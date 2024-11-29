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Акционеры "Мегафона" утвердили дивиденды за девять месяцев

Акционеры "Мегафона" утвердили дивиденды за девять месяцев - 29.11.2024, ПРАЙМ

Акционеры "Мегафона" утвердили дивиденды за девять месяцев

Акционеры "Мегафона" утвердили дивиденды в размере 118,55 рублей на одну обыкновенную акцию по итогам первых трёх кварталов года, на выплату направлена чистая... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T10:36+0300

2024-11-29T10:36+0300

2024-11-29T10:36+0300

мегафон

акции

дивиденды

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Акционеры "Мегафона" утвердили дивиденды в размере 118,55 рублей на одну обыкновенную акцию по итогам первых трёх кварталов года, на выплату направлена чистая прибыль за период и нераспределенная прибыль прошлых лет, следует из сообщения компании. "Решения общих собраний участников (акционеров)... Направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года: чистую прибыль общества, полученную по результатам девяти месяцев 2024 года, в размере 23 501 000 000 рублей; нераспределенную прибыль прошлых лет общества в размере 50 000 000 000 рублей. Утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 118 рублей 55 копеек на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. Отмечается, что лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены 9 декабря. Ранее, в июле, совет директоров "Мегафона" рекомендовал направить на дивиденды по итогам первого полугодия 15 миллиардов рублей. В августе акционеры утвердили выплату в размере 24,2 рубля на обыкновенную акцию. "Мегафон" - крупнейший российский оператор мобильной связи. Компания принадлежит структурам USM Алишера Усманова - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".

https://1prime.ru/20241129/rynok-853188242.html

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мегафон, акции, дивиденды