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Ничего личного: бизнес США снова пробует Россию на зуб - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Ничего личного: бизнес США снова пробует Россию на зуб
Ничего личного: бизнес США снова пробует Россию на зуб - 29.11.2024, ПРАЙМ
Ничего личного: бизнес США снова пробует Россию на зуб
В экспертном сообществе все чаще говорят о возможной перезагрузке отношений между Москвой и Вашингтоном после победы Дональда Трампа на выборах в США. Готов ли... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T04:04+0300
2024-11-29T04:04+0300
статья
бизнес
сша
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 29 ноя – ПРАЙМ, Роман Серов. В экспертном сообществе все чаще говорят о возможной перезагрузке отношений между Москвой и Вашингтоном после победы Дональда Трампа на выборах в США. Готов ли американский бизнес вернуться на российский рынок в ближайшие месяцы, от чего это зависит, и что может стать непреодолимым препятствием?Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВыступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", президент РФ Владимир Путин, заявил, что Россия видит сигналы от ряда американских компаний о желании вернуться на российский рынок и не противится этому."Мы сейчас видим, что некоторые сигналы даже от американских компаний приходят, что они хотят вернуться на наш рынок", - сказал президент. - Пусть возвращаются, но, конечно, в новых условиях, с потерями, естественно, это же не мы виноваты".С вещами на выходО каких потерях идет речь, глава государства не уточнил. Можно предположить, что они будут зависеть от масштаба бизнеса и от того, как и на каких условиях компании покидали Россию.С 2022 года российский рынок официально покинули около 500 международных брендов из разных стран, в том числе ушла большая часть американских компаний. Это и известные бренды потребительских товаров, и компании узких сфер деятельности - от консалтинга до букмекерских контор, рассказывает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики, директор высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий ЗавьяловИностранные компании, связанные с российских рынком, он разделяет на три группы.Первая – совсем немногочисленная: это компании, которые полностью ушли с российского рынка. В основном они относятся к секторам, где действуют самые жёсткие санкции – нефтегазовый, ИТ, промышленность, финансы. Например, Dell, Deloitte, KPMG, PwC, ExxonMobil, HP, IBM, Stanley Black &amp; Decker. Но есть и игроки потребительского сектора. Наиболее известны Domino's Pizza, Etsy, Ford и GM, McDonald's, Starbucks, Nike.Вторая группа компаний сохранила в том или ином виде присутствие на российском рынке. "Здесь есть те, кто всячески тянет время, урезают объем операций на российском рынке, ограничивают набор товаров и услуг, но при этом продолжают работать", - объясняет экономист.Бывает, что они публично заявляют – дескать, готовы покинуть российский рынок. Но всегда что-то мешает - объемы вложенных инвестиций и перспективы перевешивают сильнейшее общественное давление на такой бизнес.Еще одна позиция предполагает максимальную честность. Игроки четко обозначают свою позицию по масштабам ограничений в России, но при этом продолжают развивать оставшиеся сегменты бизнеса. Например, воздерживаются от экспорта, но сохраняют производство внутри страны, замораживают инвестиции в развитие, но максимально сохраняют ассортимент товаров и услуг, производственные площадки. Прекращают продажи отдельных брендов, но запускают локализованные версии.Таких примеров среди американских брендов хватает: Heinz, PepsiCo, Burger King, Coca-Cola, Deere, Sketcher, Shutterstock, Moody's, Boston Scientific и другие.В этой же группе - компании, заморозившие официальную деятельность на российском рынке, но не покинувшие его и готовые начать работу при первой возможности. Среди них 3M, Airbnb, AMD, Caterpillar, Discovery, Estee Lauder, Levi Strauss, Mastercard, Nvidia.