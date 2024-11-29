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В РФ оценили перспективы возврата денег за прерванный круиз в Антарктиду

В РФ оценили перспективы возврата денег за прерванный круиз в Антарктиду - 29.11.2024, ПРАЙМ

В РФ оценили перспективы возврата денег за прерванный круиз в Антарктиду

Компания Swan Hellenic, круизное судно которой прервало путешествие в Антарктиду из-за неисправности, вряд ли пойдет на полный возврат средств, а перспективы... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T17:23+0300

2024-11-29T17:23+0300

2024-11-29T18:13+0300

россия

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антарктида

суд

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Компания Swan Hellenic, круизное судно которой прервало путешествие в Антарктиду из-за неисправности, вряд ли пойдет на полный возврат средств, а перспективы получения полной суммы круиза через суд, если тур приобретался у иностранной компании, невысоки, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на его вице-президента Георгия Мохова. "Я понимаю, что крайне обидно заплатить значительную сумму за поездку в Антарктиду, но в итоге ее так и не увидеть. Туристам предложили адекватную сумму компенсации - 50% от стоимости круиза. Я думаю, что круизная компания не пойдет на полностью бесплатное предоставление мест всем пассажирам на другом круизе - это огромные убытки. Если же кто-то из пассажиров захочет судиться, то судебные перспективы во многом зависят от того, у кого приобретался круиз. Если он приобретался у зарубежного организатора, то судиться с иностранными компаниями - долгий, дорогостоящий и малоперспективный процесс", - сказал Мохов. При этом эксперт отметил, что организатор круиза может пойти навстречу и рассмотреть требования туристов в индивидуальном порядке. "Полагаю, в данной ситуации это единственно верный вариант", - подчеркнул он. По сообщениям СМИ, из-за неполадки с двигателем на круизном лайнере SH Diana по пути в Антарктику застряли более 170 пассажиров, включая российских туристов. Руководство компании обещало компенсировать половину стоимости тура, россияне устроили голодовку, требуя выплатить полную компенсацию за поездку. Позднее в пятницу в пресс-службе Swan Hellenic со ссылкой на гендиректора Андреа Зито заявили РИА Новости, что конфликт с россиянами, объявившими голодовку, исчерпан. Сейчас судно следует в аргентинскую Ушуайю, где будет устранена неисправность.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, туризм, рст, антарктида, суд