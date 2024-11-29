Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В РФ оценили перспективы возврата денег за прерванный круиз в Антарктиду - 29.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241129/antarktida-853209990.html
В РФ оценили перспективы возврата денег за прерванный круиз в Антарктиду
В РФ оценили перспективы возврата денег за прерванный круиз в Антарктиду - 29.11.2024, ПРАЙМ
В РФ оценили перспективы возврата денег за прерванный круиз в Антарктиду
Компания Swan Hellenic, круизное судно которой прервало путешествие в Антарктиду из-за неисправности, вряд ли пойдет на полный возврат средств, а перспективы... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T17:23+0300
2024-11-29T18:13+0300
россия
туризм
рст
антарктида
суд
https://cdnn.1prime.ru/img/82767/65/827676553_0:96:2049:1248_1920x0_80_0_0_b022e2405123ca987aad184d280dc01e.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Компания Swan Hellenic, круизное судно которой прервало путешествие в Антарктиду из-за неисправности, вряд ли пойдет на полный возврат средств, а перспективы получения полной суммы круиза через суд, если тур приобретался у иностранной компании, невысоки, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на его вице-президента Георгия Мохова. "Я понимаю, что крайне обидно заплатить значительную сумму за поездку в Антарктиду, но в итоге ее так и не увидеть. Туристам предложили адекватную сумму компенсации - 50% от стоимости круиза. Я думаю, что круизная компания не пойдет на полностью бесплатное предоставление мест всем пассажирам на другом круизе - это огромные убытки. Если же кто-то из пассажиров захочет судиться, то судебные перспективы во многом зависят от того, у кого приобретался круиз. Если он приобретался у зарубежного организатора, то судиться с иностранными компаниями - долгий, дорогостоящий и малоперспективный процесс", - сказал Мохов. При этом эксперт отметил, что организатор круиза может пойти навстречу и рассмотреть требования туристов в индивидуальном порядке. "Полагаю, в данной ситуации это единственно верный вариант", - подчеркнул он. По сообщениям СМИ, из-за неполадки с двигателем на круизном лайнере SH Diana по пути в Антарктику застряли более 170 пассажиров, включая российских туристов. Руководство компании обещало компенсировать половину стоимости тура, россияне устроили голодовку, требуя выплатить полную компенсацию за поездку. Позднее в пятницу в пресс-службе Swan Hellenic со ссылкой на гендиректора Андреа Зито заявили РИА Новости, что конфликт с россиянами, объявившими голодовку, исчерпан. Сейчас судно следует в аргентинскую Ушуайю, где будет устранена неисправность.
https://1prime.ru/20241128/oteli-853161202.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82767/65/827676553_128:0:1919:1343_1920x0_80_0_0_bc35e5132a5e11c34c2d43bfad883e8b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, туризм, рст, антарктида, суд
РОССИЯ, Туризм, РСТ, Антарктида, суд
17:23 29.11.2024 (обновлено: 18:13 29.11.2024)
 
В РФ оценили перспективы возврата денег за прерванный круиз в Антарктиду

РСТ: перспективы возврата суммы прерванного круиза в Антарктиду через суд низкие

© AFP / NSF/Josh Landis% Вид на огромный айсберг в Антарктиде
% Вид на огромный айсберг в Антарктиде - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© AFP / NSF/Josh Landis
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Компания Swan Hellenic, круизное судно которой прервало путешествие в Антарктиду из-за неисправности, вряд ли пойдет на полный возврат средств, а перспективы получения полной суммы круиза через суд, если тур приобретался у иностранной компании, невысоки, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на его вице-президента Георгия Мохова.
"Я понимаю, что крайне обидно заплатить значительную сумму за поездку в Антарктиду, но в итоге ее так и не увидеть. Туристам предложили адекватную сумму компенсации - 50% от стоимости круиза. Я думаю, что круизная компания не пойдет на полностью бесплатное предоставление мест всем пассажирам на другом круизе - это огромные убытки. Если же кто-то из пассажиров захочет судиться, то судебные перспективы во многом зависят от того, у кого приобретался круиз. Если он приобретался у зарубежного организатора, то судиться с иностранными компаниями - долгий, дорогостоящий и малоперспективный процесс", - сказал Мохов.
При этом эксперт отметил, что организатор круиза может пойти навстречу и рассмотреть требования туристов в индивидуальном порядке. "Полагаю, в данной ситуации это единственно верный вариант", - подчеркнул он.
По сообщениям СМИ, из-за неполадки с двигателем на круизном лайнере SH Diana по пути в Антарктику застряли более 170 пассажиров, включая российских туристов. Руководство компании обещало компенсировать половину стоимости тура, россияне устроили голодовку, требуя выплатить полную компенсацию за поездку. Позднее в пятницу в пресс-службе Swan Hellenic со ссылкой на гендиректора Андреа Зито заявили РИА Новости, что конфликт с россиянами, объявившими голодовку, исчерпан. Сейчас судно следует в аргентинскую Ушуайю, где будет устранена неисправность.
Старт горнолыжного сезона на курорте Красная поляна - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
В РСТ зафиксировали рост спроса на отели на горнолыжных курортах России
Вчера, 12:31
 
РОССИЯТуризмРСТАнтарктидасуд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала