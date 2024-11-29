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В России снизилась биржевая стоимость бензина двух марок

В России снизилась биржевая стоимость бензина двух марок - 29.11.2024, ПРАЙМ

В России снизилась биржевая стоимость бензина двух марок

Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю опустилась на 0,34%, Аи-95 - на 0,42%, следует из... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T14:18+0300

2024-11-29T14:18+0300

2024-11-29T14:22+0300

экономика

россия

бензин

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю опустилась на 0,34%, Аи-95 - на 0,42%, следует из материалов торгов. При этом по итогам последних торгов осени марка Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожала на 0,34% - до 59 142 рублей за тонну. Цена на Аи-95 выросла на 0,13% - до 62 682 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива за день выросла на 0,06%, до 60 113 рублей за тонну, межсезонного - на 0,48%, до 57 837 рублей. При этом тонна зимнего дизтоплива подешевела на 0,24% - до 73 538 рублей. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 2,18% - до 28 137 рублей за тонну. Цена мазута снизилась на 0,6% - до 28 677 рублей за тонну. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года. Однако 22 ноября вице-премьер РФ Александр Новак объявил, что запрет на экспорт бензина будет отменен досрочно, власти готовят соответствующие документы. Также в октябре Новак поручал проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.

https://1prime.ru/20241127/benzin-853125820.html

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россия, бензин