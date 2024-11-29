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Дайджест российских СМИ - 28 ноября

Дайджест российских СМИ - 28 ноября - 29.11.2024, ПРАЙМ

Дайджест российских СМИ - 28 ноября

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T05:04+0300

2024-11-29T05:04+0300

2024-11-29T05:04+0300

россия

москва

рф

украина

владимир путин

дональд трамп

михаил мишустин

госдума

ес

вэб

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(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) КОММЕРСАНТ www.kommersant.ru - К ближайшему "Орешнику" за новою мечтой - Владимир Путин в Астане до конца определился с новым курсом - 28 ноября президент России Владимир Путин в Астане рассказал коллегам, что теперь в центре его собственного внимания - центры принятия решений (он не уточнил, военных или политических) в городе Киеве. Этим, утверждает специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников, саммит в Астане и запомнится. - На старых штрафах далеко не уедешь - Белый дом предлагает повысить санкции для автомобилистов и уменьшить скидку на оплату - Штрафы за дорожные нарушения для российских водителей повысят в среднем в полтора раза. Это следует из поправок к КоАП, которые правительство внесло в Госдуму. Однако если брать во внимание и заложенное в проекте изменение механизма оплаты постановлений с пятидесятипроцентной скидкой, то готовиться надо к более серьезному взвинчиванию санкций - в 2,25 раза. - Бипланы на будущее - Перед авиаотраслью встал вопрос сертификации Ан-2 - Планы по сертификации летающего с 1948 года "кукурузника" вызвали протесты эксплуатантов. Использующие Ан-2 в сельхозработах авиаторы требуют остановить процесс, опасаясь потери части доступного парка. По их мнению, сертификация потребовалась для легализации модификации Ан-2 с двигателями из США. Но, как подчеркивают Росавиация и разработчик, без сертификата по закону невозможна никакая модернизация Ан-2. - Рынок недостроенных долгов - С чем девелоперы встречают возможную новую волну дефолтов - Массовый переход девелоперов на кредиты с плавающей ставкой создал реальные угрозы для отрасли, не знавшей таких проблем со времен финансового кризиса 2008 года, основательно изменившего ландшафт рынка недвижимости. Теперь, после стремительного роста ключевой ставки ЦБ, 2025 год для застройщиков может стать если не судьбоносным, то точно турбулентным. - Налоги без приказа - Правительство одобрило законопроект о внесудебном порядке взыскания долгов с физлиц - Законопроекты о распространении на физлиц порядка внесудебного взыскания налоговой задолженности, который сейчас действует в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в четверг одобрены правительством для внесения в Госдуму. - Корпоративные знания выросли в цене - Дефицит компетенций увеличил затраты компаний на обучение сотрудников - Российские компании увеличивают расходы на корпоративное образование, пытаясь таким образом преодолеть возникшие в последние годы сложности с привлечением новых и удержанием действующих сотрудников. - Подайте жалобного заместителя - От разрешительных органов потребуют персональной ответственности за их нарушения - Минэкономики дорабатывает регулирование разрешительной деятельности - ведомство хочет закрепить в постановлении правительства обязанность разрешительных госорганов называть ответственных за работу с жалобами на отказы и нарушения. - Вклады населения следят за инфляцией - Мониторинг домохозяйств - Центр экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ) опубликовал опровержение распространенного мнения, что накопление средств населения на депозитах может привести к "второй волне инфляции при их быстром перетоке на потребительский рынок", и опасений введения ограничений на вывод средств с депозитов. - Приказано высчитать - Владимир Путин утвердил новые показатели эффективности губернаторов - Президент Владимир Путин, как и предполагал "Ъ", обновил показатели эффективности (KPI) для губернаторов: соответствующий указ был подписан в четверг. Ключевым изменением по сравнению с прежним перечнем стало расширение числа социологических критериев с одного до пяти. - Татарстан хочет остаться двухуровневым - Власти республики раскритиковали главную идею федеральной муниципальной реформы - Госсовет (парламент) Татарстана в четверг обсудил проект новой редакции федерального закона о местном самоуправлении (МСУ) и выступил категорически