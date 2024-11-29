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Эксперты ожидают укрепления курса рубля в декабре

Эксперты ожидают укрепления курса рубля в декабре - 29.11.2024, ПРАЙМ

Эксперты ожидают укрепления курса рубля в декабре

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают снижения российского рынка акций за декабрь и укрепления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T22:48+0300

2024-11-29T22:48+0300

2024-11-29T22:48+0300

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают снижения российского рынка акций за декабрь и укрепления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи упадет за декабрь на 2,5%, до 2513 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом почти не изменится и составит 72,17 доллара за баррель, курс евро на форексе останется около 1,055 доллара, инфляция за месяц составит 1,13%, а цена золота поднимется более чем на 50 долларов за тройскую унцию – до 2714 долларов, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за декабрь снизится на 2 копейки - до 14,48 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, упадет на 3,07 рубля, до 104,67 рубля, евро – на 4,23 рубля, до 110,08 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. ДРАЙВЕРЫ РЫНКА "Полагаю, что декабрь, скорее всего, также будет сложным месяцем для инвесторов в российские акции. Перспектива повышения ключевой ставки до 23% и выше продолжит довлеть над рынком, вряд ли до инаугурации Дональда Трампа в январе следующего года появятся позитивные геополитические новости. Поэтому мы склонны оценивать наблюдаемое последние пару дней улучшение настроений на рынке как коррекционное, имеющее ограниченный потенциал", - рассказал Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Глобальные рынки пытаются вернуться к недавним историческим максимумам, однако поводов для их обновления становится все меньше. Неопределенность в отношении будущей политики нового президента США не позволяет инвесторам выделять фаворитов, при этом ряд компаний из высокотехнологичного сегмента выглядят переоцененными. В фокусе остаются данные по инфляции", - комментирует Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Признаки ускорения темпов роста потребительских цен сглаживают ожидания по денежно-кредитной политике ФРС США, заставляя инвесторов ожидать более плавной траектории снижения базовой процентной ставки, добавляет он. "Не исключено, что сценарий рождественского "ралли" будет иметь место и в этом году, однако до этого рынок, вероятно, ожидает коррекционное движение вниз", - отмечает Евстифеев. РУБЛЬ ПОПРОБУЕТ ПОДРАСТИ До конца года ожидается и постепенное восстановление механизмов расчетов за экспорт и импорт, нарушенных санкциями США против российских банков, тогда доллар сможет откатиться ближе к 100 рублям, а юань - к 14 рублям и ниже, оценивает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". Адаптация банковской системы и экспортеров к санкционным вводным займет какое-то время, однако декабрь будет для российского валютного рынка достаточно волатильным, полагает Локтюхов из ПСБ. "Юань продолжит преимущественно находиться в диапазоне 14-15 рублей. Нижняя часть этого диапазона является оправданной с экономической точки зрения, так как, по нашим расчетам, отражает текущие реалии платежного баланса. Однако повышенная нервозность и возможные перебои с платежами из-за санкций, а также тональность геополитических новостей создают ощутимые риски нахождения курса чуть выше. Также стоит отметить, что уровни выше 15 рублей угрожают усилением инфляционных процессов, что, как мы надеемся, побудит Банк России предпринять дополнительные меры по стабилизации курсов", - добавляет он. Курс рубля в декабре постепенно стабилизируется, так как ЦБ РФ временно приостановил покупки валюты, а сложности с оплатами экспорта за природный газ постепенно решат, рассчитывает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Главное, что спадет ажиотаж и спекулянтский спрос сократится. Однако существенного укрепления рубля я все равно не ожидаю и полагаю, что курс доллара опустится лишь до 100–103 рублей", - добавляет он. ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ "В декабре я ожидаю продолжение давления на российский фондовый рынок со стороны высоких ставок кредитования, ускорения инфляции и геополитики. При этом давление может усиливаться ближе к заседанию Центрального банка России 20 декабря, потому что я жду дальнейшего ускорения роста потребительских цен в стране из-за обесценивания российской национальной валюты в конце ноября почти на 10%, так как это приведет к росту цен на все импортные товары и услуги", - рассказал Чернов из Freedom Finance Global. Ускорение инфляции будет вынуждать Банк России к принятию более жесткого решения по монетарной политике на заседании в декабре, из-за чего давление на фондовый рынок РФ и будет усиливаться, добавил он. "Банк России на заседании в декабре повысит ставку до 22% годовых, сохранив жесткий сигнал. Снижающиеся корпоративные прибыли в сочетании с высокими ставками и геополитическими рисками продолжат оказывать сильное давление на российские акции", – согласился Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Локтюхов из ПСБ опасается, что в концовке года мы увидим волну ухода индекса Мосбиржи в зону 2200-2400 пунктов. "В декабре индекс акций может подрасти, даже несмотря на максимальную вероятность подъема ставки ЦБ; просто это уже в ценах. Ориентир на конец года - возврат бенчмарка в область 2700 пунктов. Главное, чтобы обошлось без очередных геополитических обострений", - считает, в свою очередь, Зельцер из "БКС Мир инвестиций". "Рост ставок оказывает давление на рынок акций, особенно на компании с высоким уровнем долговой нагрузки. Среди аутсайдеров - "Мечел", "М.Видео" и застройщики. "Сегежа", которая страдает от чрезмерного долга, объявила о дополнительной эмиссии акций. Однако ее котировки временно выросли из-за принудительного закрытия коротких позиций", - добавил Кирилл Климентьев из "Цифра брокер".

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биржевые торги, михаил зельцер, мосбиржа, курсы валют, рубль, евро, юань, доллар