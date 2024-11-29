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"Аэрофлот" предупредил о проблемах с оформлением билетов - 29.11.2024, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" предупредил о проблемах с оформлением билетов
"Аэрофлот" предупредил о проблемах с оформлением билетов - 29.11.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" предупредил о проблемах с оформлением билетов
Сбой в системе бронирования Leonardo привел к трудностям в оформлении, переоформлении и возврате билетов во всех каналах продаж "Аэрофлота", при этом система... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T19:04+0300
2024-11-29T19:19+0300
россия
аэрофлот
авиабилеты "аэрофлота"
бронирование билетов
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Сбой в системе бронирования Leonardo привел к трудностям в оформлении, переоформлении и возврате билетов во всех каналах продаж "Аэрофлота", при этом система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает штатно, сообщила авиакомпания."В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Трэвел), затруднено оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж авиакомпании (сайт, контакт-центр, агенты)", - сообщает "Аэрофлот".При этом система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает штатно, отмечает компания.
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россия, аэрофлот, авиабилеты "аэрофлота", бронирование билетов
РОССИЯ, Аэрофлот, авиабилеты "Аэрофлота", бронирование билетов
19:04 29.11.2024 (обновлено: 19:19 29.11.2024)
 
"Аэрофлот" предупредил о проблемах с оформлением билетов

"Аэрофлот": Оформление билетов затруднено из-за сбоя работы системы Leonardo

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанк"Аэрофлот"
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Сбой в системе бронирования Leonardo привел к трудностям в оформлении, переоформлении и возврате билетов во всех каналах продаж "Аэрофлота", при этом система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает штатно, сообщила авиакомпания.
"В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Трэвел), затруднено оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж авиакомпании (сайт, контакт-центр, агенты)", - сообщает "Аэрофлот".
При этом система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает штатно, отмечает компания.
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
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РОССИЯАэрофлотавиабилеты "Аэрофлота"бронирование билетов
 
 
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