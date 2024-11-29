https://1prime.ru/20241129/bilety-853214510.html
Оформление билетов "Аэрофлота" вновь стало доступным
Оформление билетов "Аэрофлота" вновь стало доступным - 29.11.2024, ПРАЙМ
Оформление билетов "Аэрофлота" вновь стало доступным
Оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг "Аэрофлота" снова доступно после восстановления работы системы Leonardo, сообщил "Аэрофлот". | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T20:07+0300
2024-11-29T20:07+0300
2024-11-29T20:07+0300
россия
leonardo
аэрофлот
бронирование билетов
авиабилеты "аэрофлота"
https://cdnn.1prime.ru/img/83171/97/831719782_0:292:3071:2019_1920x0_80_0_0_59bfa7ead95d3c26c52be236a6623de0.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг "Аэрофлота" снова доступно после восстановления работы системы Leonardo, сообщил "Аэрофлот". "Работоспособность системы бронирования Leonardo ("Сирена-Тревел") восстановлена. На данный момент оформление/переоформление/возврат билетов и дополнительных услуг Аэрофлота снова доступно во всех каналах продаж", - рассказала авиакомпания.
https://1prime.ru/20241129/leonardo-853214407.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83171/97/831719782_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c08fdfb6badf1d9dcc781383b85e6d60.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, leonardo, аэрофлот, бронирование билетов, авиабилеты "аэрофлота"
РОССИЯ, Leonardo, Аэрофлот, бронирование билетов, авиабилеты "Аэрофлота"
Оформление билетов "Аэрофлота" вновь стало доступным
"Аэрофлот": оформление билетов доступно после восстановления работы Leonardo