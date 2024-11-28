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Золото дорожает третий день подряд

Золото дорожает третий день подряд - 28.11.2024, ПРАЙМ

Золото дорожает третий день подряд

Стоимость золота слабо растет в четверг вечером, демонстрирует третью подряд торговую сессию в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T18:08+0300

2024-11-28T18:08+0300

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в четверг вечером, демонстрирует третью подряд торговую сессию в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.57 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 1,01 доллара, или на 0,704%, до 2 665,81 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,31%, до 30,652 доллара за унцию. Золото дорожает третий торговый день, только в среду его стоимость выросла более чем на 1%. В то же время с начала месяца драгоценный металл подешевел почти на 4%. Как отмечают аналитики, инвесторы продолжают оценивать возможные дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 70% аналитиков ждут в декабре еще одного понижения учетной ставки регулятора - на 25 базисных пунктов, до 4,25-4,5%. "Драгоценный металл дорожает на фоне вероятности того, что Федеральная резервная система США продолжит снижение учетной ставки на своем заседании в декабре", - цитирует газета Wall Street Journal аналитиков ING. Эксперты также отметили, что в среднесрочной перспективе поддержку росту стоимости золота может оказать неопределенность в Европе и на Ближнем Востоке.

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