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В России снизилась биржевая стоимость бензина двух марок - 29.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241129/benzin-853197769.html
В России снизилась биржевая стоимость бензина двух марок
В России снизилась биржевая стоимость бензина двух марок - 29.11.2024, ПРАЙМ
В России снизилась биржевая стоимость бензина двух марок
Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю опустилась на 0,34%, Аи-95 - на 0,42%, следует из... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T14:18+0300
2024-11-29T14:22+0300
экономика
россия
бензин
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю опустилась на 0,34%, Аи-95 - на 0,42%, следует из материалов торгов. При этом по итогам последних торгов осени марка Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожала на 0,34% - до 59 142 рублей за тонну. Цена на Аи-95 выросла на 0,13% - до 62 682 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива за день выросла на 0,06%, до 60 113 рублей за тонну, межсезонного - на 0,48%, до 57 837 рублей. При этом тонна зимнего дизтоплива подешевела на 0,24% - до 73 538 рублей. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 2,18% - до 28 137 рублей за тонну. Цена мазута снизилась на 0,6% - до 28 677 рублей за тонну. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года. Однако 22 ноября вице-премьер РФ Александр Новак объявил, что запрет на экспорт бензина будет отменен досрочно, власти готовят соответствующие документы. Также в октябре Новак поручал проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.
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россия, бензин
Экономика, РОССИЯ, Бензин
14:18 29.11.2024 (обновлено: 14:22 29.11.2024)
 
В России снизилась биржевая стоимость бензина двух марок

Биржевая цена на бензин Аи-92 в РФ за неделю снизилась на 0,3%, Аи-95 - на 0,4%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАвтомобиль заправляется на заправочной станции
Автомобиль заправляется на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю опустилась на 0,34%, Аи-95 - на 0,42%, следует из материалов торгов.
При этом по итогам последних торгов осени марка Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожала на 0,34% - до 59 142 рублей за тонну. Цена на Аи-95 выросла на 0,13% - до 62 682 рублей за тонну.
Стоимость летнего дизельного топлива за день выросла на 0,06%, до 60 113 рублей за тонну, межсезонного - на 0,48%, до 57 837 рублей. При этом тонна зимнего дизтоплива подешевела на 0,24% - до 73 538 рублей.
Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 2,18% - до 28 137 рублей за тонну. Цена мазута снизилась на 0,6% - до 28 677 рублей за тонну.
В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года. Однако 22 ноября вице-премьер РФ Александр Новак объявил, что запрет на экспорт бензина будет отменен досрочно, власти готовят соответствующие документы.
Также в октябре Новак поручал проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.
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