против предусмотренного этим документом перехода с двухуровневой на одноуровневую систему МСУ. - Хищения не отходя от следствия - Руководившего в СКР резонансными расследованиями отдали под суд за растрату вещдоков - Как стало известно "Ъ", местом преступления впервые признаны помещения в здании центрального аппарата СКР в Москве - именно находясь в них, заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет комитета Александр Избенко совершал хищения вещественных доказательств по уголовным делам, которые находись у него в производстве, в том числе о крушении пассажирского самолета. - Тур по Неглинке закончился в суде - По делу о смертельной экскурсии перед судом предстали двое обвиняемых - В Мещанском суде Москвы начали слушать дело о смертельной экскурсии по подземной реке Неглинке в Москве, в ходе которой в августе прошлого года погибли восемь человек. Двое фигурантов - основатель cервиса онлайн-бронирования экскурсий Sputnik8 Александр Ким и один из их организаторов Никита Дубас - обвиняются в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. - Власти Норильска отрицают связь отсутствия свинины в школах Норильска с религией - Компания "ПроСервис Таймыр", поставщик питания в школы Норильска, объявила об увольнении сотрудника, заявившего, что отсутствие свинины в меню образовательных учреждений вызвано в том числе религиозными соображениями. - Отряд специального умиротворения - Дональд Трамп завершил формирование команды по украинскому урегулированию - Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил на пост спецпосланника по Украине 80-летнего генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога. Таким образом, господин Трамп фактически завершил формирование команды, которая займется урегулированием конфликта между Москвой и Киевом. - Удары Израиля разбудили сирийских боевиков - Дамаск столкнулся с натиском протурецких группировок - Стабилизация в Ливане болезненно отозвалась в соседней Сирии. Группировки, контролирующие крупнейший мятежный анклав в сирийской провинции Идлиб, объявили о масштабном наступлении. В течение четырех лет этот район оставался спокойным благодаря договоренностям России с Турцией - основной покровительницей местных вооруженных фракций. - Отцы и дети - Какая помощь нужна одиноким матерям тяжелобольных детей - В Русфонд нередко обращаются за помощью женщины, которые в одиночку воспитывают детей-инвалидов. Многие просят не упоминать об этом в статьях: кто-то стыдится, кто-то надеется, что отношения отца с ребенком наладятся и он начнет помогать семье. - Фишинг сделал выгодное предложение - Хакеров распродажи привлекли больше, чем покупателей - Несмотря на охлаждение интереса российских пользователей к ноябрьским распродажам, число кибератак - DDoS-атак и фишинга под крупнейшие маркетплейсы по сравнению с прошлым годом значительно выросло. Рост сетевых атак уже достигает 70%, а число фишинговых сайтов превышает 7 тысяч при 8 миллионах переходов пользователей по вредоносным ссылкам. - Haval выруливает на гибрид - Компания может начать серийный выпуск таких автомобилей в РФ - Китайский Haval готовится расширить свою линейку в России, наладив на своем заводе под Тулой серийный выпуск гибридных автомобилей. За десять месяцев этого года продажи новых "гибридов" в стране увеличились в шесть раз, до 31,7 тысячи штук, в то время как электромобилей было реализовано в два раза меньше - 15,3 тысяч. - Застройка на тройку - Для индустрии расписали сценарии спада - Самое сложное время для российской стройиндустрии наступит в 2025 году, когда, по пессимистичному прогнозу аналитиков "Яков и партнеры", продажи жилья в новостройках упадут почти на треть, до 4,9 триллиона рублей. Базовый сценарий также сулит мало хорошего: сокращение ожидается на уровне 19% (5,3 триллиона рублей). - Экспортерам скоксят пошлины - Ставка на уголь обнулится с 1 декабря - На фоне низких мировых цен на коксующийся уголь правительство готовится досрочно отменить экспортную пошлину: по данным Минэнерго, ставка обнулится уже с 1 декабря. При курсе 95 рублей за доллар и более курсовая пошлина составляет 7% в цене, ее отмена облегчит экспортерам конкуренцию на китайском рынке. - Собрали все полимеры - Аналитики ждут роста производства и потребления нефтехимии - Российский нефтехимический рынок будет активно развиваться как минимум в ближайшие пять лет, а отечественные полимеры останутся конкурентоспособными благодаря вводу современных производств, доступному сырью и господдержке, полагают аналитики Kept. - "Непрофильные активы в целом неинтересны банку" - Михаил Гольдберг, руководитель аналитического центра "Дом.