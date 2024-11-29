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Долг 6 крупнейших компаний в России достиг почти 70% капитала банков страны

Долг 6 крупнейших компаний в России достиг почти 70% капитала банков страны - 29.11.2024, ПРАЙМ

Долг 6 крупнейших компаний в России достиг почти 70% капитала банков страны

Долговые обязательства шести крупнейших компаний составляют почти 70% капитала банков, этот объем между банками распределен неравномерно, говорится в "Обзоре... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T15:08+0300

2024-11-29T15:08+0300

2024-11-29T15:08+0300

россия

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Долговые обязательства шести крупнейших компаний составляют почти 70% капитала банков, этот объем между банками распределен неравномерно, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России за второй-третий кварталы 2024 года. "Рост кредитования в значительной степени происходит за счет крупных компаний, которые реализуют масштабные инвестиционные проекты и чей спрос на кредиты менее чувствителен к росту процентных ставок. Это сопровождается повышением концентрации кредитного портфеля у некоторых крупных банков", - говорит ЦБ. "С 2022 года объем долговых обязательств шести крупнейших компаний (годовая выручка и объем обязательств компании на консолидированной основе превышают 1 триллион рублей) по отношению к капиталу банковского сектора вырос с 46 до 68%, при этом между банками он распределен неравномерно", - указывается там же. Банк России планирует ограничивать концентрацию инструментами банковского регулирования. Важное значение имеет и сохранение кредитных рисков крупных заемщиков на приемлемом уровне. Долговая нагрузка шести крупнейших компаний по итогам первого полугодия не изменилась (агрегированный показатель "Чистый долг / EBITDA" сохранился на уровне 2,5). На фоне сокращения грузооборота железнодорожным транспортом и наращивания инвестпрограммы крупными компаниями рост показателей долговой нагрузки за полугодие наблюдался в транспортной и энергетической отраслях. А несмотря на усиление санкционного давления на крупнейшие организации из металлургической и горнодобывающей отраслей в этом секторе экономики сохраняется минимальный уровень долговой нагрузки. Вместе с тем финансовое положение угольных компаний по итогам полугодия года ухудшилось, также отмечает ЦБ. Тем не менее Банк России планирует внести изменения в макропруденциальное регулирование, чтобы при необходимости можно было установить макропруденциальные надбавки на требования банков к крупнейшим компаниям с высокой долговой нагрузкой. Будет также уточнен минимальный коэффициент риска по кредитам крупнейшим компаниям для банков, использующих подход ПВР (модель оценки рисков и капитала на основе внутренних рейтингов), указывает ЦБ.

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