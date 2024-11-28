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Свет вернули еще 15 тысячам жителей Смоленской области - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Свет вернули еще 15 тысячам жителей Смоленской области
Свет вернули еще 15 тысячам жителей Смоленской области - 28.11.2024, ПРАЙМ
Свет вернули еще 15 тысячам жителей Смоленской области
Свет возвращен еще 15 тысячам жителей и в восемь школ в малонаселенных пунктах Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T01:27+0300
2024-11-28T01:27+0300
общество
россия
москва
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Свет возвращен еще 15 тысячам жителей и в восемь школ в малонаселенных пунктах Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. Днем во вторник во время прямой линии Анохин рассказал, что из-за снегопада и ветра, прошедших 21 ноября, без света остались 67 тысяч человек. В четверг вечером он сообщил, что без света остаются более 19 тысяч жителей региона. "Сообщаю вам актуальную информацию из оперативного штаба о ходе восстановления энергоснабжения в муниципалитетах. Благодаря работам за последние сутки свет возвращен еще 15 тысячам жителей области и в восемь школ в малонаселенных пунктах", - написал Анохин в своем Telegram-канале. Он добавил, что без электричества остаются более 4 тысяч человек и два учебных заведения. "Ночью для восстановления электроснабжения в отдаленных и небольших деревнях будут установлены 56 мобильных генераторов. Завтра планируем развести и запустить в работу еще 50 таких устройств", - добавил губернатор.
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общество , россия, москва
Общество , РОССИЯ, МОСКВА
01:27 28.11.2024
 
Свет вернули еще 15 тысячам жителей Смоленской области

Анохин: свет вернули еще 15 тысячам жителей Смоленской области и в восемь школ

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Свет возвращен еще 15 тысячам жителей и в восемь школ в малонаселенных пунктах Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин.
Днем во вторник во время прямой линии Анохин рассказал, что из-за снегопада и ветра, прошедших 21 ноября, без света остались 67 тысяч человек. В четверг вечером он сообщил, что без света остаются более 19 тысяч жителей региона.
"Сообщаю вам актуальную информацию из оперативного штаба о ходе восстановления энергоснабжения в муниципалитетах. Благодаря работам за последние сутки свет возвращен еще 15 тысячам жителей области и в восемь школ в малонаселенных пунктах", - написал Анохин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что без электричества остаются более 4 тысяч человек и два учебных заведения.
"Ночью для восстановления электроснабжения в отдаленных и небольших деревнях будут установлены 56 мобильных генераторов. Завтра планируем развести и запустить в работу еще 50 таких устройств", - добавил губернатор.
 
ОбществоРОССИЯМОСКВА
 
 
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