https://1prime.ru/20241129/aeroflot-853212594.html
"Аэрофлот" предупредил о проблемах с оформлением билетов
"Аэрофлот" предупредил о проблемах с оформлением билетов - 29.11.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" предупредил о проблемах с оформлением билетов
Сбой в системе бронирования Leonardo привел к трудностям в оформлении, переоформлении и возврате билетов во всех каналах продаж "Аэрофлота", при этом система... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T19:04+0300
2024-11-29T19:04+0300
2024-11-29T19:19+0300
россия
аэрофлот
авиабилеты "аэрофлота"
бронирование билетов
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Сбой в системе бронирования Leonardo привел к трудностям в оформлении, переоформлении и возврате билетов во всех каналах продаж "Аэрофлота", при этом система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает штатно, сообщила авиакомпания."В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Трэвел), затруднено оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж авиакомпании (сайт, контакт-центр, агенты)", - сообщает "Аэрофлот".При этом система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает штатно, отмечает компания.
https://1prime.ru/20241128/aeroflot-853176101.html
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россия, аэрофлот, авиабилеты "аэрофлота", бронирование билетов
РОССИЯ, Аэрофлот, авиабилеты "Аэрофлота", бронирование билетов
"Аэрофлот" предупредил о проблемах с оформлением билетов
"Аэрофлот": Оформление билетов затруднено из-за сбоя работы системы Leonardo
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Сбой в системе бронирования Leonardo привел к трудностям в оформлении, переоформлении и возврате билетов во всех каналах продаж "Аэрофлота", при этом система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает штатно, сообщила авиакомпания.
"В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Трэвел), затруднено оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж авиакомпании (сайт, контакт-центр, агенты)", - сообщает "Аэрофлот".
При этом система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает штатно, отмечает компания.
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