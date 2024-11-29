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Аэропорт села Нелькан в Хабаровском крае переехал в новое здание - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Аэропорт села Нелькан в Хабаровском крае переехал в новое здание
Аэропорт села Нелькан в Хабаровском крае переехал в новое здание - 29.11.2024, ПРАЙМ
Аэропорт села Нелькан в Хабаровском крае переехал в новое здание
Аэропорт села Нелькан в Хабаровском крае переехал в обновленное здание, сообщает правительство региона. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T07:14+0300
2024-11-29T07:14+0300
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ХАБАРОВСК, 29 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт села Нелькан в Хабаровском крае переехал в обновленное здание, сообщает правительство региона. "Службы посадочной площадки Нелькан переехали в здание, более подходящее для осуществления служебной деятельности. Первых пассажиров здесь приняли уже на этой неделе", - сообщает краевое правительство на официальном сайте. Уточняется, что в обновленном помещении обустроена касса для продажи билетов, размещено весовое оборудования для взвешивания багажа и ручной клади. В зале ожидания проведен ремонт, размещена необходимая мебель для пассажиров и встречающих, установлены радиаторы отопления для поддержания комнатной температуры. Регистрация на рейсы теперь проводится в теплом и комфортном сооружении. Со временем здесь же планируют проводить досмотр пассажиров, багажа и ручной клади. В начале октября ходе рабочей поездки губернатора края Дмитрия Демешина в Нелькан сотрудники аэропорта отметили, что здание сильно продувается, а работать приходится в верхней одежде. Глава региона поручил произвести переезд служб в более комфортное сооружение, временно задействовав соседнее строение. Отмечается, что аэропорт планируется передать ФКП "Аэропорты Дальнего Востока". Это позволит произвести его модернизацию за счет федерального бюджета, в том числе построить новое здание аэровокзала. Аяно-Майский район - район Крайнего Севера, зимой температура воздуха в Нелькане может опускаться до минус 45-50 градусов. Село располагается в 200 километрах от райцентра Аян. Численность населения - более 700 человек.
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бизнес, общество , хабаровск, хабаровск, хабаровский край
Бизнес, Общество , ХАБАРОВСК, Хабаровск, Хабаровский край
07:14 29.11.2024
 
Аэропорт села Нелькан в Хабаровском крае переехал в новое здание

Аэропорт села Нелькан в Хабаровском крае переехал в обновленное здание

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ХАБАРОВСК, 29 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт села Нелькан в Хабаровском крае переехал в обновленное здание, сообщает правительство региона.
"Службы посадочной площадки Нелькан переехали в здание, более подходящее для осуществления служебной деятельности. Первых пассажиров здесь приняли уже на этой неделе", - сообщает краевое правительство на официальном сайте.
Уточняется, что в обновленном помещении обустроена касса для продажи билетов, размещено весовое оборудования для взвешивания багажа и ручной клади. В зале ожидания проведен ремонт, размещена необходимая мебель для пассажиров и встречающих, установлены радиаторы отопления для поддержания комнатной температуры.
Регистрация на рейсы теперь проводится в теплом и комфортном сооружении. Со временем здесь же планируют проводить досмотр пассажиров, багажа и ручной клади.
В начале октября ходе рабочей поездки губернатора края Дмитрия Демешина в Нелькан сотрудники аэропорта отметили, что здание сильно продувается, а работать приходится в верхней одежде. Глава региона поручил произвести переезд служб в более комфортное сооружение, временно задействовав соседнее строение.
Отмечается, что аэропорт планируется передать ФКП "Аэропорты Дальнего Востока". Это позволит произвести его модернизацию за счет федерального бюджета, в том числе построить новое здание аэровокзала.
Аяно-Майский район - район Крайнего Севера, зимой температура воздуха в Нелькане может опускаться до минус 45-50 градусов. Село располагается в 200 километрах от райцентра Аян. Численность населения - более 700 человек.
 
БизнесОбществоХАБАРОВСКХабаровскХабаровский край
 
 
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