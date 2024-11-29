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Банк России отметил рост объема денежной массы страны - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Банк России отметил рост объема денежной массы страны
Банк России отметил рост объема денежной массы страны - 29.11.2024, ПРАЙМ
Банк России отметил рост объема денежной массы страны
Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в сентябре увеличился на 1,2%, до 108,9 триллиона рублей, следует из данных ЦБ... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T11:48+0300
2024-11-29T11:48+0300
банк россии
денежная масса
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в сентябре увеличился на 1,2%, до 108,9 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 ноября составил 108,947 триллиона рублей, а на 1 октября - 107,629 триллиона. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 1,318 триллиона рублей, или на 1,2%.
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денежная масса
Банк России, денежная масса
11:48 29.11.2024
 
Банк России отметил рост объема денежной массы страны

ЦБ: денежная масса России в национальном определении выросла до 108,9 трлн руб

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в сентябре увеличился на 1,2%, до 108,9 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 ноября составил 108,947 триллиона рублей, а на 1 октября - 107,629 триллиона. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 1,318 триллиона рублей, или на 1,2%.
 
Банк Россииденежная масса
 
 
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