РФ" - Почему банки до последнего пытаются избежать банкротства проблемных заемщиков из числа компаний стройиндустрии и какие меры господдержки застройщиков жилья в текущей экономической ситуации можно ожидать, в интервью "Ъ" рассказал руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг. - "Кто-то вылетел из трамвая, но кто-то удержался" - Александр Сенаторов, основатель МИАН - Среди девелоперских компаний, не выдержавших кризис 2008 года, - группа МИАН, возникшая на базе одноименного риэлторского агентства. О полученных уроках и об особенностях текущей ситуации в отрасли в интервью "Ъ" рассказал основатель компании Александр Сенаторов. - Нормативы для нерезидентов - Иностранным филиалам банков прописали новые требования - Банк России разработал обязательные нормативы для филиалов иностранных банков, с помощью которых планирует рассчитывать размер гарантийных депозитов и следить, чтобы они занимались только разрешенными видами деятельности. - Платы правят балл - Производители хотят сделать российские компоненты электроники обязательными - Производители печатных плат настаивают на повышении уровня использования этих отечественных компонентов в серверах, компьютерах и телеком-оборудовании. Участники рынка разделились во мнении: одни утверждают, что это поможет ускорить развитие производства в РФ, другие - что российских мощностей недостаточно и реализация инициативы может привести к сокращению готовой продукции. - У майонеза - растительные цены - Соус дорожает на масле - Крупный производитель майонеза "Эссен Продакшн АГ" (бренд "Махеевъ") за последнее время дважды уведомил ритейлеров о повышении цен на свою продукцию. Примеру могут последовать и другие поставщики, так как резко подорожал ключевой ингредиент - подсолнечное масло. - Акции вызвали протест - Продавцы недовольны маркетинговой стратегией маркетплейсов - Продавцам не нравится, что при отказе участвовать в автоматических акциях маркетплейсов их товар фактически лишают возможности продвижения. Селлеры настаивают, что это нарушение, и просят через отраслевую ассоциацию разобраться в ситуации Федеральную антимонопольную службу (ФАС). ВЕДОМОСТИ www.vedomosti.ru - На саммите в Астане обсудили возможности российского оружия и политику США - Владимир Путин подтвердил партнерам по ОДКБ: "ядерный зонтик" России защищает всех членов организации - Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев, председательствующий в 2024 г. в высшем органе ОДКБ - Совете коллективной безопасности, - приветствовал лидеров Белоруссии, Киргизии, России и Таджикистана. - Комитет Госдумы по госстроительству одобрил 332 поправки в законопроект об МСУ - Нижняя палата рассмотрит его во втором чтении 11 декабря, несмотря на несогласие отдельных регионов - Профильный комитет одобрил 28 ноября поправки ко второму чтению в проект нового закона об организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти. - Правительство просят установить критерии немотивированной агрессии у животных - С инициативой о наделении кабмина такими полномочиями выступили чувашские депутаты - Госсовет Чувашии предложил наделить правительство РФ полномочиями по установлению критериев немотивированной агрессии у бездомных животных. - Почему исламистская сирийская оппозиция возобновила боевые действия в Сирии - Эта эскалация стала крупнейшей в Сирии с марта 2020 года - Сирийская оппозиция впервые за четыре с половиной года возобновила боевые действия против правительственных войск в провинции Алеппо. За время боев они захватили порядка 245 квадратных километров и угрожают второму по величине городу в Сирии - Алеппо. - Регионы вновь массово вводят ответственность за склонение к абортам - Эффективность ранее принятых мер пока оценить сложно - Запрет на склонение к искусственному прерыванию беременности, который первым из российских регионов ввела Мордовия в 2023 году, действует уже в 14 субъектах страны. В 2024 году административную ответственность за склонение к абортам приняли Пензенская, Вологодская, Смоленская, Курганская и Орловская области, Республика Коми, Приморский и Забайкальский края. - Регионы Золотого кольца России задумались о перезагрузке - Он станет национальным туристическим маршрутом, в который войдет Москва - Маршрут Золотого кольца России нуждается в перезагрузке, считают участники всероссийского ЭКГ-форума ответственного бизнеса "Инвестиции в устойчивое развитие", открывшегося в Суздале. - Банк Barclays пытается перенести спор с ВЭБом в государственный суд Англии - Ранее ВЭБ пытался разрешить спор в Арбитражном суде Москвы и LCIA - Крупный британский банк Barclays хочет перенести спор с российской госкорпорацией ВЭБ.