https://1prime.ru/20241129/baza-853190714.html
ЦБ зафиксировал снижение объема денежной базы России
ЦБ зафиксировал снижение объема денежной базы России - 29.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал снижение объема денежной базы России
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 22 ноября уменьшилась до 18,273 триллиона рублей с 18,339 триллиона на 15 ноября, сообщил Банк России. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T11:30+0300
2024-11-29T11:30+0300
2024-11-29T11:30+0300
банк россии
россия
денежная база
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/97/837069787_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_67c876268bfcfd20b1c99c5c98252409.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 22 ноября уменьшилась до 18,273 триллиона рублей с 18,339 триллиона на 15 ноября, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю сократилась на 65,8 миллиарда рублей, или на 0,4%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/20241128/rezervy-853169024.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/97/837069787_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_ba0c60dbc4d920b81fb858b08bcbf8ae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, денежная база
Банк России, РОССИЯ, денежная база
ЦБ зафиксировал снижение объема денежной базы России
ЦБ: денежная база РФ в узком определении с 15 по 22 ноября снизилась на 0,4%
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 22 ноября уменьшилась до 18,273 триллиона рублей с 18,339 триллиона на 15 ноября, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю сократилась на 65,8 миллиарда рублей, или на 0,4%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
ЦБ отметил рост объема международных резервов России