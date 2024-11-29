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В Турции оценили ситуацию с обменом старых долларов россиянами - 29.11.2024, ПРАЙМ
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В Турции оценили ситуацию с обменом старых долларов россиянами
В Турции оценили ситуацию с обменом старых долларов россиянами - 29.11.2024, ПРАЙМ
В Турции оценили ситуацию с обменом старых долларов россиянами
Россияне, отдыхающие в Турции, обращались в местные банки по вопросу обмена долларов старого образца, однако жалобы не носят массовый характер, рассказал РИА... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T12:19+0300
2024-11-29T12:20+0300
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АНКАРА, 29 ноя – ПРАЙМ. Россияне, отдыхающие в Турции, обращались в местные банки по вопросу обмена долларов старого образца, однако жалобы не носят массовый характер, рассказал РИА Новости источник на финансовом рынке страны. Ранее стало известно, что банкноты номиналом в 50 и 100 долларов старого образца перестали принимать в пунктах обмена валюты в Анкаре в связи с информацией о большом объеме фальшивых денег в обороте. Издание Hürriyet сообщило, что три турецких банка предупредили персонал о распространении поддельных стодолларовых купюр."Ряд обращений (со стороны граждан РФ), согласно полученным нами данным от банков, были, но какого-то массового характера они не имеют", - отметил собеседник агентства.В банках также добавили, что от туроператоров не поступало массовых обращений в связи со сложившейся ситуацией. При этом, отметили там, туристические агентства заранее уведомляют клиентов о существующей проблеме и просят принять превентивные меры.
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турция, российские туристы, доллар
ТУРЦИЯ, российские туристы, доллар
12:19 29.11.2024 (обновлено: 12:20 29.11.2024)
 
В Турции оценили ситуацию с обменом старых долларов россиянами

Жалобы россиян на проблемы обмена долларов в Турции не носят массовый характер

© Unsplash/Michael ParulavaВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Michael Parulava
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АНКАРА, 29 ноя – ПРАЙМ. Россияне, отдыхающие в Турции, обращались в местные банки по вопросу обмена долларов старого образца, однако жалобы не носят массовый характер, рассказал РИА Новости источник на финансовом рынке страны.
Ранее стало известно, что банкноты номиналом в 50 и 100 долларов старого образца перестали принимать в пунктах обмена валюты в Анкаре в связи с информацией о большом объеме фальшивых денег в обороте. Издание Hürriyet сообщило, что три турецких банка предупредили персонал о распространении поддельных стодолларовых купюр.
"Ряд обращений (со стороны граждан РФ), согласно полученным нами данным от банков, были, но какого-то массового характера они не имеют", - отметил собеседник агентства.
В банках также добавили, что от туроператоров не поступало массовых обращений в связи со сложившейся ситуацией. При этом, отметили там, туристические агентства заранее уведомляют клиентов о существующей проблеме и просят принять превентивные меры.
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