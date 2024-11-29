https://1prime.ru/20241129/bilety-853214510.html

Оформление билетов "Аэрофлота" вновь стало доступным

Оформление билетов "Аэрофлота" вновь стало доступным - 29.11.2024, ПРАЙМ

Оформление билетов "Аэрофлота" вновь стало доступным

Оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг "Аэрофлота" снова доступно после восстановления работы системы Leonardo, сообщил "Аэрофлот". | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T20:07+0300

2024-11-29T20:07+0300

2024-11-29T20:07+0300

россия

leonardo

аэрофлот

бронирование билетов

авиабилеты "аэрофлота"

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг "Аэрофлота" снова доступно после восстановления работы системы Leonardo, сообщил "Аэрофлот". "Работоспособность системы бронирования Leonardo ("Сирена-Тревел") восстановлена. На данный момент оформление/переоформление/возврат билетов и дополнительных услуг Аэрофлота снова доступно во всех каналах продаж", - рассказала авиакомпания.

https://1prime.ru/20241129/leonardo-853214407.html

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россия, leonardo, аэрофлот, бронирование билетов, авиабилеты "аэрофлота"