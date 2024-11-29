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Чистая прибыль "Диасофта" за шесть месяцев фингода упала на 22 процента - 29.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241129/diasoft-853202808.html
Чистая прибыль "Диасофта" за шесть месяцев фингода упала на 22 процента
Чистая прибыль "Диасофта" за шесть месяцев фингода упала на 22 процента - 29.11.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Диасофта" за шесть месяцев фингода упала на 22 процента
Чистая прибыль по МСФО разработчика программного обеспечения (ПО) для финансового сектора и других отраслей экономики "Диасофт" по итогам шести месяцев 2024... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T15:27+0300
2024-11-29T15:27+0300
экономика
россия
чистая прибыль
отчетность по мсфо
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль по МСФО разработчика программного обеспечения (ПО) для финансового сектора и других отраслей экономики "Диасофт" по итогам шести месяцев 2024 финансового года, завершившихся 30 сентября 2024 года, уменьшилась на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 714 миллионов рублей, выручка выросла на 21%, до 4,1 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. EBITDA компании в отчетном периоде уменьшилась на 20% на фоне опережающего роста затрат в связи с существенным расширением штата сотрудников и составила 960 миллионов рублей, рентабельность по EBITDA составила 24%. Затраты на разработку программного обеспечения за отчетный период увеличились в два раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В компании добавили, что они были направлены на развитие существующих и запуск новых продуктовых решений по всем направлениям бизнеса на рынке программного обеспечения. Как указывается в сообщении, компания в 2024 году планирует выплату дивидендов в размере не менее 80% EBITDA на ежеквартальной основе. По итогам второго квартала 2024 финансового года совет директоров "Диасофта" рекомендовал к выплате 472,5 миллиона рублей, что составляет 45 рублей на одну акцию, добавляется там.
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россия, чистая прибыль, отчетность по мсфо
Экономика, РОССИЯ, чистая прибыль, отчетность по МСФО
15:27 29.11.2024
 
Чистая прибыль "Диасофта" за шесть месяцев фингода упала на 22 процента

Чистая прибыль "Диасофта" за 6 месяцев фингода снизилась на 22%, до 714 млн руб

© fotolia.com / WranglerПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© fotolia.com / Wrangler
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль по МСФО разработчика программного обеспечения (ПО) для финансового сектора и других отраслей экономики "Диасофт" по итогам шести месяцев 2024 финансового года, завершившихся 30 сентября 2024 года, уменьшилась на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 714 миллионов рублей, выручка выросла на 21%, до 4,1 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.
EBITDA компании в отчетном периоде уменьшилась на 20% на фоне опережающего роста затрат в связи с существенным расширением штата сотрудников и составила 960 миллионов рублей, рентабельность по EBITDA составила 24%.
Затраты на разработку программного обеспечения за отчетный период увеличились в два раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В компании добавили, что они были направлены на развитие существующих и запуск новых продуктовых решений по всем направлениям бизнеса на рынке программного обеспечения.
Как указывается в сообщении, компания в 2024 году планирует выплату дивидендов в размере не менее 80% EBITDA на ежеквартальной основе. По итогам второго квартала 2024 финансового года совет директоров "Диасофта" рекомендовал к выплате 472,5 миллиона рублей, что составляет 45 рублей на одну акцию, добавляется там.
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