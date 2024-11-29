https://1prime.ru/20241129/aeroflot-853212594.html

"Аэрофлот" предупредил о проблемах с оформлением билетов

"Аэрофлот" предупредил о проблемах с оформлением билетов - 29.11.2024, ПРАЙМ

"Аэрофлот" предупредил о проблемах с оформлением билетов

Сбой в системе бронирования Leonardo привел к трудностям в оформлении, переоформлении и возврате билетов во всех каналах продаж "Аэрофлота", при этом система... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T19:04+0300

2024-11-29T19:04+0300

2024-11-29T19:19+0300

россия

аэрофлот

авиабилеты "аэрофлота"

бронирование билетов

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Сбой в системе бронирования Leonardo привел к трудностям в оформлении, переоформлении и возврате билетов во всех каналах продаж "Аэрофлота", при этом система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает штатно, сообщила авиакомпания."В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Трэвел), затруднено оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж авиакомпании (сайт, контакт-центр, агенты)", - сообщает "Аэрофлот".При этом система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает штатно, отмечает компания.

https://1prime.ru/20241128/aeroflot-853176101.html

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россия, аэрофлот, авиабилеты "аэрофлота", бронирование билетов