https://1prime.ru/20241129/biznes-853168271.html

Ничего личного: бизнес США снова пробует Россию на зуб

Ничего личного: бизнес США снова пробует Россию на зуб - 29.11.2024, ПРАЙМ

Ничего личного: бизнес США снова пробует Россию на зуб

В экспертном сообществе все чаще говорят о возможной перезагрузке отношений между Москвой и Вашингтоном после победы Дональда Трампа на выборах в США. Готов ли... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T04:04+0300

2024-11-29T04:04+0300

2024-11-29T04:04+0300

статья

бизнес

сша

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/83632/47/836324777_0:60:3119:1814_1920x0_80_0_0_553a5d6fba1bf1e1743fce908d3ba983.jpg

МОСКВА, 29 ноя – ПРАЙМ, Роман Серов. В экспертном сообществе все чаще говорят о возможной перезагрузке отношений между Москвой и Вашингтоном после победы Дональда Трампа на выборах в США. Готов ли американский бизнес вернуться на российский рынок в ближайшие месяцы, от чего это зависит, и что может стать непреодолимым препятствием?Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВыступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", президент РФ Владимир Путин, заявил, что Россия видит сигналы от ряда американских компаний о желании вернуться на российский рынок и не противится этому."Мы сейчас видим, что некоторые сигналы даже от американских компаний приходят, что они хотят вернуться на наш рынок", - сказал президент. - Пусть возвращаются, но, конечно, в новых условиях, с потерями, естественно, это же не мы виноваты".С вещами на выходО каких потерях идет речь, глава государства не уточнил. Можно предположить, что они будут зависеть от масштаба бизнеса и от того, как и на каких условиях компании покидали Россию.С 2022 года российский рынок официально покинули около 500 международных брендов из разных стран, в том числе ушла большая часть американских компаний. Это и известные бренды потребительских товаров, и компании узких сфер деятельности - от консалтинга до букмекерских контор, рассказывает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики, директор высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий ЗавьяловИностранные компании, связанные с российских рынком, он разделяет на три группы.Первая – совсем немногочисленная: это компании, которые полностью ушли с российского рынка. В основном они относятся к секторам, где действуют самые жёсткие санкции – нефтегазовый, ИТ, промышленность, финансы. Например, Dell, Deloitte, KPMG, PwC, ExxonMobil, HP, IBM, Stanley Black & Decker. Но есть и игроки потребительского сектора. Наиболее известны Domino's Pizza, Etsy, Ford и GM, McDonald's, Starbucks, Nike.Вторая группа компаний сохранила в том или ином виде присутствие на российском рынке. "Здесь есть те, кто всячески тянет время, урезают объем операций на российском рынке, ограничивают набор товаров и услуг, но при этом продолжают работать", - объясняет экономист.Бывает, что они публично заявляют – дескать, готовы покинуть российский рынок. Но всегда что-то мешает - объемы вложенных инвестиций и перспективы перевешивают сильнейшее общественное давление на такой бизнес.Еще одна позиция предполагает максимальную честность. Игроки четко обозначают свою позицию по масштабам ограничений в России, но при этом продолжают развивать оставшиеся сегменты бизнеса. Например, воздерживаются от экспорта, но сохраняют производство внутри страны, замораживают инвестиции в развитие, но максимально сохраняют ассортимент товаров и услуг, производственные площадки. Прекращают продажи отдельных брендов, но запускают локализованные версии.Таких примеров среди американских брендов хватает: Heinz, PepsiCo, Burger King, Coca-Cola, Deere, Sketcher, Shutterstock, Moody's, Boston Scientific и другие.В этой же группе - компании, заморозившие официальную деятельность на российском рынке, но не покинувшие его и готовые начать работу при первой возможности. Среди них 3M, Airbnb, AMD, Caterpillar, Discovery, Estee Lauder, Levi Strauss, Mastercard, Nvidia.Третья группа – компании, вовсе не прекратившие производственную деятельность или имеющие представительства в дружественных странах. Таким образом, они не имеют формальных препятствий работать в России, если не считать общественного давления у себя на родине. Это, как правило, бренды, работающие либо на потребительском рынке, либо в областях, не подпадающих под санкции. Среди них - GUESS, Quicksilver, Sbarro Pizza, TGI Friday's, Tupperware, Tenneco (производитель автокомпонентов), Stryker (медицинские технологии).Кому повезет, а кто в пролетеИными словами, все зависит от того, насколько жесткие санкции наложены на тот или иной сектор экономики – вступать в прямой конфликт с законом никто из американцев не будет. К тому же, негативная шумиха вокруг публичных компаний влияет на настроения акционеров, а падения акций никто не хочет.Эксперты не ожидают скорого и кардинального изменения американской санкционной политики. Поэтому очередь из американских компаний, желающих возобновить операции на российском рынке, мы скорее всего увидим не так скоро.Однако уже сейчас в зарубежной прессе отчетливо звучат мнения о том, что те иностранные компании, которым удалось сохранить бизнес в России, теперь пожинают первые плоды успеха от отсутствия конкурентов, в том числе из своих же стран, расширяя бизнес и увеличивая финансовые обороты. Так что вернуться удастся далеко не всем – чье-то место уже занято.Чем больше, тем лучшеПри этом неверно утверждать, будто нам не нужны иностранные бренды. Есть сферы экономики и бизнеса, где просто невозможно за несколько лет пройти путь от почти полного отсутствия собственного производства до взращивания локальных производителей мирового уровня и масштаба. Это касается высоких технологий, отдельных направлений промышленного производства, некоторых наукоемких отраслей."Нужно говорить откровенно - в условиях глобализации торговли любое разнообразие товаров на полках - плюс, а не минус", - считает Алексей Кричевский, автор Telegram-канала "Экономизм", финансовый эксперт.Конечно, есть кейсы, когда определенное государство захватывает какой-то рынок, как, например, с китайскими автомобилями в России или электрокарами в Европе и США, но это, как правило, истории частные.Разнообразие брендов, подходов - это всегда лучше, чем хуже, если это вписывается в правовые рамки и в стратегию развития государства. Тем более, масштабного импортозамещения в России пока так и не случилось.Судить, по его мнению, можно по базовым отраслям. Техническое обеспечение в плане механизмов, управляющих модулей даже для важнейшей недродобычи по-прежнему производится за рубежом. У нас только сейчас появились собственные аналоги.Автопром так и остается в зачаточном состоянии, технологическая отрасль лишь начинает поставлять продукт на внутренний рынок. "Так что возврат США на российские рынки - плюс даже для капитализации голубых фишек, потому что на них опять появится спрос со стороны западных фондов", - уверяет экономист.Будущее туманноМежду тем, даже при идеальном сценарии развития событий до полноценного возврата первых американских компаний на российский рынок пройдет как минимум полгода. По словам Кричевского, процесс отвоевывания доли рынка и обратного выкупа заводов, предприятий, торговых точек - процесс сложный и трудоемкий, особенно с учетом списка недружественных стран.К тому же, формат этого возвращения под большим вопросом. Ведь несмотря на интерес к РФ как к рынку, национализация предприятий, принадлежавших различным холдингам, подорвала доверие и снизила инвестпривлекательность.Не исключено, что американские компании будут создавать своего рода "прокладки" в близлежащих государствах, чтобы можно было работать спокойнее. И это тоже будет закладываться в сроки и конечную цену товара или услуги для потребителя.

https://1prime.ru/20240602/sanktsii-848746523.html

https://1prime.ru/20241128/zakharova-853166594.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

бизнес, сша, дональд трамп, владимир путин