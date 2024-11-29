https://1prime.ru/20241129/bank-853202498.html

Банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег в деле Каримовой, пишет FT

Банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег в деле Каримовой, пишет FT - 29.11.2024, ПРАЙМ

Банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег в деле Каримовой, пишет FT

Федеральный прокурор Швейцарии предъявил обвинения частному банку Lombard Odier в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами в деле старшей дочери... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T15:24+0300

2024-11-29T15:24+0300

2024-11-29T15:24+0300

суд

узбекистан

швейцария

банки

отмывание денег

https://cdnn.1prime.ru/img/76423/65/764236542_0:39:1500:883_1920x0_80_0_0_4f666d72db902a4748fea0d87748f677.jpg

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ Федеральный прокурор Швейцарии предъявил обвинения частному банку Lombard Odier в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами в деле старшей дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой, сообщила газета Financial Times. Согласно обвинениям прокурора, Lombard Odier, один из самых известных финансовых институтов страны, годами играл одну из "решающих ролей" и помогал в сокрытии преступлений Гульнары Каримовой. Обвинения также были предъявлены бывшему сотруднику Lombard Odier. В сентябре 2023 года генеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения старшей дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой за участие в преступной организации и отмывании денег. В августе 2022 года министерство юстиции Узбекистана и власти Швейцарии подписали окончательное соглашение о возвращении на родину активов Каримовой в 131 миллион долларов. Реституция проводится через многопартнерский трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030, находящийся в системе ООН. Проекты за счет возвращенных средств будут реализовываться профильными агентствами ООН в Узбекистане совместно с узбекской стороной. Тогда же узбекский минюст сообщил, что рассчитывает получить еще 350 миллионов долларов активов Каримовой из Швейцарии и 240 миллионов долларов – из Бельгии. Каримова в августе 2015 года была осуждена в Узбекистане за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. Суд 18 марта 2020 года увеличил ей срок тюремного заключения до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела. Генпрокуратура Узбекистана ранее сообщала, что вместе с министерством юстиции проводится работа с рядом зарубежных стран, в частности, США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией, по вопросу возврата доходов Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах. В январе 2020 года генпрокуратура также заявляла, что намерена вернуть из Швейцарии 70 предметов искусства в рамках уголовных дел против старшей дочери первого узбекистанского президента. Спустя пять месяцев министерство юстиции республики сообщило, что власти страны вернули из Франции активы Каримовой на сумму 10 миллионов долларов.

https://1prime.ru/20241128/sud-853154488.html

узбекистан

швейцария

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

суд, узбекистан, швейцария, банки, отмывание денег