РФ по поводу своего долга по валютным свопам из Лондонского международного арбитражного суда (LCIA) в государственный Высокий суд Англии и Уэльса. - В Совфеде предложили обсудить ограничение выплат управляющим банкротством - Фиксированная часть вознаграждения составляет в среднем 30 000 рублей в месяц - Российским властям стоит обсудить ограничение вознаграждения арбитражных управляющих в делах о банкротстве юрлиц или хотя бы его "более адекватное" регулирование, заявил зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков на форуме "Банкротства - новая реальность". - "Эксперт РА": рост доходов регионов отстает от темпов увеличения расходов - К концу года бюджеты субъектов могут перейти к дефициту при долговой нагрузке в 21% - Доходы региональных бюджетов по итогам девяти месяцев 2024 года выросли на 5,5% в годовом выражении до 14,6 триллиона рублей, а положительную динамику показали 50 из 89 субъектов, говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА" "Динамика бюджетных и социально-экономических показателей регионов за девять месяцев 2024 года". - ФНС предостерегла бизнес от дробления для экономии на НДС - Создание нескольких лиц для непересечения порога в 60 миллионов рублей будет рассматриваться как правонарушение - Разделение бизнеса на несколько юрлиц или ИП, чтобы избежать уплаты НДС при превышении порога дохода в 60 миллионов рублей, следует рассматривать "как новый критерий дробления, который не затрагивает налог на прибыль, но затрагивает НДС". - "Северсталь", ММК, ПМХ в январе-октябре сильнее всех снизили выпуск стали - По итогам года выплавка в России может уменьшиться до 69–72 миллионов тонн - Выплавка стали в январе - октябре 2024 года сильнее всего упала у группы ММК, ПМХ и "Северстали" - на 12, 18 и 8% год к году соответственно, следует из данных информационно-аналитической компании "Корпорация "Чермет" (есть у "Ведомостей"). Объем выпуска этих компаний за отчетный период составил 9,4 миллиона тонн, 3,2 миллионов тонн и 8,5 миллионов тонн. - Аналитики прогнозируют рост финпоказателей "Транснефти" в 2025–2026 годах - Несмотря на увеличение налогов, денежный поток позволяет компании выплачивать дивиденды свыше 50% от прибыли и повышать финансовую устойчивость - В исследовании отмечается, что компания способна без ущерба инвестиционной программе направлять на дивиденды "гораздо больше 50% от чистой прибыли". - Инвестпрограмма "Газпрома" в 2025 году составит более 1,5 триллиона рублей - Средства в основном пойдут на проекты на востоке России и газификацию регионов - Правление "Газпрома" одобрило проект инвестпрограммы и бюджета на 2025 год, сообщила 28 ноября пресс-служба компании. Заявленный объем финансирования инвестпрограммы – 1,52 триллиона рублей. Окончательные параметры должен утвердить совет директоров "Газпрома". - Lamoda расширяет бизнес по продаже ювелирных украшений - Компания намерена довести их долю в выручке до 5% в 2028 году - Долгосрочная стратегия на 2025–2028 годы развития одежного онлайн-ритейлера Lamoda предполагает серьезное расширение бизнеса в сегменте ювелирных украшений, рассказала "Ведомостям" директор департамента категории "обувь, детство, аксессуары" Мария Соловьева. - Банк "Точка" купил сервис облачной кассы Digitalkassa - Такой сервис нужен для онлайн-магазинов, курьерских служб, выездной торговли, работающих без физических касс - Банк для предпринимателей "Точка" приобрел 100% IT-компании Digitalkassa, которая занимается предоставлением облачной кассы для бизнеса на базе собственного ПО. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель банка. - Производители ИИ-решений для сельхозтехники попросили расширить на них льготы - Сейчас на системы с ИИ для тракторов и комбайнов нельзя получить госсубсидии - На сельскохозяйственную технику с искусственным интеллектом (ИИ) нужно распространить госпрограмму субсидирования. С таким предложением выступила президент разработчика беспилотных технологий ГК Cognitive Technologies, генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова 27 ноября на рабочем совещании "Беспилотные технологии гражданского назначения в ключевых отраслях экономики: проблемы и особенности законодательного регулирования" в Госдуме. - Созданная Сбербанком