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ЦБ обозначил траты крупнейших энергокомпаний РФ в первом полугодии на долги - 29.11.2024, ПРАЙМ
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ЦБ обозначил траты крупнейших энергокомпаний РФ в первом полугодии на долги
ЦБ обозначил траты крупнейших энергокомпаний РФ в первом полугодии на долги - 29.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил траты крупнейших энергокомпаний РФ в первом полугодии на долги
Расходы крупнейших энергетических компаний на обслуживание долгов перед российскими банками по итогам первого полугодия выросли до 28% от прибыли с 22% в 2023... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T15:10+0300
2024-11-29T15:10+0300
банк россии
энергетика рф
траты
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Расходы крупнейших энергетических компаний на обслуживание долгов перед российскими банками по итогам первого полугодия выросли до 28% от прибыли с 22% в 2023 году, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России за второй-третий кварталы 2024 года. "Ускоренный рост цен в России в последние годы требовал ужесточения ДКП. В течение 2024 года Банк России уже трижды повышал ключевую ставку: с 16% она возросла до 21%, при этом отдельные крупнейшие нефинансовые компании продолжают наращивать долговую нагрузку перед российскими банками... Так, если в 2023 году крупнейшие энергетические компании тратили порядка 22% прибыли до уплаты процентов на обслуживание долга, то уже по итогам первого полугодия 2024 года на эти расходы приходилось 28%", - сообщил ЦБ. По его данным, в отраслях черной металлургии и горной добычи компании тратили на обслуживание долга в среднем 21% прибыли (в 2023 году – порядка 15%). При этом компаниям из других ключевых отраслей пока удавалось нивелировать эффект от повышения процентных ставок за счет роста операционных показателей либо оптимизации затрат и даже улучшить свои финансовые результаты, отметил регулятор. Так, по итогам первого полугодия 2024 года у крупнейших организаций в нефтегазовой отрасли агрегированная чистая прибыль за последние 12 месяцев выросла в среднем на 43% за год и почти достигла уровня 2022 года. В транспортной отрасли прибыль выросла примерно на 11,9% за год, преимущественно за счет восстановления рынка пассажирских авиаперевозок, в отрасли цветной металлургии показатель увеличился за год на 16,5%, а у производителей удобрений и химикатов – на 29,9%, указывается в обзоре ЦБ.
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энергетика рф, траты
Банк России, энергетика РФ, траты
15:10 29.11.2024
 
ЦБ обозначил траты крупнейших энергокомпаний РФ в первом полугодии на долги

ЦБ: крупнейшие энергокомпании РФ в I полугодии тратили на долги более четверти от прибыли

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© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Расходы крупнейших энергетических компаний на обслуживание долгов перед российскими банками по итогам первого полугодия выросли до 28% от прибыли с 22% в 2023 году, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России за второй-третий кварталы 2024 года.
"Ускоренный рост цен в России в последние годы требовал ужесточения ДКП. В течение 2024 года Банк России уже трижды повышал ключевую ставку: с 16% она возросла до 21%, при этом отдельные крупнейшие нефинансовые компании продолжают наращивать долговую нагрузку перед российскими банками... Так, если в 2023 году крупнейшие энергетические компании тратили порядка 22% прибыли до уплаты процентов на обслуживание долга, то уже по итогам первого полугодия 2024 года на эти расходы приходилось 28%", - сообщил ЦБ.
По его данным, в отраслях черной металлургии и горной добычи компании тратили на обслуживание долга в среднем 21% прибыли (в 2023 году – порядка 15%). При этом компаниям из других ключевых отраслей пока удавалось нивелировать эффект от повышения процентных ставок за счет роста операционных показателей либо оптимизации затрат и даже улучшить свои финансовые результаты, отметил регулятор.
Так, по итогам первого полугодия 2024 года у крупнейших организаций в нефтегазовой отрасли агрегированная чистая прибыль за последние 12 месяцев выросла в среднем на 43% за год и почти достигла уровня 2022 года. В транспортной отрасли прибыль выросла примерно на 11,9% за год, преимущественно за счет восстановления рынка пассажирских авиаперевозок, в отрасли цветной металлургии показатель увеличился за год на 16,5%, а у производителей удобрений и химикатов – на 29,9%, указывается в обзоре ЦБ.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
Долг 6 крупнейших компаний в России достиг почти 70% капитала банков страны
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