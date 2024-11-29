https://1prime.ru/20241129/dollar-853192594.html

В Турции оценили ситуацию с обменом старых долларов россиянами

В Турции оценили ситуацию с обменом старых долларов россиянами - 29.11.2024, ПРАЙМ

В Турции оценили ситуацию с обменом старых долларов россиянами

Россияне, отдыхающие в Турции, обращались в местные банки по вопросу обмена долларов старого образца, однако жалобы не носят массовый характер, рассказал РИА... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T12:19+0300

2024-11-29T12:19+0300

2024-11-29T12:20+0300

турция

российские туристы

доллар

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/46/841384629_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ebb33140c1865a746345fa3b13711831.jpg

АНКАРА, 29 ноя – ПРАЙМ. Россияне, отдыхающие в Турции, обращались в местные банки по вопросу обмена долларов старого образца, однако жалобы не носят массовый характер, рассказал РИА Новости источник на финансовом рынке страны. Ранее стало известно, что банкноты номиналом в 50 и 100 долларов старого образца перестали принимать в пунктах обмена валюты в Анкаре в связи с информацией о большом объеме фальшивых денег в обороте. Издание Hürriyet сообщило, что три турецких банка предупредили персонал о распространении поддельных стодолларовых купюр."Ряд обращений (со стороны граждан РФ), согласно полученным нами данным от банков, были, но какого-то массового характера они не имеют", - отметил собеседник агентства.В банках также добавили, что от туроператоров не поступало массовых обращений в связи со сложившейся ситуацией. При этом, отметили там, туристические агентства заранее уведомляют клиентов о существующей проблеме и просят принять превентивные меры.

https://1prime.ru/20241129/zabastovka-853191592.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, российские туристы, доллар