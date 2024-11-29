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"Поставить на колени". Боррель нашел способ закончить конфликт на Украине
"Поставить на колени". Боррель нашел способ закончить конфликт на Украине - 29.11.2024, ПРАЙМ
"Поставить на колени". Боррель нашел способ закончить конфликт на Украине
Прекращение помощи Украине является единственным возможным способом быстро окончить конфликт в стране. Таким мнением поделился глава евродипломатии Жозеп... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T14:59+0300
2024-11-29T14:59+0300
2024-11-29T14:59+0300
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Прекращение помощи Украине является единственным возможным способом быстро окончить конфликт в стране. Таким мнением поделился глава евродипломатии Жозеп Боррель, чьи полномочия истекают в ноябре."Я не могу придумать другого способа быстро закончить войну, кроме как прекратить помогать Украине и поставить ее на колени перед Кремлем", - отметил он в беседе на радиостанции RNE.Боррель подчеркнул, что поставки оружия на Украину являются быстрым, но несправедливым и драматичным способом для окончания войны. Он также отметил, что мир живет сейчас хуже, чем пять лет назад, и призвал к решительным действиям, так как положение Европы нестабильно.
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ес, украина, жозеп боррель
Политика, ЕС, УКРАИНА, Жозеп Боррель
"Поставить на колени". Боррель нашел способ закончить конфликт на Украине
Боррель: единственный способ закончить конфликт на Украине - прекратить ей помогать
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Прекращение помощи Украине является единственным возможным способом быстро окончить конфликт в стране. Таким мнением поделился глава евродипломатии Жозеп Боррель, чьи полномочия истекают в ноябре.
"Я не могу придумать другого способа быстро закончить войну, кроме как прекратить помогать Украине и поставить ее на колени перед Кремлем", - отметил он в беседе на радиостанции RNE.
Боррель подчеркнул, что поставки оружия на Украину являются быстрым, но несправедливым и драматичным способом для окончания войны. Он также отметил, что мир живет сейчас хуже, чем пять лет назад, и призвал к решительным действиям, так как положение Европы нестабильно.
Путин и Трамп сядут за стол переговоров по Украине, считает Боррель