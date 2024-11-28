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Компания "АРОСА-Логистика" приобрела ритейлера "Зельгрос Россия"
Компания "АРОСА-Логистика" приобрела ритейлера "Зельгрос Россия" - 28.11.2024, ПРАЙМ
Компания "АРОСА-Логистика" приобрела ритейлера "Зельгрос Россия"
Группа компаний "Зельгрос Россия" продана на 100% компании "АРОСА-Логистика" ее австрийским акционером, говорится в сообщении ритейлера. | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T19:08+0300
2024-11-28T19:08+0300
2024-11-28T19:08+0300
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Группа компаний "Зельгрос Россия" продана на 100% компании "АРОСА-Логистика" ее австрийским акционером, говорится в сообщении ритейлера. "Группа компаний "Зельгрос Россия", федеральная компания с мультиканальным бизнесом в секторе Cash & Carry и общественного питания, продана на 100% компании "АРОСА-Логистика" ее австрийским акционером МЦЦР Бетайлигунгс ГмбХ. МЦЦР Бетайлигунгс ГмбХ приобрела "Зельгрос Россия" у швейцарской компании КООП в рамках выкупа менеджментом в 2022 году. Сумма сделки не разглашается", - сказано в сообщении. Уточняется, что "Зельгрос Cash &Carry" и "Глобал Фудс", которые входят в группу "Зельгрос Россия", продолжат работать под собственными брендами, несмотря смену собственника. SELGROS Cash&Carry - международная сеть торговых центров, которая поставляет фирмам, учреждениям и индивидуальным предпринимателям в Германии, Польше, Румынии и России широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров по выгодным оптовым ценам.
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россия, бизнес, продажа бизнеса
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, продажа бизнеса
Компания "АРОСА-Логистика" приобрела ритейлера "Зельгрос Россия"
"Зельгрос Россия": группа компаний продана на 100% фирме "АРОСА-Логистика"
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Группа компаний "Зельгрос Россия" продана на 100% компании "АРОСА-Логистика" ее австрийским акционером, говорится в сообщении ритейлера.
"Группа компаний "Зельгрос Россия", федеральная компания с мультиканальным бизнесом в секторе Cash & Carry и общественного питания, продана на 100% компании "АРОСА-Логистика" ее австрийским акционером МЦЦР Бетайлигунгс ГмбХ. МЦЦР Бетайлигунгс ГмбХ приобрела "Зельгрос Россия" у швейцарской компании КООП в рамках выкупа менеджментом в 2022 году. Сумма сделки не разглашается", - сказано в сообщении.
Уточняется, что "Зельгрос Cash &Carry" и "Глобал Фудс", которые входят в группу "Зельгрос Россия", продолжат работать под собственными брендами, несмотря смену собственника.
SELGROS Cash&Carry - международная сеть торговых центров, которая поставляет фирмам, учреждениям и индивидуальным предпринимателям в Германии, Польше, Румынии и России широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров по выгодным оптовым ценам.
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