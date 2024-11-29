https://1prime.ru/20241129/belousov-853188905.html
Белоусов оценил расширение сотрудничества с КНДР в военной сфере
Белоусов оценил расширение сотрудничества с КНДР в военной сфере - 29.11.2024, ПРАЙМ
Белоусов оценил расширение сотрудничества с КНДР в военной сфере
Сотрудничество между Россией и КНДР в области обороны активно развивается, заявил глава Министерства обороны России Андрей Белоусов в ходе переговоров с... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T10:34+0300
2024-11-29T10:34+0300
2024-11-29T10:34+0300
политика
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андрей белоусов
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Сотрудничество между Россией и КНДР в области обороны активно развивается, заявил глава Министерства обороны России Андрей Белоусов в ходе переговоров с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне."Сегодня дружественные связи России и КНДР активно расширяются по всем направлениям, включая военное сотрудничество. Мы настроены на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей. Рассчитываем на тесное и плодотворное взаимодействие с корейскими товарищами", - заметил глава оборонного ведомства России.Северокорейский коллега в свою очередь подтвердил, что дружба и военное взаимодействие между армиями двух стран являются абсолютным приоритетом. Он также отметил, что обмены и сотрудничество между военными ведомствами продолжаются, включая обмен делегациями высокого уровня.Белоусов также заявил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии. Он отметил, что договор призван стабилизировать ситуацию в регионе, поддерживать баланс сил и снижать риск возобновления войны на полуострове.
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россия, кндр, андрей белоусов
Политика, РОССИЯ, КНДР, Андрей Белоусов
Белоусов оценил расширение сотрудничества с КНДР в военной сфере
Белоусов: сотрудничество России и КНДР в военной сфере активно расширяется
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Сотрудничество между Россией и КНДР в области обороны активно развивается, заявил глава Министерства обороны России Андрей Белоусов в ходе переговоров с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне.
"Сегодня дружественные связи России и КНДР активно расширяются по всем направлениям, включая военное сотрудничество. Мы настроены на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей. Рассчитываем на тесное и плодотворное взаимодействие с корейскими товарищами", - заметил глава оборонного ведомства России.
Северокорейский коллега в свою очередь подтвердил, что дружба и военное взаимодействие между армиями двух стран являются абсолютным приоритетом. Он также отметил, что обмены и сотрудничество между военными ведомствами продолжаются, включая обмен делегациями высокого уровня.
Белоусов также заявил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии. Он отметил, что договор призван стабилизировать ситуацию в регионе, поддерживать баланс сил и снижать риск возобновления войны на полуострове.
Белоусов поручил обеспечить военных бронетехникой в приграничье