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В Минприроды оценили прирост запасов алмазов в России за десять месяцев

В Минприроды оценили прирост запасов алмазов в России за десять месяцев - 29.11.2024, ПРАЙМ

В Минприроды оценили прирост запасов алмазов в России за десять месяцев

Прирост запасов алмазов в России за январь-октябрь текущего года составил 3,2 миллиона карат, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ. | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T21:39+0300

2024-11-29T21:39+0300

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Прирост запасов алмазов в России за январь-октябрь текущего года составил 3,2 миллиона карат, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ. "По итогам 10 месяцев 2024 прирост составил 489,2 тонны (золота - ред.), серебра (1,5 тысяч тонн), меди (282 тысяч тонн), вольфрама (9,9 тысяч тонн), сурьмы (11,4 тысяч тонн), угля (101,6 миллиона тонн), алмазов – 3,2 миллиона карат", - говорится в сообщении ведомства. В 2023-2024 годах на территории Дальнего Востока было открыто 212 месторождений. В частности, получен прирост запасов: 1,2 миллиона каратов алмазов, 239,5 тонны золота, 1235,1 тонны серебра, 311,1 тысячи тонн меди, 19,2 тысячи тонн свинца, 47,3 тысячи тонн цинка и 1,8 миллиона тонн угля, сообщал в октябре начальник Дальнедр Дмитрий Цуканов. Помимо данного региона, добыча алмазов в РФ ведется в Архангельской области, в частности там также расположены добывающие активы крупнейшей в мире алмазодобывающей компании "Алроса".

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россия, минприроды, российские алмазы, алмазы