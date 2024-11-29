https://1prime.ru/20241129/aktsii-853185776.html
Названы акции, которые войдут в базу расчетов индексов Мосбиржи в декабре
Названы акции, которые войдут в базу расчетов индексов Мосбиржи в декабре - 29.11.2024, ПРАЙМ
Названы акции, которые войдут в базу расчетов индексов Мосбиржи в декабре
Акции МКПАО "Хэдхантер", Совкомбанка и "Южуралзолота" (ЮГК) с 20 декабря войдут в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС, при этом будут исключены депозитарные... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T08:50+0300
2024-11-29T08:50+0300
2024-11-29T08:50+0300
экономика
мосбиржа
акции
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Акции МКПАО "Хэдхантер", Совкомбанка и "Южуралзолота" (ЮГК) с 20 декабря войдут в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС, при этом будут исключены депозитарные расписки Ozon Holdings PLC, говорится в сообщении Московской биржи. Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 20 декабря 2024 года, а также установила значения коэффициентов free float и дополнительных ограничительных весовых коэффициентов для ценных бумаг ряда эмитентов. "В базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции МКПАО "Хэдхантер", обыкновенные акции ПАО "Совкомбанк" и обыкновенные акции ПАО "ЮГК", тогда как депозитарные расписки Ozon Holdings PLC будут исключены из индекса", - говорится в сообщении. В лист ожидания на включение в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС войдут акции ПАО "ЭсЭфАй" (инвестиционный холдинг SFI), МКПАО "МД Медикал Груп", группы "Ренессанс Страхование" и НК "Русснефть". Акции "Магнита", ЛК "Европлан", ГК "Самолет" и привилегированные акции "Мечела" войдут в лист ожидания на исключение из базы расчета индексов Мосбиржи и РТС.
https://1prime.ru/20241129/dollar-853185549.html
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мосбиржа, акции, headhunter, совкомбанк, южуралзолото
Экономика, Мосбиржа, Акции, Headhunter, Совкомбанк, Южуралзолото
Названы акции, которые войдут в базу расчетов индексов Мосбиржи в декабре
Акции "Хэдхантер", Совкомбанка и ЮГК с 20 декабря войдут в базу расчетов индексов Мосбиржи
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Акции МКПАО "Хэдхантер", Совкомбанка и "Южуралзолота" (ЮГК) с 20 декабря войдут в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС, при этом будут исключены депозитарные расписки Ozon Holdings PLC, говорится в сообщении Московской биржи.
Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 20 декабря 2024 года, а также установила значения коэффициентов free float и дополнительных ограничительных весовых коэффициентов для ценных бумаг ряда эмитентов.
"В базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции МКПАО "Хэдхантер", обыкновенные акции ПАО "Совкомбанк" и обыкновенные акции ПАО "ЮГК", тогда как депозитарные расписки Ozon Holdings PLC будут исключены из индекса", - говорится в сообщении.
В лист ожидания на включение в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС войдут акции ПАО "ЭсЭфАй" (инвестиционный холдинг SFI), МКПАО "МД Медикал Груп", группы "Ренессанс Страхование" и НК "Русснефть".
В Китае заявили о снижении зависимости страны от доллара
Акции "Магнита", ЛК "Европлан", ГК "Самолет" и привилегированные акции "Мечела" войдут в лист ожидания на исключение из базы расчета индексов Мосбиржи и РТС.