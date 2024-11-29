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Центробанкам в мире придется скорректировать планы по ДКП, считают в ЦБ

Центробанкам в мире придется скорректировать планы по ДКП, считают в ЦБ - 29.11.2024, ПРАЙМ

Центробанкам в мире придется скорректировать планы по ДКП, считают в ЦБ

Мировые центральные банки могут быть вынуждены скорректировать планы по смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) в связи с тем, что все еще присутствует... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T15:04+0300

2024-11-29T15:04+0300

2024-11-29T15:09+0300

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Мировые центральные банки могут быть вынуждены скорректировать планы по смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) в связи с тем, что все еще присутствует неопределенность в отношении динамики инфляции как в ведущих странах, так и в ряде стран с формирующимися рынками, говорится в "Обзоре финансовой стабильности Банка России" за второй-третий кварталы 2024 года. "Нисходящая динамика инфляции в отчетный период позволила ведущим центральным банкам перейти к смягчению ДКП. В этих условиях потенциальные риски для глобальной финансовой стабильности от высоких процентных ставок снижаются. Однако высокие уровни суверенного долга остаются проблемой многих стран, а бюджетные дефициты ослабляют устойчивость фискальной сферы", - указывается в обзоре. "Кроме того, все еще присутствует неопределенность в отношении динамики инфляции как в ведущих странах, так и в ряде стран с формирующимися рынками (СФР), что приводит к колебаниям доходностей. Центральные банки могут быть вынуждены скорректировать свои планы по смягчению ДКП", - указывается там же. ЦБ РФ обращает внимание, что в августе 2024 года имел место эпизод резкого роста волатильности глобальных рынков на фоне неожиданного повышения ставки в Японии. Этот эпизод показал, что проблемы могут быстро перекинуться на другие страны за счет широкого распространения стратегии carry trade (получение прибыли на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок) и переоценка активов может усиливаться из за накопленных уязвимостей в финансовой системе (в частности, из-за активного использования заемных средств фондами). ЦБ РФ также указывает, что высокие уровни суверенного долга остаются проблемой многих стран, а бюджетные дефициты ослабляют устойчивость фискальной сферы. При этом риски замедления роста мировой экономики сохраняются, что выражается в снижении активности в промышленности ведущих стран. Значимым глобальным фактором этого года становится замедление экономического роста в Китае, где принимаются масштабные меры для стимулирования внутреннего спроса, в частности решения проблем на рынке недвижимости, напоминает российский регулятор. В то же время ЦБ РФ отмечает, что прямое влияние глобальных потоков капитала на Россию сильно ограничено (косвенное влияние возможно в случае нестабильности в странах - ключевых торговых партнерах). Однако основным фактором финансовой стабильности со стороны глобальных рынков по-прежнему являются внешнеторговые потоки и, соответственно, риски падения цен на сырьевые и другие экспортные товары.

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россия, дкп, финансы, банки