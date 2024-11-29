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Банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег в деле Каримовой, пишет FT
Банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег в деле Каримовой, пишет FT - 29.11.2024, ПРАЙМ
Банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег в деле Каримовой, пишет FT
Федеральный прокурор Швейцарии предъявил обвинения частному банку Lombard Odier в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами в деле старшей дочери... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T15:24+0300
2024-11-29T15:24+0300
2024-11-29T15:24+0300
суд
узбекистан
швейцария
банки
отмывание денег
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ Федеральный прокурор Швейцарии предъявил обвинения частному банку Lombard Odier в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами в деле старшей дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой, сообщила газета Financial Times. Согласно обвинениям прокурора, Lombard Odier, один из самых известных финансовых институтов страны, годами играл одну из "решающих ролей" и помогал в сокрытии преступлений Гульнары Каримовой. Обвинения также были предъявлены бывшему сотруднику Lombard Odier. В сентябре 2023 года генеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения старшей дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой за участие в преступной организации и отмывании денег. В августе 2022 года министерство юстиции Узбекистана и власти Швейцарии подписали окончательное соглашение о возвращении на родину активов Каримовой в 131 миллион долларов. Реституция проводится через многопартнерский трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030, находящийся в системе ООН. Проекты за счет возвращенных средств будут реализовываться профильными агентствами ООН в Узбекистане совместно с узбекской стороной. Тогда же узбекский минюст сообщил, что рассчитывает получить еще 350 миллионов долларов активов Каримовой из Швейцарии и 240 миллионов долларов – из Бельгии. Каримова в августе 2015 года была осуждена в Узбекистане за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. Суд 18 марта 2020 года увеличил ей срок тюремного заключения до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела. Генпрокуратура Узбекистана ранее сообщала, что вместе с министерством юстиции проводится работа с рядом зарубежных стран, в частности, США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией, по вопросу возврата доходов Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах. В январе 2020 года генпрокуратура также заявляла, что намерена вернуть из Швейцарии 70 предметов искусства в рамках уголовных дел против старшей дочери первого узбекистанского президента. Спустя пять месяцев министерство юстиции республики сообщило, что власти страны вернули из Франции активы Каримовой на сумму 10 миллионов долларов.
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суд, узбекистан, швейцария, банки, отмывание денег
суд, УЗБЕКИСТАН, ШВЕЙЦАРИЯ, Банки, отмывание денег
Банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег в деле Каримовой, пишет FT
FT: банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег в деле Гульнары Каримовой
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ Федеральный прокурор Швейцарии предъявил обвинения частному банку Lombard Odier в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами в деле старшей дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой, сообщила газета Financial Times.
Согласно обвинениям прокурора, Lombard Odier, один из самых известных финансовых институтов страны, годами играл одну из "решающих ролей" и помогал в сокрытии преступлений Гульнары Каримовой. Обвинения также были предъявлены бывшему сотруднику Lombard Odier.
В сентябре 2023 года генеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения старшей дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой за участие в преступной организации и отмывании денег.
В августе 2022 года министерство юстиции Узбекистана и власти Швейцарии подписали окончательное соглашение о возвращении на родину активов Каримовой в 131 миллион долларов. Реституция проводится через многопартнерский трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030, находящийся в системе ООН. Проекты за счет возвращенных средств будут реализовываться профильными агентствами ООН в Узбекистане совместно с узбекской стороной. Тогда же узбекский минюст сообщил, что рассчитывает получить еще 350 миллионов долларов активов Каримовой из Швейцарии и 240 миллионов долларов – из Бельгии.
Каримова в августе 2015 года была осуждена в Узбекистане за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. Суд 18 марта 2020 года увеличил ей срок тюремного заключения до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела.
Генпрокуратура Узбекистана ранее сообщала, что вместе с министерством юстиции проводится работа с рядом зарубежных стран, в частности, США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией, по вопросу возврата доходов Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах. В январе 2020 года генпрокуратура также заявляла, что намерена вернуть из Швейцарии 70 предметов искусства в рамках уголовных дел против старшей дочери первого узбекистанского президента. Спустя пять месяцев министерство юстиции республики сообщило, что власти страны вернули из Франции активы Каримовой на сумму 10 миллионов долларов.
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