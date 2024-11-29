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Безработица в Японии в октябре выросла до 2,5%

Безработица в Японии в октябре выросла до 2,5% - 29.11.2024, ПРАЙМ

Безработица в Японии в октябре выросла до 2,5%

Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в октябре увеличилась до 2,5% с уровня сентября в 2,4%, свидетельствуют данные статистического бюро... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T07:33+0300

2024-11-29T07:33+0300

2024-11-29T07:33+0300

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в октябре увеличилась до 2,5% с уровня сентября в 2,4%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. Число безработных в стране в октябре составило 1,7 миллиона человек, что на 50 тысяч (на 2,9%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 40,1 миллиона человек, сократившись на 520 тысяч (на 1,3%) в годовом выражении.

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мировая экономика, япония, москва