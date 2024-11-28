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Золото дорожает третий день подряд
Золото дорожает третий день подряд - 28.11.2024, ПРАЙМ
Золото дорожает третий день подряд
Стоимость золота слабо растет в четверг вечером, демонстрирует третью подряд торговую сессию в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T18:08+0300
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в четверг вечером, демонстрирует третью подряд торговую сессию в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.57 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 1,01 доллара, или на 0,704%, до 2 665,81 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,31%, до 30,652 доллара за унцию. Золото дорожает третий торговый день, только в среду его стоимость выросла более чем на 1%. В то же время с начала месяца драгоценный металл подешевел почти на 4%. Как отмечают аналитики, инвесторы продолжают оценивать возможные дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 70% аналитиков ждут в декабре еще одного понижения учетной ставки регулятора - на 25 базисных пунктов, до 4,25-4,5%. "Драгоценный металл дорожает на фоне вероятности того, что Федеральная резервная система США продолжит снижение учетной ставки на своем заседании в декабре", - цитирует газета Wall Street Journal аналитиков ING. Эксперты также отметили, что в среднесрочной перспективе поддержку росту стоимости золота может оказать неопределенность в Европе и на Ближнем Востоке.
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золото, биржевые торги, биржевые цены на золото, фьючерсы на золото
Экономика, золото, биржевые торги, биржевые цены на золото, фьючерсы на золото
Золото дорожает третий день подряд
Золото дорожает третий день подряд, цена выросла до $2 665,81 за тройскую унцию
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в четверг вечером, демонстрирует третью подряд торговую сессию в плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.57 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 1,01 доллара, или на 0,704%, до 2 665,81 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,31%, до 30,652 доллара за унцию.
Золото дорожает третий торговый день, только в среду его стоимость выросла более чем на 1%. В то же время с начала месяца драгоценный металл подешевел почти на 4%.
Как отмечают аналитики, инвесторы продолжают оценивать возможные дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 70% аналитиков ждут в декабре еще одного понижения учетной ставки регулятора - на 25 базисных пунктов, до 4,25-4,5%.
"Драгоценный металл дорожает на фоне вероятности того, что Федеральная резервная система США продолжит снижение учетной ставки на своем заседании в декабре", - цитирует газета Wall Street Journal аналитиков ING.
Эксперты также отметили, что в среднесрочной перспективе поддержку росту стоимости золота может оказать неопределенность в Европе и на Ближнем Востоке.
Аналитики спрогнозировали снижение цен на золото