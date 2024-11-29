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В России вырос портфель автокредитов, заявил ЦБ

В России вырос портфель автокредитов, заявил ЦБ - 29.11.2024, ПРАЙМ

В России вырос портфель автокредитов, заявил ЦБ

Портфель автокредитов в России вырос на 1 октября до 2,5 триллиона рублей против 1,5 триллиона рублей годом ранее, говорится в "Обзоре финансовой стабильности"... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T15:05+0300

2024-11-29T15:05+0300

2024-11-29T15:05+0300

банк россии

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Портфель автокредитов в России вырос на 1 октября до 2,5 триллиона рублей против 1,5 триллиона рублей годом ранее, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" ЦБ РФ за второй-третий кварталы 2024 года. "Несмотря на возросшую стоимость кредитования в III квартале 2024 г., портфель автокредитов продолжил расти высокими темпами – на 1 октября 2024 г. годовой темп роста задолженности составил 63%, а портфель автокредитов вырос до 2,5 трлн руб. (1,5 трлн руб. годом ранее)", - говорится в обзоре. Одновременно с увеличением темпов роста кредитования в первом полугодии 2024 года ухудшался риск-профиль заемщика – доля автокредитов, выданных заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50%, росла с середины 2022 года и во втором квартале 2024 года превысила 60%. "Чтобы дестимулировать рискованные выдачи, Банк России впервые установил положительные надбавки по автокредитам с 1 июля 2024 года. В результате доля рискованных кредитов (с ПДН более 50%), предоставленных в III квартале 2024 г. , составила 40%, что на 22 п.п. ниже, чем в предыдущем квартале", - отметил ЦБ. Также регулятор отмечает, что могли также измениться подходы к оценке дохода заемщиков, поскольку по автокредитам банки имеют право использовать модельный подход, не требующий валидации Банком России. Кроме того, ЦБ указывает, что наблюдается тенденция к расширению практики предоставления нецелевых потребительских кредитов под залог транспортных средств. До 2023 года доля нецелевых потребительских кредитов под залог транспортных средств в общем объеме потребительского кредитования составляла менее 1%. В сентябре 2024 года доля нецелевых потребительских кредитов под залог авто в совокупных выдачах потребительских кредитов составила 5% (3,3% в июне 2024 года), причем у некоторых банков наблюдается значительный рост – с 0 до 50% от общего объема выданных кредитов. В третьем квартале 2024 года около 30% нецелевых потребительских кредитов под залог транспортных средств были предоставлены заемщикам с показателем ПДН более 80%, для необеспеченных потребительских кредитов показатель составляет 13%. Нецелевые кредиты под залог транспортных средств по экономической сути ближе к необеспеченным кредитам наличными, чем к целевым автокредитам – полная стоимость кредита по таким кредитам составляет 27%, по кредитам наличными – 30%, а по автокредитам – 23%, добавил регулятор.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40