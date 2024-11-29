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Экс-зампред правительства Подмосковья признал вину по делу о взятке

Экс-зампред правительства Подмосковья признал вину по делу о взятке - 29.11.2024, ПРАЙМ

Экс-зампред правительства Подмосковья признал вину по делу о взятке

Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн признал себя виновным в получении взятки, сообщает агентство РИА Новости... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T11:12+0300

2024-11-29T11:12+0300

2024-11-29T11:12+0300

мошенничество

россия

взятка

суд

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн признал себя виновным в получении взятки, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на документы."Бронштейн И.М. полностью признал вину, что опровергает утверждения о возможности воспрепятствовать производству по делу", - говорится в судебных документа.Согласно данным следствия, Бронштейн получил взятку в размере 25 миллионов рублей через посредника от генерального директора компании за участие в конкурсе на закупку интерактивных панелей для общеобразовательных организаций Московской области, подписание актов выполненных работ и их оплату.

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россия, взятка, суд