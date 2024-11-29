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Песков рассказал, что мешает заключению мирного договора между РФ и Японией
Песков рассказал, что мешает заключению мирного договора между РФ и Японией - 29.11.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал, что мешает заключению мирного договора между РФ и Японией
Недружественные действия со стороны Токио полностью затрудняют переговоры о заключении мирного договора между Россией и Японией, заявил официальный... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T13:07+0300
2024-11-29T13:07+0300
2024-11-29T13:13+0300
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Недружественные действия со стороны Токио полностью затрудняют переговоры о заключении мирного договора между Россией и Японией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Как мы знаем, Япония полностью солидаризировалась с недружественной линией стран коллективного Запада, присоединилась ко всем западным санкциям, ввела ограничения для наших операторов - все это является недружественными шагами, которые, конечно, в настоящий момент полностью препятствуют каким-либо субстантивным переговорам на этот счет", - заметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.По словам Пескова, Россия не является инициатором сворачивания диалога с Японией. Отношения между Россией и Японией являются долгосрочной проблемой, но Москва и Токио в прошлом находили возможности для диалога и переговоров в поиске вариантов решения.Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что несмотря на сложные отношения с Россией, Япония по-прежнему стремится решить территориальную проблему и заключить мирный договор.
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россия, япония, кремль, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, Кремль, Дмитрий Песков
Песков рассказал, что мешает заключению мирного договора между РФ и Японией
Песков: недружественные действия Токио мешают мирному договору между РФ и Японией
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Недружественные действия со стороны Токио полностью затрудняют переговоры о заключении мирного договора между Россией и Японией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Как мы знаем, Япония полностью солидаризировалась с недружественной линией стран коллективного Запада, присоединилась ко всем западным санкциям, ввела ограничения для наших операторов - все это является недружественными шагами, которые, конечно, в настоящий момент полностью препятствуют каким-либо субстантивным переговорам на этот счет", - заметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.
По словам Пескова, Россия не является инициатором сворачивания диалога с Японией. Отношения между Россией и Японией являются долгосрочной проблемой, но Москва и Токио в прошлом находили возможности для диалога и переговоров в поиске вариантов решения.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что несмотря на сложные отношения с Россией, Япония по-прежнему стремится решить территориальную проблему и заключить мирный договор.
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