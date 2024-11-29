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ЦБ зафиксировал снижение объема денежной базы России

ЦБ зафиксировал снижение объема денежной базы России - 29.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал снижение объема денежной базы России

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 22 ноября уменьшилась до 18,273 триллиона рублей с 18,339 триллиона на 15 ноября, сообщил Банк России. | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T11:30+0300

2024-11-29T11:30+0300

2024-11-29T11:30+0300

банк россии

россия

денежная база

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 22 ноября уменьшилась до 18,273 триллиона рублей с 18,339 триллиона на 15 ноября, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю сократилась на 65,8 миллиарда рублей, или на 0,4%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

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россия, денежная база