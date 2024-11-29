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Торговый баланс России крепкий, заявил Решетников
Торговый баланс России крепкий, заявил Решетников - 29.11.2024, ПРАЙМ
Торговый баланс России крепкий, заявил Решетников
Российские компании-экспортеры продолжают свою работу. торговый баланс страны крепкий, заявил министр экономического развития Максим Решетников. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T12:36+0300
2024-11-29T12:36+0300
2024-11-29T12:45+0300
экономика
россия
экспорт
максим решетников
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российские компании-экспортеры продолжают свою работу. торговый баланс страны крепкий, заявил министр экономического развития Максим Решетников."Фундаментально торговый баланс крепкий. ...Наши компании-экспортеры продолжают стабильно работать, также восстанавливается импорт", - подчеркнул он.По словам Решетникова, Россия также продолжает расчеты по внешнеторговым контрактам.
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россия, экспорт, максим решетников
Экономика, РОССИЯ, экспорт, Максим Решетников
Торговый баланс России крепкий, заявил Решетников
Решетников: торговый баланс РФ крепкий, компании-экспортеры продолжают работу
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российские компании-экспортеры продолжают свою работу. торговый баланс страны крепкий, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"Фундаментально торговый баланс крепкий. ...Наши компании-экспортеры продолжают стабильно работать, также восстанавливается импорт", - подчеркнул он.
По словам Решетникова, Россия также продолжает расчеты по внешнеторговым контрактам.