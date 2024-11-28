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"Фантазия": на Западе оценили идею Зеленского о "справедливом мире" - 28.11.2024, ПРАЙМ
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"Фантазия": на Западе оценили идею Зеленского о "справедливом мире"
"Фантазия": на Западе оценили идею Зеленского о "справедливом мире" - 28.11.2024, ПРАЙМ
"Фантазия": на Западе оценили идею Зеленского о "справедливом мире"
Выдвигаемая Владимиром Зеленским идея о "справедливом мире" негативно сказывается на интересах США, а также ведет к бессмысленным жертвам. Об этом написал... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T17:38+0300
2024-11-28T17:38+0300
политика
запад
владимир зеленский
поддержка украины
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Выдвигаемая Владимиром Зеленским идея о "справедливом мире" негативно сказывается на интересах США, а также ведет к бессмысленным жертвам. Об этом написал Энтони Дж. Константини в статье для Newsweek.По его мнению, жесткая идея "справедливого мира", которая может быть принята в случае, если Киев получит обратно свои территории, "негативно влияет на национальные интересы Америки и приводит к тысячам бессмысленных смертей".Константини считает выдвинутое Зеленским условие "фантазией" и полагает, что у администрации нового президента США может сложиться аналогичное представление.Если Киев продолжит настаивать на неработоспособном видении Зеленского о "справедливом мире", то администрация Трампа "может просто умыть руки в этой ситуации" заключил эксперт.Ранее Зеленский представил в Верховной раде так называемый план победы, который содержит в себе пять пунктов и три секретных дополнения. Первый пункт представляет собой приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по территории России, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" Москвы. Зеленский подчеркивал, что реализация плана "зависит от партнеров".
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запад, владимир зеленский, поддержка украины
Политика, ЗАПАД, Владимир Зеленский, поддержка Украины
17:38 28.11.2024
 
"Фантазия": на Западе оценили идею Зеленского о "справедливом мире"

Newsweek: идеи Зеленского приводят к тысячам бессмысленных смертей

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Выдвигаемая Владимиром Зеленским идея о "справедливом мире" негативно сказывается на интересах США, а также ведет к бессмысленным жертвам. Об этом написал Энтони Дж. Константини в статье для Newsweek.
По его мнению, жесткая идея "справедливого мира", которая может быть принята в случае, если Киев получит обратно свои территории, "негативно влияет на национальные интересы Америки и приводит к тысячам бессмысленных смертей".
Константини считает выдвинутое Зеленским условие "фантазией" и полагает, что у администрации нового президента США может сложиться аналогичное представление.
Если Киев продолжит настаивать на неработоспособном видении Зеленского о "справедливом мире", то администрация Трампа "может просто умыть руки в этой ситуации" заключил эксперт.
Ранее Зеленский представил в Верховной раде так называемый план победы, который содержит в себе пять пунктов и три секретных дополнения. Первый пункт представляет собой приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по территории России, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" Москвы. Зеленский подчеркивал, что реализация плана "зависит от партнеров".
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