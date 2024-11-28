https://1prime.ru/20241128/zarplata-853173950.html
В МОТ ожидают роста реальной зарплаты в мире до уровня 15-летнего рекорда
В МОТ ожидают роста реальной зарплаты в мире до уровня 15-летнего рекорда - 28.11.2024, ПРАЙМ
В МОТ ожидают роста реальной зарплаты в мире до уровня 15-летнего рекорда
Реальная заработная плата в мире вырастет на 2,7% в 2024 году, что станет рекордным показателем за последние 15 лет, прогнозирует Международная организация... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T17:27+0300
2024-11-28T17:27+0300
2024-11-28T17:27+0300
экономика
мот
реальные зарплаты
рекорд
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ЖЕНЕВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Реальная заработная плата в мире вырастет на 2,7% в 2024 году, что станет рекордным показателем за последние 15 лет, прогнозирует Международная организация труда (МОТ) в опубликованном докладе "О заработной плате за 2024-2025 годы". "В докладе также отмечается, что в последнее время заработная плата в мире росла быстрее, чем инфляция. В 2023 году реальная заработная плата в мире выросла на 1,8%, а в 2024 году прогнозируется рост на 2,7%, что является самым большим увеличением за более чем 15 лет", - сказано в документе. Уточняется, что эти показатели свидетельствуют о заметном восстановлении по сравнению с падением мировой заработной платы на 0,9%, наблюдавшимся в 2022 году, когда высокие темпы инфляции опережали рост номинальной заработной платы. "Тем не менее рост заработной платы в разных регионах является неравномерным, поскольку в странах с развивающейся экономикой темпы роста выше, чем в странах с развитой экономикой. В то время как в странах G20 с развитой экономикой в течение двух лет подряд наблюдался спад реальной заработной платы (-2,8% в 2022 году и -0,5% в 2023 году), рост реальной заработной платы в течение этих двух лет оставался положительным в странах G20 с развивающейся экономикой (1,8% в 2022 году и 6% в 2023 году)", - подчеркивается в докладе. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. По прогнозу Минэкономразвития РФ, зарплаты в реальном выражении в России в 2024 году вырастут на 9,2%.
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мот, реальные зарплаты, рекорд
Экономика, МОТ, реальные зарплаты, рекорд
В МОТ ожидают роста реальной зарплаты в мире до уровня 15-летнего рекорда
МОТ: реальная зарплата в мире вырастет на 2,7% в 2024 г, до 15-летнего рекорда
ЖЕНЕВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Реальная заработная плата в мире вырастет на 2,7% в 2024 году, что станет рекордным показателем за последние 15 лет, прогнозирует Международная организация труда (МОТ) в опубликованном докладе "О заработной плате за 2024-2025 годы".
"В докладе также отмечается, что в последнее время заработная плата в мире росла быстрее, чем инфляция. В 2023 году реальная заработная плата в мире выросла на 1,8%, а в 2024 году прогнозируется рост на 2,7%, что является самым большим увеличением за более чем 15 лет", - сказано в документе.
Уточняется, что эти показатели свидетельствуют о заметном восстановлении по сравнению с падением мировой заработной платы на 0,9%, наблюдавшимся в 2022 году, когда высокие темпы инфляции опережали рост номинальной заработной платы.
"Тем не менее рост заработной платы в разных регионах является неравномерным, поскольку в странах с развивающейся экономикой темпы роста выше, чем в странах с развитой экономикой. В то время как в странах G20 с развитой экономикой в течение двух лет подряд наблюдался спад реальной заработной платы (-2,8% в 2022 году и -0,5% в 2023 году), рост реальной заработной платы в течение этих двух лет оставался положительным в странах G20 с развивающейся экономикой (1,8% в 2022 году и 6% в 2023 году)", - подчеркивается в докладе.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
По прогнозу Минэкономразвития РФ, зарплаты в реальном выражении в России в 2024 году вырастут на 9,2%.
Реальные зарплаты в России в сентябре выросли на 8,4 процента