Третья группа – компании, вовсе не прекратившие производственную деятельность или имеющие представительства в дружественных странах. Таким образом, они не имеют формальных препятствий работать в России, если не считать общественного давления у себя на родине. Это, как правило, бренды, работающие либо на потребительском рынке, либо в областях, не подпадающих под санкции. Среди них - GUESS, Quicksilver, Sbarro Pizza, TGI Friday's, Tupperware, Tenneco (производитель автокомпонентов), Stryker (медицинские технологии).Кому повезет, а кто в пролетеИными словами, все зависит от того, насколько жесткие санкции наложены на тот или иной сектор экономики – вступать в прямой конфликт с законом никто из американцев не будет. К тому же, негативная шумиха вокруг публичных компаний влияет на настроения акционеров, а падения акций никто не хочет.Эксперты не ожидают скорого и кардинального изменения американской санкционной политики. Поэтому очередь из американских компаний, желающих возобновить операции на российском рынке, мы скорее всего увидим не так скоро.Однако уже сейчас в зарубежной прессе отчетливо звучат мнения о том, что те иностранные компании, которым удалось сохранить бизнес в России, теперь пожинают первые плоды успеха от отсутствия конкурентов, в том числе из своих же стран, расширяя бизнес и увеличивая финансовые обороты. Так что вернуться удастся далеко не всем – чье-то место уже занято.Чем больше, тем лучшеПри этом неверно утверждать, будто нам не нужны иностранные бренды. Есть сферы экономики и бизнеса, где просто невозможно за несколько лет пройти путь от почти полного отсутствия собственного производства до взращивания локальных производителей мирового уровня и масштаба. Это касается высоких технологий, отдельных направлений промышленного производства, некоторых наукоемких отраслей."Нужно говорить откровенно - в условиях глобализации торговли любое разнообразие товаров на полках - плюс, а не минус", - считает Алексей Кричевский, автор Telegram-канала "Экономизм", финансовый эксперт.Конечно, есть кейсы, когда определенное государство захватывает какой-то рынок, как, например, с китайскими автомобилями в России или электрокарами в Европе и США, но это, как правило, истории частные.Разнообразие брендов, подходов - это всегда лучше, чем хуже, если это вписывается в правовые рамки и в стратегию развития государства. Тем более, масштабного импортозамещения в России пока так и не случилось.Судить, по его мнению, можно по базовым отраслям. Техническое обеспечение в плане механизмов, управляющих модулей даже для важнейшей недродобычи по-прежнему производится за рубежом. У нас только сейчас появились собственные аналоги.Автопром так и остается в зачаточном состоянии, технологическая отрасль лишь начинает поставлять продукт на внутренний рынок. "Так что возврат США на российские рынки - плюс даже для капитализации голубых фишек, потому что на них опять появится спрос со стороны западных фондов", - уверяет экономист.Будущее туманноМежду тем, даже при идеальном сценарии развития событий до полноценного возврата первых американских компаний на российский рынок пройдет как минимум полгода. По словам Кричевского, процесс отвоевывания доли рынка и обратного выкупа заводов, предприятий, торговых точек - процесс сложный и трудоемкий, особенно с учетом списка недружественных стран.К тому же, формат этого возвращения под большим вопросом. Ведь несмотря на интерес к РФ как к рынку, национализация предприятий, принадлежавших различным холдингам, подорвала доверие и снизила инвестпривлекательность.Не исключено, что американские компании будут создавать своего рода "прокладки" в близлежащих государствах, чтобы можно было работать спокойнее. И это тоже будет закладываться в сроки и конечную цену товара или услуги для потребителя.
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Роман Серов
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бизнес, сша, дональд трамп, владимир путин
Статья, Бизнес, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
04:04 29.11.2024
 
