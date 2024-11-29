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Чистая прибыль "Башнефти" за девять месяцев снизилась на 49,8 процента - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "Башнефти" за девять месяцев снизилась на 49,8 процента
Чистая прибыль "Башнефти" за девять месяцев снизилась на 49,8 процента - 29.11.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Башнефти" за девять месяцев снизилась на 49,8 процента
Чистая прибыль "Башнефти" по РСБУ за 9 месяцев снизилась на 49,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 73,921 миллиарда рублей, следует | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T22:13+0300
2024-11-29T22:49+0300
экономика
бизнес
башнефть
отчетность по рсбу
чистая прибыль
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Башнефти" по РСБУ за 9 месяцев снизилась на 49,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 73,921 миллиарда рублей, следует из отчета компании.Выручка за отчетный период выросла на 17% и составила 637,063 миллиарда рублей, валовая прибыль снизилась на 31,7%, до 128,724 миллиарда. Себестоимость продаж компании выросла на 43,2% и составила 507,71 миллиарда рублей. Прибыль от продаж снизилась на 40,3%, до 81,502 миллиарда рублей.Краткосрочные обязательства "Башнефти" на 30 сентября составили 180,073 миллиарда рублей против 188,559 миллиарда на конец 2023 года. Долгосрочные обязательства - 64,695 миллиарда по состоянию на 30 сентября против 75,004 миллиарда на 31 декабря."Башнефть" (дочернее общество "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находятся более 180 месторождений. Компания ведет добычу с 1932 года.
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бизнес, башнефть, отчетность по рсбу, чистая прибыль
Экономика, Бизнес, Башнефть, отчетность по РСБУ, чистая прибыль
22:13 29.11.2024 (обновлено: 22:49 29.11.2024)
 
Чистая прибыль "Башнефти" за девять месяцев снизилась на 49,8 процента

Чистая прибыль "Башнефти" за 9 месяцев снизилась на 49,8%, до 73,9 млрд рублей

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк%Офис нефтяной компании "Башнефть" в Москве
%Офис нефтяной компании Башнефть в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Башнефти" по РСБУ за 9 месяцев снизилась на 49,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 73,921 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка за отчетный период выросла на 17% и составила 637,063 миллиарда рублей, валовая прибыль снизилась на 31,7%, до 128,724 миллиарда. Себестоимость продаж компании выросла на 43,2% и составила 507,71 миллиарда рублей. Прибыль от продаж снизилась на 40,3%, до 81,502 миллиарда рублей.
Краткосрочные обязательства "Башнефти" на 30 сентября составили 180,073 миллиарда рублей против 188,559 миллиарда на конец 2023 года. Долгосрочные обязательства - 64,695 миллиарда по состоянию на 30 сентября против 75,004 миллиарда на 31 декабря.
"Башнефть" (дочернее общество "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находятся более 180 месторождений. Компания ведет добычу с 1932 года.
Вывеска на офисе ПАО Газпром на Московском проспекте в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
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ЭкономикаБизнесБашнефтьотчетность по РСБУчистая прибыль
 
 
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