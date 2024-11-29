https://1prime.ru/20241129/borrel-853199234.html

"Поставить на колени". Боррель нашел способ закончить конфликт на Украине

"Поставить на колени". Боррель нашел способ закончить конфликт на Украине - 29.11.2024, ПРАЙМ

"Поставить на колени". Боррель нашел способ закончить конфликт на Украине

Прекращение помощи Украине является единственным возможным способом быстро окончить конфликт в стране. Таким мнением поделился глава евродипломатии Жозеп... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T14:59+0300

2024-11-29T14:59+0300

2024-11-29T14:59+0300

политика

ес

украина

жозеп боррель

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Прекращение помощи Украине является единственным возможным способом быстро окончить конфликт в стране. Таким мнением поделился глава евродипломатии Жозеп Боррель, чьи полномочия истекают в ноябре."Я не могу придумать другого способа быстро закончить войну, кроме как прекратить помогать Украине и поставить ее на колени перед Кремлем", - отметил он в беседе на радиостанции RNE.Боррель подчеркнул, что поставки оружия на Украину являются быстрым, но несправедливым и драматичным способом для окончания войны. Он также отметил, что мир живет сейчас хуже, чем пять лет назад, и призвал к решительным действиям, так как положение Европы нестабильно.

https://1prime.ru/20241122/ukraina-853028071.html

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ес, украина, жозеп боррель