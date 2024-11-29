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Экс-зампред правительства Подмосковья признал вину по делу о взятке
Экс-зампред правительства Подмосковья признал вину по делу о взятке - 29.11.2024, ПРАЙМ
Экс-зампред правительства Подмосковья признал вину по делу о взятке
Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн признал себя виновным в получении взятки, сообщает агентство РИА Новости... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T11:12+0300
2024-11-29T11:12+0300
2024-11-29T11:12+0300
мошенничество
россия
взятка
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн признал себя виновным в получении взятки, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на документы."Бронштейн И.М. полностью признал вину, что опровергает утверждения о возможности воспрепятствовать производству по делу", - говорится в судебных документа.Согласно данным следствия, Бронштейн получил взятку в размере 25 миллионов рублей через посредника от генерального директора компании за участие в конкурсе на закупку интерактивных панелей для общеобразовательных организаций Московской области, подписание актов выполненных работ и их оплату.
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россия, взятка, суд
Мошенничество, РОССИЯ, взятка, суд
Экс-зампред правительства Подмосковья признал вину по делу о взятке
Бывший зампред правительства Подмосковья Бронштейн признал вину по делу о взятке
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн признал себя виновным в получении взятки, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на документы.
"Бронштейн И.М. полностью признал вину, что опровергает утверждения о возможности воспрепятствовать производству по делу", - говорится в судебных документа.
Согласно данным следствия, Бронштейн получил взятку в размере 25 миллионов рублей через посредника от генерального директора компании за участие в конкурсе на закупку интерактивных панелей для общеобразовательных организаций Московской области, подписание актов выполненных работ и их оплату.
Суд арестовал бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Бронштейна