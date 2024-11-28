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Свет вернули еще 15 тысячам жителей Смоленской области

Свет вернули еще 15 тысячам жителей Смоленской области - 28.11.2024, ПРАЙМ

Свет вернули еще 15 тысячам жителей Смоленской области

Свет возвращен еще 15 тысячам жителей и в восемь школ в малонаселенных пунктах Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T01:27+0300

2024-11-28T01:27+0300

2024-11-28T01:27+0300

общество

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москва

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Свет возвращен еще 15 тысячам жителей и в восемь школ в малонаселенных пунктах Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. Днем во вторник во время прямой линии Анохин рассказал, что из-за снегопада и ветра, прошедших 21 ноября, без света остались 67 тысяч человек. В четверг вечером он сообщил, что без света остаются более 19 тысяч жителей региона. "Сообщаю вам актуальную информацию из оперативного штаба о ходе восстановления энергоснабжения в муниципалитетах. Благодаря работам за последние сутки свет возвращен еще 15 тысячам жителей области и в восемь школ в малонаселенных пунктах", - написал Анохин в своем Telegram-канале. Он добавил, что без электричества остаются более 4 тысяч человек и два учебных заведения. "Ночью для восстановления электроснабжения в отдаленных и небольших деревнях будут установлены 56 мобильных генераторов. Завтра планируем развести и запустить в работу еще 50 таких устройств", - добавил губернатор.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, москва