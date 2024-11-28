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Европейцев призвали держать дома запас еды и лекарств на случай ЧП

Европейцев призвали держать дома запас еды и лекарств на случай ЧП - 28.11.2024, ПРАЙМ

Европейцев призвали держать дома запас еды и лекарств на случай ЧП

Страны Северной Европы и Балтии готовятся к новой холодной войне: они активно наращивают запасы зерна, тестируют платежные системы и обеспечивают домохозяйства... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T12:13+0300

2024-11-28T12:13+0300

2024-11-28T12:13+0300

северная европа

швеция

финляндия

дания

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МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Страны Северной Европы и Балтии готовятся к новой холодной войне: они активно наращивают запасы зерна, тестируют платежные системы и обеспечивают домохозяйства аварийными пайками "на черный день", пишет Bloomberg.Новые члены НАТО наиболее болезненно реагируют на ухудшение геополитической обстановки: в Финляндии запустили веб-сайт, который учит людей, как продержаться 72 часа в случае кризиса или конфликта. А в Швеции разослали гражданам листовки с призывом активно "готовить домохозяйства к войне". Там есть призывы хранить запасы непортящихся продуктов, консервы и таблетки йода.Среди прочего власти Швеции раздают гражданам советы, как действовать при эвакуации, остановить кровотечение и говорить с детьми о войне. Норвегия акцентирует внимание на восстановлении запасов зерна и строит новые хранилища. А в Литве крупнейший супермаркет заявил, что планирует держать склады открытыми на случай ЧП.Не дремлют правительства, центральные банки и компании, которые форсируют создание запасов зерна, продовольствия и медикаментов на случай чрезвычайной ситуации. Нагнетание этой темы в СМИ меняет мышление не только граждан, но и представителей бизнеса и власти. Так, ЦБ Дании создает систему, позволяющую гражданам пользоваться картами для покупки продуктов и лекарств даже в случае отключения электричества или интернета.Их можно было бы обвинить в избыточном паникерстве, но сценарии возможного бедствия включают не только военное столкновение, но и климатические бедствия, международные кибератаки и перебои с поставками энергоносителей. При этом идеологи алармизма констатируют, что не чувствуют себя комфортно, утверждая, что сбой не может продлиться дольше трех дней, заключает издание.

https://1prime.ru/20241123/energetika-853038553.html

северная европа

швеция

финляндия

дания

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северная европа, швеция, финляндия, дания