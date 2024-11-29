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В Китае заявили о снижении зависимости страны от доллара
В Китае заявили о снижении зависимости страны от доллара - 29.11.2024, ПРАЙМ
В Китае заявили о снижении зависимости страны от доллара
Китай активно увеличивает долю расчетов в национальных валютах со своими торговыми партнерами, снижая зависимость от доллара, пишет китайская государственная... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T08:37+0300
2024-11-29T08:37+0300
2024-11-29T08:39+0300
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ПЕКИН, 29 ноя - ПРАЙМ. Китай активно увеличивает долю расчетов в национальных валютах со своими торговыми партнерами, снижая зависимость от доллара, пишет китайская государственная газета Global Times. В статье, посвященной обменному курсу юаня, авторы отмечают, что в настоящее время давление, оказываемое на Китай со стороны США и других западных стран, усиливается, что отражается не только в торговом секторе, но и в денежно-кредитной политике. В этих их условиях, подчеркивает издание, Китай не может позволить себе игнорировать внешнее давление и должен принимать необходимые меры для смягчения последствий. "(Китай) активно наращивает долю расчетов в национальных валютах со своими торговыми партнерами, что не только снижает чрезмерную зависимость от доллара США, но и облегчает и либерализует торговлю", - пишут авторы. Газета отмечает, что Пекин также изучает и продвигает новые пути валютного сотрудничества, подписывая соглашения о валютных свопах с другими странами и создавая региональные механизмы финансовой стабильности. Как пишет издание, в среду обменный курс юаня составил 7,25 за доллар, что стало самым высоким показателем с июля. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что что расчеты РФ и Китая уже на 95% происходят в национальных валютах, при этом юань используется Россией и при расчетах с третьими странами, что повышает его привлекательность.
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китай, доллар, национальные валюты
Экономика, КИТАЙ, доллар, национальные валюты
В Китае заявили о снижении зависимости страны от доллара
GT: КНР активно увеличивает долю расчетов в нацвалютах, снижая зависимость от доллара
ПЕКИН, 29 ноя - ПРАЙМ.
Китай активно увеличивает долю расчетов в национальных валютах со своими торговыми партнерами, снижая зависимость от доллара, пишет китайская государственная газета Global Times
.
В статье, посвященной обменному курсу юаня, авторы отмечают, что в настоящее время давление, оказываемое на Китай со стороны США и других западных стран, усиливается, что отражается не только в торговом секторе, но и в денежно-кредитной политике.
В этих их условиях, подчеркивает издание, Китай не может позволить себе игнорировать внешнее давление и должен принимать необходимые меры для смягчения последствий.
"(Китай) активно наращивает долю расчетов в национальных валютах со своими торговыми партнерами, что не только снижает чрезмерную зависимость от доллара США, но и облегчает и либерализует торговлю", - пишут авторы.
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Газета отмечает, что Пекин также изучает и продвигает новые пути валютного сотрудничества, подписывая соглашения о валютных свопах с другими странами и создавая региональные механизмы финансовой стабильности.
Как пишет издание, в среду обменный курс юаня составил 7,25 за доллар, что стало самым высоким показателем с июля.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что что расчеты РФ и Китая уже на 95% происходят в национальных валютах, при этом юань используется Россией и при расчетах с третьими странами, что повышает его привлекательность.