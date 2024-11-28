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Путин рассказал, как Зеленский "клянчит" у Запада военную технику
Путин рассказал, как Зеленский "клянчит" у Запада военную технику - 28.11.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, как Зеленский "клянчит" у Запада военную технику
В России наблюдают за тем, как глава киевского режима "клянчит" у западных государств ракеты и другую военную технику. Об этом рассказал российский президент... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T13:33+0300
2024-11-28T13:33+0300
2024-11-28T13:33+0300
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АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. В России наблюдают за тем, как глава киевского режима "клянчит" у западных государств ракеты и другую военную технику. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин.Российский лидер выступил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ."Мы видим, что главарь киевского режима клянчит у своих хозяев и другую военную технику. пусть никто не забывает при этом о стоящих у нас на вооружении комплексах "Калибр", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", "Циркон", которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире", - сказал Путин.Кроме того, президент добавил, что Москве известно, сколько западных вооружений предоставлено Киеву и сколько еще планируется поставить. По его словам, России также известно местонахождение западных вооружений.Путин подчеркнул, что киевский режим представляет собой узурпатора власти на Украине. Он напомнил, что с юридической точки зрения действующая украинская власть не имеет права даже отдавать приказы вооруженным силам, так как она нелигимна.
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россия, украина, военная помощь украине
РОССИЯ, УКРАИНА, военная помощь Украине
Путин рассказал, как Зеленский "клянчит" у Запада военную технику
Путин: главарь киевского режима клянчит у своих хозяев и другую военную технику
АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. В России наблюдают за тем, как глава киевского режима "клянчит" у западных государств ракеты и другую военную технику. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин.
Российский лидер выступил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
"Мы видим, что главарь киевского режима клянчит у своих хозяев и другую военную технику. пусть никто не забывает при этом о стоящих у нас на вооружении комплексах "Калибр", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", "Циркон", которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире", - сказал Путин.
Кроме того, президент добавил, что Москве известно, сколько западных вооружений предоставлено Киеву и сколько еще планируется поставить. По его словам, России также известно местонахождение западных вооружений.
Путин подчеркнул, что киевский режим представляет собой узурпатора власти на Украине. Он напомнил, что с юридической точки зрения действующая украинская власть не имеет права даже отдавать приказы вооруженным силам, так как она нелигимна.
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