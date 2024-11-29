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В ЦБ рассказали о формировании буфера капитала банков - 29.11.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ рассказали о формировании буфера капитала банков
В ЦБ рассказали о формировании буфера капитала банков - 29.11.2024, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали о формировании буфера капитала банков
Макропруденциальный буфер капитала банков будет распускаться в случае необходимости, он составит в результате повышения национальной антициклической надбавки в... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T17:11+0300
2024-11-29T17:11+0300
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Макропруденциальный буфер капитала банков будет распускаться в случае необходимости, он составит в результате повышения национальной антициклической надбавки в феврале около 400 миллиардов рублей, а повышения в июле – дополнительно 800 миллиардов, заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. "Наши оценки: на первоначальном этапе это будет порядка 400 миллиардов рублей накопления буфера, при переходе ко второму этапу это дополнительно 800 миллиардов", - сказал Габуния на вопрос, какой буфер капитала будет сформирован в результате применения антициклической надбавки в феврале и в июле 2025 года. "Как и любой макробуфер, он работает на то, что он позволяет преодолевать турбулентность определенного свойства. В данном случае давать какую-то характеристику исключительности – не исключительности я бы не стал. Мы будем действовать по обстановке. Когда сектору будет потребность на то, чтобы этот буфер задействовать, тогда он будет распускаться как и остальные", - ответил он на вопрос о том, будет ли этот буфер распускаться только в исключительных случаях системного риска для банков. В начале ноября ЦБ РФ из-за кредитного перегрева скорректировал график установления национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала. С 1 февраля 2025 года антициклическая надбавка установлена в размере 0,25 процента от активов, взвешенных по риску, с 1 июля - в размере 0,5 процента от активов, взвешенных по риску. Как тогда пояснил регулятор, в условиях кредитного перегрева банкам необходимо ускорить накопление буфера капитала для покрытия системных рисков. Повышение антициклической надбавки будет способствовать большей устойчивости банков и более сбалансированному росту кредитования экономики.
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россия, капитал, банки
Банк России, РОССИЯ, капитал, Банки
17:11 29.11.2024
 
В ЦБ рассказали о формировании буфера капитала банков

ЦБ: макропруденциальный буфер капитала банков распустится при необходимости

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Макропруденциальный буфер капитала банков будет распускаться в случае необходимости, он составит в результате повышения национальной антициклической надбавки в феврале около 400 миллиардов рублей, а повышения в июле – дополнительно 800 миллиардов, заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния.
"Наши оценки: на первоначальном этапе это будет порядка 400 миллиардов рублей накопления буфера, при переходе ко второму этапу это дополнительно 800 миллиардов", - сказал Габуния на вопрос, какой буфер капитала будет сформирован в результате применения антициклической надбавки в феврале и в июле 2025 года.
"Как и любой макробуфер, он работает на то, что он позволяет преодолевать турбулентность определенного свойства. В данном случае давать какую-то характеристику исключительности – не исключительности я бы не стал. Мы будем действовать по обстановке. Когда сектору будет потребность на то, чтобы этот буфер задействовать, тогда он будет распускаться как и остальные", - ответил он на вопрос о том, будет ли этот буфер распускаться только в исключительных случаях системного риска для банков.
В начале ноября ЦБ РФ из-за кредитного перегрева скорректировал график установления национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала. С 1 февраля 2025 года антициклическая надбавка установлена в размере 0,25 процента от активов, взвешенных по риску, с 1 июля - в размере 0,5 процента от активов, взвешенных по риску. Как тогда пояснил регулятор, в условиях кредитного перегрева банкам необходимо ускорить накопление буфера капитала для покрытия системных рисков. Повышение антициклической надбавки будет способствовать большей устойчивости банков и более сбалансированному росту кредитования экономики.
ЦБ сделал заявление на введение санкций - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
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