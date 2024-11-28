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Золото дорожает третий день подряд - 28.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241128/zoloto-853175829.html
Золото дорожает третий день подряд
Золото дорожает третий день подряд - 28.11.2024, ПРАЙМ
Золото дорожает третий день подряд
Стоимость золота слабо растет в четверг вечером, демонстрирует третью подряд торговую сессию в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T18:08+0300
2024-11-28T18:08+0300
экономика
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в четверг вечером, демонстрирует третью подряд торговую сессию в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.57 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 1,01 доллара, или на 0,704%, до 2 665,81 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,31%, до 30,652 доллара за унцию. Золото дорожает третий торговый день, только в среду его стоимость выросла более чем на 1%. В то же время с начала месяца драгоценный металл подешевел почти на 4%. Как отмечают аналитики, инвесторы продолжают оценивать возможные дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 70% аналитиков ждут в декабре еще одного понижения учетной ставки регулятора - на 25 базисных пунктов, до 4,25-4,5%. "Драгоценный металл дорожает на фоне вероятности того, что Федеральная резервная система США продолжит снижение учетной ставки на своем заседании в декабре", - цитирует газета Wall Street Journal аналитиков ING. Эксперты также отметили, что в среднесрочной перспективе поддержку росту стоимости золота может оказать неопределенность в Европе и на Ближнем Востоке.
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золото, биржевые торги, биржевые цены на золото, фьючерсы на золото
Экономика, золото, биржевые торги, биржевые цены на золото, фьючерсы на золото
18:08 28.11.2024
 
Золото дорожает третий день подряд

Золото дорожает третий день подряд, цена выросла до $2 665,81 за тройскую унцию

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗолотой слиток
Золотой слиток - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в четверг вечером, демонстрирует третью подряд торговую сессию в плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.57 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 1,01 доллара, или на 0,704%, до 2 665,81 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,31%, до 30,652 доллара за унцию.
Золото дорожает третий торговый день, только в среду его стоимость выросла более чем на 1%. В то же время с начала месяца драгоценный металл подешевел почти на 4%.
Как отмечают аналитики, инвесторы продолжают оценивать возможные дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 70% аналитиков ждут в декабре еще одного понижения учетной ставки регулятора - на 25 базисных пунктов, до 4,25-4,5%.
"Драгоценный металл дорожает на фоне вероятности того, что Федеральная резервная система США продолжит снижение учетной ставки на своем заседании в декабре", - цитирует газета Wall Street Journal аналитиков ING.
Эксперты также отметили, что в среднесрочной перспективе поддержку росту стоимости золота может оказать неопределенность в Европе и на Ближнем Востоке.
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
Аналитики спрогнозировали снижение цен на золото
21 ноября, 12:56
 
Экономиказолотобиржевые торгибиржевые цены на золотофьючерсы на золото
 
 
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