компания стала совладельцем трех жилых проектов в Москве - На фоне отмены льготной ипотеки и снижения продаж квартир банки становятся ключевыми игроками на рынке недвижимости - Компания "Перспективные инвестиции" стала владельцем 51% ООО "Специализированный застройщик (СЗ) "Град плаза", которому принадлежат права на 2,9 га на улице Лобачевского на юго-западе столицы. - Результат "Т-технологий" за III квартал превзошел ожидания аналитиков - Группа впервые раскрыла квартальные показатели по МСФО с учетом Росбанка - Группа "Т-технологии", куда входит экосистема Т-банка, а теперь еще и Росбанк, в III квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 60% год к году - до 37,8 миллиарда рублей. За девять месяцев чистая прибыль "Т-технологий" выросла на 39% год к году до 83,5 миллиардов рублей. РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА www.rg.ru - "Орехов" хватит на всех ястребов - Владимир Путин рассказал союзникам по ОДКБ о новых российских видах вооружений - Россия будет отвечать на продолжающиеся удары западным дальнобойным оружием, в том числе может продолжить боевые испытания ракетного комплекса "Орешник", заявил Владимир Путин. Во второй день государственного визита в Казахстан президент РФ принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). - Палец о палец - Иностранцы смогут въехать в Россию по биометрии - С 1 декабря начинается утвержденный ранее эксперимент по сдаче биометрии иностранцами и лицами без гражданства для получения возможности безвизово пересечь российскую государственную границу. Эксперимент пройдет в два этапа. - Сезонный эффект - Эксперты не исключают роста цен на бытовую технику - На фоне колебаний курсов валют могут скорректироваться и цены на бытовую технику, допускают опрошенные "РГ" эксперты. Однако сейчас никаких особенностей ценообразования или корректировок маркетинговых активностей, в том числе скидочных кампаний, не наблюдается. - Палата номер есть - В столичных больницах обновили меню и сервировку. А как в регионах? - Жалобы на плохое питание в больницах еще не так давно были настолько общим местом, что их уже мало кто всерьез воспринимал. Даже сами пациенты говорили: "Главное, чтобы подлечили, а поем я и дома". Столичные власти решили изменить эту ситуацию, подойдя к проблеме, как всегда, системно. - У вас курс отклеился - Что будет с рублем в декабре - Панические настроения на российском валютном рынке, пик которых пришелся на среду, погасли. Тем не менее курс рубля могут ждать не только непростые ближайшие дни, но и ближайший месяц: российская валюта все это время легко может быть склонна к приличным колебаниям, допускают аналитики. - Люди оценят - Президент утвердил обновленный KPI для губернаторов - Качество работы губернаторов будут оценивать по 21 критерию. Указ об утверждении обновленного перечня подписал президент Владимир Путин. Новые нормы придут на смену тем, что действовали с 2021 года. KPI главы региона будет во многом зависеть от мнения жителей. - Страна сильных идеалов - Патриарх Кирилл: Настоящее и будущее России неразрывно связано с ценностями Русского мира - Главной очевидной угрозой для России и Русского мира Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая вчера на XXVI Всемирном русском народном соборе, назвал продолжение военных действий и эскалацию трагического конфликта между братскими народами России и Украины, постоянно подогреваемую внешними силами. - В ритме бюджета - О Михаил Мишустин пообещал безусловное выполнение социальных обязательств - Все социальные обязательства перед россиянами будут обязательно выполнены. На это предусмотрены средства в бюджете на следующие три года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Федеральный бюджет 2024 года за первые девять месяцев выполнен с профицитом, сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства. - Поезд завтрашнего дня - Какой будет новая высокоскоростная магистраль - Доехать из Москвы до Санкт-Петербурга можно будет за два часа со скоростью 400 километров в час. Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) должна связать две столицы в 2028 году. Крупнейший инфраструктурный проект уже в работе, Совфед одобрил необходимые изменения в законодательство, закрепляющие понятие "высокоскоростной железнодорожный транспорт". - Семейные метры - КС РФ изучает жилищный вопрос военных - КС начал рассмотрение дела об обеспечении жильем семей военных. Речь идет о ситуациях, когда государство уже вроде бы выполнило свои обязательства перед теми, кто ему служит, но не прямо, а опосредованно. Юлии Митрофановой квартиру в Ростове-на-Дону предоставили как вдове погибшего офицера. - Карьерный компас - На Конгрессе молодых ученых обсудили наставничество и медицину будущего - На IV Конгрессе молодых ученых, который проходит на федеральной территории "Сириус", поговорили о медицине будущего и наставничестве для студентов-биомедиков. Обмен опытом между уже состоявшимися специалистами и студентами помогает повышать качество образования и научных исследований, отметили эксперты. - Улика уехала в доход страны - К Верховный суд впервые конфисковал автомашину у торговца наркотиками - Верховный суд РФ впервые велел забрать машину у автовладельца в доход государства за то, что он перевозил и хранил в ней наркотики. Фигурантом этого уголовного дела стал некий Сеид-Амед. Этот гражданин был признан виновным по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, а не в том, что он его перевозил или хранил в автомобиле. - Заглянут в Сеть - Названы сайты, информацию на которых суды вправе использовать самостоятельно - Пленум Верховного суда России подготовил проект постановления, которое разъясняет процедуру подготовки к рассмотрению административного дела. В таких делах одной из сторон являются органы власти. Одно из важных разъяснений - проект постановления перечисляет сайты, на которых суды могут самостоятельно искать информацию, нужную для дела. - Вверх по диагонали - Спрос на мониторы в России вырос на 15% - За первые девять месяцев россияне приобрели 2,1 миллиона мониторов на 33 миллиарда рублей, что на 15% в штучном и на 18% в денежном выражении больше относительно того же периода 2023 года. 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Соответствующий законопроект, с которым ознакомилась "Российская газета", накануне был внесен в Госдуму. - Им не НАТО мира - Европейские "ястребы" ищут возможности продолжить военную поддержку Украины - Европейские "ястребы" хотят обеспечить поставки оружия Украине даже в том случае, если США после прихода к власти республиканца Дональда Трампа сократят объемы военной помощи ВСУ или вовсе прекратят ее. Премьер-министры Дании, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Швеции и Польши, а также глава МИД Латвии на встрече в Гарпсунде обсуждали возможные решения, а также в совместном заявлении по Украине пообещали ей полную интеграцию в ЕС и НАТО. - Канцлер у плиты - Меркель рассказала о кулинарных способностях и будущем Германии - Имя Ангелы Меркель после долгого перерыва вновь появилось на первых полосах немецких и мировых СМИ, цитирующих фрагменты ее вышедших в свет мемуаров. В первый день продаж книги было раскуплено 35 тысяч экземпляров по цене 42 евро за штуку. Бывшему канцлеру пророчат немалый гонорар. - Визит без комплексов - Украинская делегация не уговорила Южную Корею на поставки оружия - Глава украинского министерства обороны Рустем Умеров, желавший во время визита в Сеул добиться поставок южнокорейских вооружений, возвращается домой без результатов. В посольстве РФ в Республике Корея указали, что Умеров "завершил визит в Сеул несолоно хлебавши". - С дистанции не сойдет - Потерявший ногу боец изготавливает протезы - Житель Донецка Сергей Литвинов потерял ногу во время боевых действий. Сейчас ходит на протезе и сам изготавливает протезы для таких же, как он. Кстати, когда я впервые увидел Сергея в спортивной форме и беговых кроссовках, то поначалу даже не поверил: настолько легкой и непринужденной была походка. - Клетки - на здоровье - Как становятся донорами костного мозга - Для спасения жизни человека часто необходим донор костного мозга. Четыре года назад в России был создан Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток (они дают начало другим клеткам крови, это называется кроветворением). Сейчас в регистре насчитывается чуть более 400 тысяч человек. - Не останется следа - Имплантаты растворяются в организме - Тольяттинский госуниверситет (ТГУ) в партнерстве с частной компанией запустил производство магниевых имплантатов. Речь идет о спицах, которые необходимы травматологам для лечения пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, пластическим и нейрохирурга. - Один на миллион - Хирурги выполнили редкую операцию - Врачи отделения сосудистой хирургии Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко провели сложную операцию пациентке с редкой патологией — аневризмой экстракраниального отдела внутренней сонной артерии. Аневризма - это расширение участка сосуда с истончением