Ничего личного: бизнес США снова пробует Россию на зуб

Экономист Кричевский: бизнес США может вернуться в РФ через фирмы-"прокладки"

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкCoca-Cola
Coca-Cola - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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%Экономические новости
Роман Серов
Обозреватель АЭИ "Прайм"
Все материалы
МОСКВА, 29 ноя – ПРАЙМ, Роман Серов. В экспертном сообществе все чаще говорят о возможной перезагрузке отношений между Москвой и Вашингтоном после победы Дональда Трампа на выборах в США. Готов ли американский бизнес вернуться на российский рынок в ближайшие месяцы, от чего это зависит, и что может стать непреодолимым препятствием?
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Выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", президент РФ Владимир Путин, заявил, что Россия видит сигналы от ряда американских компаний о желании вернуться на российский рынок и не противится этому.
"Мы сейчас видим, что некоторые сигналы даже от американских компаний приходят, что они хотят вернуться на наш рынок", - сказал президент. - Пусть возвращаются, но, конечно, в новых условиях, с потерями, естественно, это же не мы виноваты".

С вещами на выход

О каких потерях идет речь, глава государства не уточнил. Можно предположить, что они будут зависеть от масштаба бизнеса и от того, как и на каких условиях компании покидали Россию.
С 2022 года российский рынок официально покинули около 500 международных брендов из разных стран, в том числе ушла большая часть американских компаний. Это и известные бренды потребительских товаров, и компании узких сфер деятельности - от консалтинга до букмекерских контор, рассказывает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики, директор высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов
Иностранные компании, связанные с российских рынком, он разделяет на три группы.
Первая – совсем немногочисленная: это компании, которые полностью ушли с российского рынка. В основном они относятся к секторам, где действуют самые жёсткие санкции – нефтегазовый, ИТ, промышленность, финансы. Например, Dell, Deloitte, KPMG, PwC, ExxonMobil, HP, IBM, Stanley Black & Decker. Но есть и игроки потребительского сектора. Наиболее известны Domino's Pizza, Etsy, Ford и GM, McDonald's, Starbucks, Nike.
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Вторая группа компаний сохранила в том или ином виде присутствие на российском рынке. "Здесь есть те, кто всячески тянет время, урезают объем операций на российском рынке, ограничивают набор товаров и услуг, но при этом продолжают работать", - объясняет экономист.
Бывает, что они публично заявляют – дескать, готовы покинуть российский рынок. Но всегда что-то мешает - объемы вложенных инвестиций и перспективы перевешивают сильнейшее общественное давление на такой бизнес.
Еще одна позиция предполагает максимальную честность. Игроки четко обозначают свою позицию по масштабам ограничений в России, но при этом продолжают развивать оставшиеся сегменты бизнеса. Например, воздерживаются от экспорта, но сохраняют производство внутри страны, замораживают инвестиции в развитие, но максимально сохраняют ассортимент товаров и услуг, производственные площадки. Прекращают продажи отдельных брендов, но запускают локализованные версии.
Таких примеров среди американских брендов хватает: Heinz, PepsiCo, Burger King, Coca-Cola, Deere, Sketcher, Shutterstock, Moody's, Boston Scientific и другие.
В этой же группе - компании, заморозившие официальную деятельность на российском рынке, но не покинувшие его и готовые начать работу при первой возможности. Среди них 3M, Airbnb, AMD, Caterpillar, Discovery, Estee Lauder, Levi Strauss, Mastercard, Nvidia.
Третья группа – компании, вовсе не прекратившие производственную деятельность или имеющие представительства в дружественных странах. Таким образом, они не имеют формальных препятствий работать в России, если не считать общественного давления у себя на родине. Это, как правило, бренды, работающие либо на потребительском рынке, либо в областях, не подпадающих под санкции. Среди них - GUESS, Quicksilver, Sbarro Pizza, TGI Friday's, Tupperware, Tenneco (производитель автокомпонентов), Stryker (медицинские технологии).

Кому повезет, а кто в пролете

Иными словами, все зависит от того, насколько жесткие санкции наложены на тот или иной сектор экономики – вступать в прямой конфликт с законом никто из американцев не будет. К тому же, негативная шумиха вокруг публичных компаний влияет на настроения акционеров, а падения акций никто не хочет.
Эксперты не ожидают скорого и кардинального изменения американской санкционной политики. Поэтому очередь из американских компаний, желающих возобновить операции на российском рынке, мы скорее всего увидим не так скоро.
Однако уже сейчас в зарубежной прессе отчетливо звучат мнения о том, что те иностранные компании, которым удалось сохранить бизнес в России, теперь пожинают первые плоды успеха от отсутствия конкурентов, в том числе из своих же стран, расширяя бизнес и увеличивая финансовые обороты. Так что вернуться удастся далеко не всем – чье-то место уже занято.

Чем больше, тем лучше

При этом неверно утверждать, будто нам не нужны иностранные бренды. Есть сферы экономики и бизнеса, где просто невозможно за несколько лет пройти путь от почти полного отсутствия собственного производства до взращивания локальных производителей мирового уровня и масштаба. Это касается высоких технологий, отдельных направлений промышленного производства, некоторых наукоемких отраслей.
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"Нужно говорить откровенно - в условиях глобализации торговли любое разнообразие товаров на полках - плюс, а не минус", - считает Алексей Кричевский, автор Telegram-канала "Экономизм", финансовый эксперт.
Конечно, есть кейсы, когда определенное государство захватывает какой-то рынок, как, например, с китайскими автомобилями в России или электрокарами в Европе и США, но это, как правило, истории частные.
Разнообразие брендов, подходов - это всегда лучше, чем хуже, если это вписывается в правовые рамки и в стратегию развития государства. Тем более, масштабного импортозамещения в России пока так и не случилось.
Судить, по его мнению, можно по базовым отраслям. Техническое обеспечение в плане механизмов, управляющих модулей даже для важнейшей недродобычи по-прежнему производится за рубежом. У нас только сейчас появились собственные аналоги.
Автопром так и остается в зачаточном состоянии, технологическая отрасль лишь начинает поставлять продукт на внутренний рынок. "Так что возврат США на российские рынки - плюс даже для капитализации голубых фишек, потому что на них опять появится спрос со стороны западных фондов", - уверяет экономист.

Будущее туманно

Между тем, даже при идеальном сценарии развития событий до полноценного возврата первых американских компаний на российский рынок пройдет как минимум полгода. По словам Кричевского, процесс отвоевывания доли рынка и обратного выкупа заводов, предприятий, торговых точек - процесс сложный и трудоемкий, особенно с учетом списка недружественных стран.
К тому же, формат этого возвращения под большим вопросом. Ведь несмотря на интерес к РФ как к рынку, национализация предприятий, принадлежавших различным холдингам, подорвала доверие и снизила инвестпривлекательность.
Не исключено, что американские компании будут создавать своего рода "прокладки" в близлежащих государствах, чтобы можно было работать спокойнее. И это тоже будет закладываться в сроки и конечную цену товара или услуги для потребителя.
 
СтатьяБизнесСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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