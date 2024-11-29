https://1prime.ru/20241129/dogovor-853195181.html

Песков рассказал, что мешает заключению мирного договора между РФ и Японией

Песков рассказал, что мешает заключению мирного договора между РФ и Японией - 29.11.2024, ПРАЙМ

Песков рассказал, что мешает заключению мирного договора между РФ и Японией

Недружественные действия со стороны Токио полностью затрудняют переговоры о заключении мирного договора между Россией и Японией, заявил официальный... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T13:07+0300

2024-11-29T13:07+0300

2024-11-29T13:13+0300

политика

россия

япония

кремль

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689595_0:140:3051:1856_1920x0_80_0_0_a8b2cfbc2b39cc349a640e333fd3ff25.jpg

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Недружественные действия со стороны Токио полностью затрудняют переговоры о заключении мирного договора между Россией и Японией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Как мы знаем, Япония полностью солидаризировалась с недружественной линией стран коллективного Запада, присоединилась ко всем западным санкциям, ввела ограничения для наших операторов - все это является недружественными шагами, которые, конечно, в настоящий момент полностью препятствуют каким-либо субстантивным переговорам на этот счет", - заметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.По словам Пескова, Россия не является инициатором сворачивания диалога с Японией. Отношения между Россией и Японией являются долгосрочной проблемой, но Москва и Токио в прошлом находили возможности для диалога и переговоров в поиске вариантов решения.Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что несмотря на сложные отношения с Россией, Япония по-прежнему стремится решить территориальную проблему и заключить мирный договор.

https://1prime.ru/20241121/yaponiya-852980774.html

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, япония, кремль, дмитрий песков