его стенки, отчего возникает риск разрыва артерии. - Спасли двойняшку - Вылечили новорожденную девочку с критическим пороком сердца - Малоинвазивные технологии помогли новосибирским врачам спасти новорожденную с внутриутробным пороком сердца без открытой операции. Двухмесячные Варвара и Арина из Хабаровска - необычные близнецы. У одной из малышек - Вари - медики обнаружили критический порок сердца еще во время беременности. - Градус понижен - В Вологодской области приняли антиалкогольный закон - Вологодский парламент утвердил закон об ограничении продажи алкоголя. Теперь жители смогут купить его только в течение двух часов в будни. Выходных дней запрет не коснется. Большинство депутатов Законодательного собрания высказались за утверждение законопроекта, который вологжане уже назвали "12-14". - Идеи для бизнеса - В Суздале обсудили перезагрузку Золотого кольца - На Всероссийском ЭКГ-форуме в Суздале собрались более двух тысяч участников мероприятия - представителей федеральных органов власти, регионов ЦФО, руководителей ведущих компаний, чтобы лучше понять систему оценки ответственности бизнеса. Идея об ответственности бизнеса, озвученная президентом России Владимиром Путиным несколько лет назад, воплотилась в создание ЭКГ-рейтинга (экология, кадры, государство). - Ставка для своих - Мигрантам хотят запретить получать гражданство и привозить семьи в Россию - Депутаты Госдумы намерены ужесточить правила, по которым компании привлекают иностранных работников: соответствующий пакет законопроектов уже внесен на рассмотрение. Неквалифицированным заграничным работникам хотят запретить получать гражданство и вид на жительство, а также привозить с собой семьи. - Рыбный день - В Волге и Каспийском море запретили ловить воблу - Минсельхоз России ввел полный запрет на промышленный и любительский вылов воблы в Каспийском море и на водных объектах Астраханской области в следующем году. Специалисты таким образом пытаются восстановить популяцию "самой народной" рыбы в стране, запасы которой близки к критическим. ИЗВЕСТИЯ www.izvestia.ru - Распродажная подготовка: доля покупок в рассрочку в "черную пятницу" достигает трети - Что покупают россияне и почему при наличии скидок они влезают в долги - Доля покупок в рассрочку и кредит в распродажу "черная пятница" достигает трети. Россияне стали чаще приобретать скидочные товары в долг, рассказали "Известиям" в банках и рознице. На фоне роста курсов валют и ставки ЦБ люди фиксируют цену дисконтных товаров, считают эксперты. - Вызволение следует: Россия и США продолжают диалог о заключенных - Стоит ли ожидать очередного обмена в следующем году и кто в него может попасть - Москва и Вашингтон находятся в контакте по теме заключенных, заявили "Известиям" в посольстве США в РФ. В российских дипломатическим кругах ранее тоже говорили о том, что тема обмена задержанными остается на повестке в отношениях двух стран. - Крыночные отношения: производители и торговля договорились снизить цены на молоко и масло - Насколько подешевеют социально значимые товары и где их можно будет купить - Производители по договоренности с торговлей и регуляторами уже начали снижать цены на ряд социально значимых товаров, узнали "Известия". Решение о скидках и дисконтах приняли "Молвест", "ЭкоНива", "Ренна" и другие. - Перейти в отступление: ЕС готов разморозить процесс евроинтеграции Грузии - Но Тбилиси решил поставить на паузу этот вопрос до 2028 года - Брюссель готов разморозить процесс вступления Грузии в ЕС, сообщили "Известиям" в Еврокомиссии. Однако для этого союз требует от правительства страны изменить политический курс, "противоречащий принципам и условиям членства в ЕС". - Макет санкций: экс-проректора РУДН заподозрили в хищении при разработке учебника - Анжеле Должиковой может грозить до 10 лет лишения свободы - "Известия" выяснили некоторые обстоятельства дела, по которому 28 ноября задержали директора Института русского языка Российского университета дружбы народов (РУДН) Анжелу Должикову. - Двойное но: Китай снова усложнил продажу в Россию техники и химии - Почему закупать такие товары в КНР станет еще труднее с 1 декабря и как бизнес может подстроиться под новые правила - Бизнесу стало еще сложнее закупать химию и технику в Китае, выяснили "Известия". С 1 декабря в КНР вступят в силу обновленные правила экспортного контроля для товаров двойного назначения, но первые проблемы уже начались, говорят предприниматели. - Сбой севера: Израиль не готов возвращать эвакуированных граждан в их