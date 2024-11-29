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В Минприроды оценили прирост запасов алмазов в России за десять месяцев - 29.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Минприроды оценили прирост запасов алмазов в России за десять месяцев
В Минприроды оценили прирост запасов алмазов в России за десять месяцев - 29.11.2024, ПРАЙМ
В Минприроды оценили прирост запасов алмазов в России за десять месяцев
Прирост запасов алмазов в России за январь-октябрь текущего года составил 3,2 миллиона карат, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T21:39+0300
2024-11-29T21:42+0300
экономика
россия
минприроды
российские алмазы
алмазы
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Прирост запасов алмазов в России за январь-октябрь текущего года составил 3,2 миллиона карат, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ. "По итогам 10 месяцев 2024 прирост составил 489,2 тонны (золота - ред.), серебра (1,5 тысяч тонн), меди (282 тысяч тонн), вольфрама (9,9 тысяч тонн), сурьмы (11,4 тысяч тонн), угля (101,6 миллиона тонн), алмазов – 3,2 миллиона карат", - говорится в сообщении ведомства. В 2023-2024 годах на территории Дальнего Востока было открыто 212 месторождений. В частности, получен прирост запасов: 1,2 миллиона каратов алмазов, 239,5 тонны золота, 1235,1 тонны серебра, 311,1 тысячи тонн меди, 19,2 тысячи тонн свинца, 47,3 тысячи тонн цинка и 1,8 миллиона тонн угля, сообщал в октябре начальник Дальнедр Дмитрий Цуканов. Помимо данного региона, добыча алмазов в РФ ведется в Архангельской области, в частности там также расположены добывающие активы крупнейшей в мире алмазодобывающей компании "Алроса".
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россия, минприроды, российские алмазы, алмазы
Экономика, РОССИЯ, Минприроды, российские алмазы, алмазы
21:39 29.11.2024 (обновлено: 21:42 29.11.2024)
 
В Минприроды оценили прирост запасов алмазов в России за десять месяцев

Минприроды: прирост запасов алмазов в РФ за 10 месяцев составил 3,2 млн карат

© fotolia.com / Africa StudioАлмазы
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© fotolia.com / Africa Studio
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Прирост запасов алмазов в России за январь-октябрь текущего года составил 3,2 миллиона карат, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ.
"По итогам 10 месяцев 2024 прирост составил 489,2 тонны (золота - ред.), серебра (1,5 тысяч тонн), меди (282 тысяч тонн), вольфрама (9,9 тысяч тонн), сурьмы (11,4 тысяч тонн), угля (101,6 миллиона тонн), алмазов – 3,2 миллиона карат", - говорится в сообщении ведомства.
В 2023-2024 годах на территории Дальнего Востока было открыто 212 месторождений. В частности, получен прирост запасов: 1,2 миллиона каратов алмазов, 239,5 тонны золота, 1235,1 тонны серебра, 311,1 тысячи тонн меди, 19,2 тысячи тонн свинца, 47,3 тысячи тонн цинка и 1,8 миллиона тонн угля, сообщал в октябре начальник Дальнедр Дмитрий Цуканов. Помимо данного региона, добыча алмазов в РФ ведется в Архангельской области, в частности там также расположены добывающие активы крупнейшей в мире алмазодобывающей компании "Алроса".
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ЭкономикаРОССИЯМинприродыроссийские алмазыалмазы
 
 
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