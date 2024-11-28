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Средняя зарплата россиян за девять месяцев выросла на 13%

Средняя зарплата россиян за девять месяцев выросла на 13% - 28.11.2024, ПРАЙМ

Средняя зарплата россиян за девять месяцев выросла на 13%

Средняя зарплата россиян за 9 месяцев 2024 года выросла на 13% до 83,2 тысячи рублей, говорится в исследования "СберАналитики", которое есть у РИА Новости. | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T03:47+0300

2024-11-28T03:47+0300

2024-11-28T03:47+0300

экономика

бизнес

россия

татарстан

курганская область

оренбургская область

сбербанк

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Средняя зарплата россиян за 9 месяцев 2024 года выросла на 13% до 83,2 тысячи рублей, говорится в исследования "СберАналитики", которое есть у РИА Новости. "За 9 месяцев 2024 года зарплаты россиян в среднем выросли на 13,3% и достигли 83,2 тысячи рублей. При этом есть регионы, в которых темпы роста заработных плат в два раза выше общероссийского показателя", - сказано в материалах. Отмечается, что больше всего с начала года заработки выросли в Татарстане: доходы жителей региона увеличились на 21,8%, до 82,3 тысячи рублей. Второе и третье места заняли Курганская область, где зарплаты стали выше на 21,9% (66 тысяч рублей), и Оренбургская область с показателем 21,1% (67,1 тысячи рублей). По данным исследования, в топ-10 регионов, где уровень заработной платы растет быстрее, чем в целом по стране, также вошли Челябинская (70,8 тысячи рублей), Тульская (72,4 тысячи рублей), Костромская (56,8 тысячи рублей), Астраханская (61,1 тысячи рублей) и Пензенская области (60,3 тысячи рублей), Удмуртия (66,4 тысячи рублей) и Марий Эл (61,3 тысячи рублей). "Быстрее всего доходы растут у работников обрабатывающей промышленности - 27,1% и торговли - на 25,3%. В тройку лидеров также вошла сфера ЖКХ, где заработки увеличились на 21,3%", - сказано в материалах. Эксперты "СберАналитики" отмечают, что в условиях кадрового дефицита в реальном секторе экономики востребованности в специалистах рабочих специальностей выше, чем в офисных сотрудниках. "Зарплаты в России уверенно растут во всех сферах экономики, однако осенью вероятнее всего темпы роста будут немного замедляться. Компаниям приходится привлекать специалистов не только за счёт увеличения оплаты труда, но и социальными гарантиями и возможностями карьерного роста", - рассказал директор дивизиона "Корпоративные клиенты 360" Сбербанка Станислав Карташов.

татарстан

курганская область

оренбургская область

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бизнес, россия, татарстан, курганская область, оренбургская область, сбербанк