дома - В ЦАХАЛ уже заявили о провокациях со стороны "Хезболлы" после вступления в силу соглашения о прекращении огня - Израиль пока не будет возвращать эвакуированных граждан на север страны, даже несмотря на то, что соглашение с "Хезболлой" вступило в силу. - Врачебный прочерк: в Челябинске два года не могут раскрыть смерть младенца - Возбуждено уголовное дело по статье "халатность", но подозреваемых нет - Родители умершего в Челябинске новорожденного уже два года добиваются полного расследования обстоятельств его смерти. В мае 2024 года ребенка эксгумировали - и судебно-медицинская экспертиза обнаружила, что из его тела изъяты внутренние органы. Вместо них тело мальчика было набито ветошью. - Сохранить платформу: Катар готов стать площадкой для переговоров РФ и Украины - Какие еще страны региона могут сыграть роль в дипломатическом урегулировании конфликта - Катар готов предоставить площадку для мирных переговоров между Россией и Украиной, если стороны выразят такое желание. Об этом "Известиям" заявил посол страны в Москве Ахмед бен Насер Аль Тани. - Выбор вместо: ЦБ открывает голосование за символы для новой тысячной купюры - "Известия" также проводят опрос читателей в соцсетях с 28 ноября до 5 декабря - Старт народного голосования по выбору объектов для оборотной стороны модернизированной купюры в 1 тысячу рублей анонсировал Центробанк. В шорт-лист вошли 25 символов Приволжского округа. "Банкнотный" плебисцит начнется в 10 утра 29 ноября и продлится до 12 декабря, когда и подведут итоги. - Что изменится в жизни россиян с 1 декабря - Биометрия для иностранцев, списание кредитов и субсидии на оплату ЖКУ - Последний месяц года завершится шестидневной рабочей неделей с понедельника, 23 декабря, по субботу, 28 декабря. После этого россиян ждут длинные новогодние каникулы - они продлятся 11 дней, с воскресенья, 29 декабря 2024 года, по среду, 8 января 2025 года, включительно. - В новой серии - Путин предупредил о жёстком ответе на любую эскалацию - на заседании ОДКБ в Астане президент РФ рассказал о запуске производства "Орешника" - Россию уже дважды атаковали ракетами ATACMS после применения новейшей гиперзвуковой системы "Орешник": Москва будет и дальше отвечать на подобную эскалацию, а когда, как и каким оружием - определит Минобороны. - Неядерное сдерживание - Чем отвечает Россия на обстрелы западными ракетами - В ответ на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетами Министерство обороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины, заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане. - Перейти в отступление - ЕС хочет разморозить процесс евроинтеграции Грузии, но Тбилиси решил поставить этот вопрос на паузу - Брюссель готов разморозить процесс вступления Грузии в ЕС, сообщили "Известиям" в Еврокомиссии. Однако для этого союз требует от правительства страны изменить политический курс, "противоречащий принципам и условиям членства в ЕС". - Упал - вставай - Помогут ли меры Центробанка сдержать падение рубля - Приостановка ЦБ ежедневных покупок валюты до конца года уже помогла стабилизировать ситуацию с курсом рубля, который в последние дни приближался к историческим минимумам. На торгах 28 ноября он окреп до 108 за доллар, однако в ближайшее время курс вряд ли снова опустится до двузначных цифр. - Направить в ссылку - Компании по кибербезопасности назвали топ уязвимостей логистов - Программное обеспечение стало главной уязвимостью российских логистических компаний при атаках преступников в 2024 году, сообщили "Известиям" в компаниях по кибербезопасности. Одним из самых распространённых слабых мест стала небезопасная прямая ссылка на объект. - Безотказные люди - Как Блиновская находила зиц-председателей для своего бизнеса - Три свидетеля по делу Елены Блиновской, допрошенные 28 ноября судом, раскрыли финансовые схемы, по которым работал бизнес блогера. Две женщины признались, что, по сути, выполняли функции "зиц-председателя Фунта" - то есть были лишь номинальными руководителями фирм, через счета которых проходили деньги от продажи "марафонов желаний". - На золе времен - Отходы угольных электростанций удешевят получение алюминия - Учёные разработали новую технологию получения глинозёма из золы - побочного продукта работы угольных электростанций. Поскольку он нужен при производстве алюминия, предложенный подход удешевит получение этого металла, а также позволит утилизировать образующиеся в огромных количествах отходы.

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