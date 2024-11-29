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Полицейский разворот - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Полицейский разворот
Полицейский разворот - 29.11.2024, ПРАЙМ
Полицейский разворот
Рынок в четверг совершил полицейский разворот на фоне вернувшегося интереса инвесторов к акциям. Индекс Мосбиржи повысился на 2,25% по сравнению с предыдущим... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T08:48+0300
2024-11-29T08:48+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
курсы валют
ставка банка россии
henderson
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853185699.jpg?1732859290
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Рынок в четверг совершил полицейский разворот на фоне вернувшегося интереса инвесторов к акциям. Индекс Мосбиржи повысился на 2,25% по сравнению с предыдущим днем. На долговом рынке оптимизм менее выражен, индекс RGBI подрос только на 0,05%.Ослабление рубля продолжилось умеренными темпами, ближайший фьючерс на доллар США на Московской бирже закрылся на отметке 108,9 руб. Тем не менее волатильность на валютном рынке сохраняется. Китайский юань на подорожал до 14,72 (на 1,73% за день), хотя больших опасений, связанных с ожиданиями дальнейшего ослабления рубля, больше не наблюдается.Резкое ослабление рубля накануне вернуло интерес инвесторов к акциям экспортеров, и хотя динамику лучше рынка вчера показали бумаги с высоким коэффициентом бетта, бурно реагирующие на рост и падение рынков, за неделю акции экспортеров оказались среди лидеров. Хорошую динамику показали акции Роснефти (+3,4% за неделю), Алроса (+1,01%), Норникеля (+0,7%).Представители Банка России и Минфина, делая нейтральные заявления относительно будущего решения по ставке, охлаждают ожидания рынка относительно решения Банка России по ключевой ставке на ближайшем заседании. Акции компаний строительного сектора и игроков с высокой долговой нагрузкой отреагировали сильным ростом. Bloomberg сообщил, что Алроса продала акции совместного предприятия по добыче алмазов Catoca в Анголе фонду из Омана. На встрече в Казахстане обсуждалась продажа доли Роснефти в немецком НПЗ.Сегодня HENDERSON проведет совет директоров по вопросу о дивидендах за 9 месяцев текущего года. Сегодня же последний день для покупки акций банка Авангард и Инарктики под промежуточные дивиденды. Кроме того, Аэрофлот, ИнтерРАО и Роснефть опубликуют результаты по МСФО за 9 месяцев текущего года.
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2024
Ованес Оганисян
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Ованес Оганисян
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852336841_0:0:960:960_100x100_80_0_0_dcb3ac518ef02a70601c64d2613f8fb5.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, курсы валют, ставка банка россии, henderson
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Курсы валют, ставка Банка России, Henderson
08:48 29.11.2024
 

Полицейский разворот

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Ованес Оганисян, директор аналитического департамента Цифра брокер
Ованес Оганисян
Директор аналитического департамента "Цифра брокер"
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Рынок в четверг совершил полицейский разворот на фоне вернувшегося интереса инвесторов к акциям. Индекс Мосбиржи повысился на 2,25% по сравнению с предыдущим днем. На долговом рынке оптимизм менее выражен, индекс RGBI подрос только на 0,05%.
Ослабление рубля продолжилось умеренными темпами, ближайший фьючерс на доллар США на Московской бирже закрылся на отметке 108,9 руб. Тем не менее волатильность на валютном рынке сохраняется. Китайский юань на подорожал до 14,72 (на 1,73% за день), хотя больших опасений, связанных с ожиданиями дальнейшего ослабления рубля, больше не наблюдается.
Резкое ослабление рубля накануне вернуло интерес инвесторов к акциям экспортеров, и хотя динамику лучше рынка вчера показали бумаги с высоким коэффициентом бетта, бурно реагирующие на рост и падение рынков, за неделю акции экспортеров оказались среди лидеров. Хорошую динамику показали акции Роснефти (+3,4% за неделю), Алроса (+1,01%), Норникеля (+0,7%).
Представители Банка России и Минфина, делая нейтральные заявления относительно будущего решения по ставке, охлаждают ожидания рынка относительно решения Банка России по ключевой ставке на ближайшем заседании. Акции компаний строительного сектора и игроков с высокой долговой нагрузкой отреагировали сильным ростом. Bloomberg сообщил, что Алроса продала акции совместного предприятия по добыче алмазов Catoca в Анголе фонду из Омана. На встрече в Казахстане обсуждалась продажа доли Роснефти в немецком НПЗ.
Сегодня HENDERSON проведет совет директоров по вопросу о дивидендах за 9 месяцев текущего года. Сегодня же последний день для покупки акций банка Авангард и Инарктики под промежуточные дивиденды. Кроме того, Аэрофлот, ИнтерРАО и Роснефть опубликуют результаты по МСФО за 9 месяцев текущего года.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

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