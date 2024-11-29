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Оформление билетов "Аэрофлота" вновь стало доступным - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Оформление билетов "Аэрофлота" вновь стало доступным
Оформление билетов "Аэрофлота" вновь стало доступным - 29.11.2024, ПРАЙМ
Оформление билетов "Аэрофлота" вновь стало доступным
Оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг "Аэрофлота" снова доступно после восстановления работы системы Leonardo, сообщил "Аэрофлот". | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T20:07+0300
2024-11-29T20:07+0300
россия
leonardo
аэрофлот
бронирование билетов
авиабилеты "аэрофлота"
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг "Аэрофлота" снова доступно после восстановления работы системы Leonardo, сообщил "Аэрофлот". "Работоспособность системы бронирования Leonardo ("Сирена-Тревел") восстановлена. На данный момент оформление/переоформление/возврат билетов и дополнительных услуг Аэрофлота снова доступно во всех каналах продаж", - рассказала авиакомпания.
https://1prime.ru/20241129/leonardo-853214407.html
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россия, leonardo, аэрофлот, бронирование билетов, авиабилеты "аэрофлота"
РОССИЯ, Leonardo, Аэрофлот, бронирование билетов, авиабилеты "Аэрофлота"
20:07 29.11.2024
 
Оформление билетов "Аэрофлота" вновь стало доступным

"Аэрофлот": оформление билетов доступно после восстановления работы Leonardo

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАэрофлот
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг "Аэрофлота" снова доступно после восстановления работы системы Leonardo, сообщил "Аэрофлот".
"Работоспособность системы бронирования Leonardo ("Сирена-Тревел") восстановлена. На данный момент оформление/переоформление/возврат билетов и дополнительных услуг Аэрофлота снова доступно во всех каналах продаж", - рассказала авиакомпания.
Ростех эмблема - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
Система бронирования авиабилетов Leonardo работает штатно, сообщил "Ростех"
20:06
 
РОССИЯLeonardoАэрофлотбронирование билетовавиабилеты "Аэрофлота"
 
 
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