которым требует коллективных усилий."Печально, что Запад тратит все силы на борьбу с фальшивыми проблемами. Причем эти фальшивки они сами и создают", - приводит слова белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого". В то же время Лукашенко добавил, что многополярной в мире является исторической неизбежностью. В этой связи он упомянул предложенную властями Белоруссии Хартию многообразия и многополярности, которая предполагает формирование справедливого миропорядка.

https://1prime.ru/20241128/shoygu-853157860.html

белоруссия

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белоруссия, запад, многополярный мир