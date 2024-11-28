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Лукашенко раскритиковал Запад за борьбу с фальшивыми проблемами
Лукашенко раскритиковал Запад за борьбу с фальшивыми проблемами - 28.11.2024, ПРАЙМ
Лукашенко раскритиковал Запад за борьбу с фальшивыми проблемами
Западные государства тратят все свои силы на борьбу с фальшивыми проблемами. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко. | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T12:49+0300
2024-11-28T12:49+0300
2024-11-28T12:49+0300
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белоруссия
запад
многополярный мир
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МИНСК, 28 ноя – ПРАЙМ. Западные государства тратят все свои силы на борьбу с фальшивыми проблемами. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко.Об этом он рассказал в ходе саммита ОДКБ в Астане, добавив, что мир полон реальных угроз, борьба с которым требует коллективных усилий."Печально, что Запад тратит все силы на борьбу с фальшивыми проблемами. Причем эти фальшивки они сами и создают", - приводит слова белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого". В то же время Лукашенко добавил, что многополярной в мире является исторической неизбежностью. В этой связи он упомянул предложенную властями Белоруссии Хартию многообразия и многополярности, которая предполагает формирование справедливого миропорядка.
https://1prime.ru/20241128/shoygu-853157860.html
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россия, белоруссия, запад, многополярный мир
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЗАПАД, многополярный мир
Лукашенко раскритиковал Запад за борьбу с фальшивыми проблемами
Лукашенко: Запад тратит все силы на борьбу с фальшивыми проблемами
МИНСК, 28 ноя – ПРАЙМ. Западные государства тратят все свои силы на борьбу с фальшивыми проблемами. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко.
Об этом он рассказал в ходе саммита ОДКБ в Астане, добавив, что мир полон реальных угроз, борьба с которым требует коллективных усилий.
"Печально, что Запад тратит все силы на борьбу с фальшивыми проблемами. Причем эти фальшивки они сами и создают", - приводит слова белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
В то же время Лукашенко добавил, что многополярной в мире является исторической неизбежностью. В этой связи он упомянул предложенную властями Белоруссии Хартию многообразия и многополярности, которая предполагает формирование справедливого миропорядка.
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