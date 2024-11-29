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Торговый баланс России крепкий, заявил Решетников - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Торговый баланс России крепкий, заявил Решетников
Торговый баланс России крепкий, заявил Решетников - 29.11.2024, ПРАЙМ
Торговый баланс России крепкий, заявил Решетников
Российские компании-экспортеры продолжают свою работу. торговый баланс страны крепкий, заявил министр экономического развития Максим Решетников. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T12:36+0300
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экономика
россия
экспорт
максим решетников
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российские компании-экспортеры продолжают свою работу. торговый баланс страны крепкий, заявил министр экономического развития Максим Решетников."Фундаментально торговый баланс крепкий. ...Наши компании-экспортеры продолжают стабильно работать, также восстанавливается импорт", - подчеркнул он.По словам Решетникова, Россия также продолжает расчеты по внешнеторговым контрактам.
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россия, экспорт, максим решетников
Экономика, РОССИЯ, экспорт, Максим Решетников
12:36 29.11.2024 (обновлено: 12:45 29.11.2024)
 
Торговый баланс России крепкий, заявил Решетников

Решетников: торговый баланс РФ крепкий, компании-экспортеры продолжают работу

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ-2023. Как будет развиваться российская экономика
ПМЭФ-2023. Как будет развиваться российская экономика
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российские компании-экспортеры продолжают свою работу. торговый баланс страны крепкий, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"Фундаментально торговый баланс крепкий. ...Наши компании-экспортеры продолжают стабильно работать, также восстанавливается импорт", - подчеркнул он.
По словам Решетникова, Россия также продолжает расчеты по внешнеторговым контрактам.
 
ЭкономикаРОССИЯэкспортМаксим Решетников
 
 
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