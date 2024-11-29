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В Хабаровском крае закрыли три аэропорта из-за непогоды

В Хабаровском крае закрыли три аэропорта из-за непогоды - 29.11.2024, ПРАЙМ

В Хабаровском крае закрыли три аэропорта из-за непогоды

Три аэропорта в Хабаровском крае второй день временно закрывают из-за расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега на фоне плохой погоды, сообщает местная | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T04:33+0300

2024-11-29T04:33+0300

2024-11-29T04:33+0300

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ХАБАРОВСК, 29 ноя - ПРАЙМ. Три аэропорта в Хабаровском крае второй день временно закрывают из-за расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега на фоне плохой погоды, сообщает местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии". Ранее региональный комитет правительства по гражданской защите сообщил, что в среду и четверг ожидаются снег, местами сильный, метель и усиление ветра с порывами 17-22 метра в секунду в нескольких районах края - в Вяземском, Бикинском, имени Лазо, Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном, Амурском, Верхнебуреинском, Советско-Гаванском, Ванинском, Николаевском, Ульчском, имени Полины Осипенко. Позже сообщалось, что непогода задержится до 30 ноября. "Аэропорт Май-Гатка (Советская Гавань) закрыт до 11.00 (4.00 мск) в связи с расчисткой от снега ВПП, перрона и рулежных дорожек. Аэропорт Чумикана закрыт до 17.00 (10.00 мск) из-за очистки ВПП от снега. Аэропорт Николаевска-на-Амуре закрыт до 13.00 (6.00 мск). Причина - расчистка аэродрома", - говорится в сообщении. "ХабАвиа" информирует также, что рейсы за 28 ноября из Хабаровска в Чумикан и обратно перенесены на 30 ноября по метеоусловиям Чумикана: снег низкая облачность. Вылет рейса из Хабаровска в Аян также задерживается по метеоусловиям Аяна: снег, ограниченная видимость. Два рейса за 27 ноября из Хабаровска в Херпучи и обратно тоже перенесены на 30 ноября по метеоусловиям Херпучи: снег, низкая облачность. Краевой минтранс 27 ноября сообщил, что состав механизированных групп оперативного реагирования был увеличен. Как сообщает правительство региона, в уборке улично-дорожной сети федеральных и краевых автомагистралей задействовано 235 единиц техники. По данным КГКУ "Хабаровскуправтодор", на время непогоды был ограничен проезд по региональным дорогам края: "город Советская Гавань - рабочий поселок Ванино", "Подъезд к Монгохто", "город Комсомольск-на-Амуре - город Амурск", "Подъезд к селу Ачан", "город Комсомольск-на-Амуре - рабочий поселок Солнечный", "Подъезд к поселку Горный", федерального значения: "Хабаровск-Облучье", "Лидога-Ванино". Также временно закрывали проезд для движения автобусов категорий М2 и М3 на одном из участков федеральной автодороги А-376 "Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск-на-Амуре". Движение пассажирских автобусов пришлось ограничить на шести из 139 региональных дорог, уточняет правительство региона. В пятницу большинство ограничений сняты. Также краевое правительство сообщало, что в ночь с 26 на 27 ноября из-за непогоды произошла авария на подстанции, питавшей села Победа и Пасека в Хабаровском районе. Без света там остались около 400 жителей. Как доложил врио главы района Антон Харин, ремонтные работы должны были завершиться к концу дня 28 ноября. Социальные объекты были подключены от резервных генераторов, школа и котельная тоже работали. Запасы в поселениях есть на трое суток. По информации ЕДДС, небольшой снег наблюдается в Аяно-Майском, имени Полины Осипенко, в остальных районах края без осадков.

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