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В "Союзмолоко" рассказали о повышении доступности молочной продукции - 29.11.2024, ПРАЙМ
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В "Союзмолоко" рассказали о повышении доступности молочной продукции
В "Союзмолоко" рассказали о повышении доступности молочной продукции - 29.11.2024, ПРАЙМ
В "Союзмолоко" рассказали о повышении доступности молочной продукции
Поставщики молочной продукции прикладывают максимум усилий для сохранения доступности товаров категории на полках магазинов, несмотря на рост издержек на... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T13:59+0300
2024-11-29T14:01+0300
союзмолоко
молочная продукция
рост цен
россия
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Поставщики молочной продукции прикладывают максимум усилий для сохранения доступности товаров категории на полках магазинов, несмотря на рост издержек на производство и рост ключевой ставки, сообщили РИА Новости в "Союзмолоке". Ранее в пятницу газета "Известия" сообщила, что производители молочной продукции по договоренности с торговлей и регуляторами уже начали снижать цены на ряд социально значимых товаров. Решение о скидках и дисконтах приняли "Молвест", "Эконива", "Ренна" и другие. По маслу они доходят до 15%, по молоку - до 10-15%. "Поставщики молочных продуктов сегодня прикладывают максимальные усилия, чтобы обеспечить доступность категории на полке, запускают промо по наиболее социально значимым товарам, вводят эмбарго на повышение отпускных цен", - говорится в сообщении "Союзмолока". При этом, расходы на выпуск молочной продукции растут по всем статьям себестоимости: более чем на 20% с начала года выросли цены на сырье на фоне низкой базы прошлого года, на 40% за два года выросли затраты на зарплаты сотрудников, на логистику - до 1,5 раз, подорожали и другие статьи производства, пояснили в организации. Среди факторов повышения затрат в этом году - рост ключевой ставки ЦБ РФ и последовавшее повышение ставок по кредитным ресурсам, добавили в "Союзмолоке". "Переработчики молока в этому году столкнулись с серьезными вызовами: интенсивно растет себестоимость производства, но понимая социальную значимость категории, бизнесу важно максимально консервативно подходить к ценовой политике в части отдельных товарных позиций", - отметили в организации. Согласно данным Росстата, за период с 19 по 25 ноября 2024 года выросли цены на масло сливочное, сметану - на 1,1%, молоко пастеризованное - на 0,9%, творог и молоко стерилизованное - на 0,8%, с начала года рост цен на сливочное масло составил 31,57%. Производитель молочной продукции "Экомилк" 15 ноября сообщил РИА Новости, что в рамках проверки Генпрокуратуры принял решение понизить до прежнего уровня цены на часть товаров - относящиеся к категории социально значимой продукции. Производитель молока - ГК "Эконива" - снизил отпускные цены на сливочное масло на 10% с 1 ноября этого года, причем, по данным производителя, снижение уже отразилось на ценах в ритейле. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев 23 октября дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или "Союзмолоко" об остановке или сокращении его выпуска.
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союзмолоко, молочная продукция, рост цен, россия
Союзмолоко, молочная продукция, рост цен, РОССИЯ
13:59 29.11.2024 (обновлено: 14:01 29.11.2024)
 
В "Союзмолоко" рассказали о повышении доступности молочной продукции

"Союзмолоко": поставщики молочной продукции работают над сохранением доступности товаров

© РИА Новости . Антон Вергун | Перейти в медиабанк%Производство молочных продуктов
%Производство молочных продуктов - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Поставщики молочной продукции прикладывают максимум усилий для сохранения доступности товаров категории на полках магазинов, несмотря на рост издержек на производство и рост ключевой ставки, сообщили РИА Новости в "Союзмолоке".
Ранее в пятницу газета "Известия" сообщила, что производители молочной продукции по договоренности с торговлей и регуляторами уже начали снижать цены на ряд социально значимых товаров. Решение о скидках и дисконтах приняли "Молвест", "Эконива", "Ренна" и другие. По маслу они доходят до 15%, по молоку - до 10-15%.
"Поставщики молочных продуктов сегодня прикладывают максимальные усилия, чтобы обеспечить доступность категории на полке, запускают промо по наиболее социально значимым товарам, вводят эмбарго на повышение отпускных цен", - говорится в сообщении "Союзмолока".
При этом, расходы на выпуск молочной продукции растут по всем статьям себестоимости: более чем на 20% с начала года выросли цены на сырье на фоне низкой базы прошлого года, на 40% за два года выросли затраты на зарплаты сотрудников, на логистику - до 1,5 раз, подорожали и другие статьи производства, пояснили в организации.
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Среди факторов повышения затрат в этом году - рост ключевой ставки ЦБ РФ и последовавшее повышение ставок по кредитным ресурсам, добавили в "Союзмолоке".
"Переработчики молока в этому году столкнулись с серьезными вызовами: интенсивно растет себестоимость производства, но понимая социальную значимость категории, бизнесу важно максимально консервативно подходить к ценовой политике в части отдельных товарных позиций", - отметили в организации.
Согласно данным Росстата, за период с 19 по 25 ноября 2024 года выросли цены на масло сливочное, сметану - на 1,1%, молоко пастеризованное - на 0,9%, творог и молоко стерилизованное - на 0,8%, с начала года рост цен на сливочное масло составил 31,57%.
Производитель молочной продукции "Экомилк" 15 ноября сообщил РИА Новости, что в рамках проверки Генпрокуратуры принял решение понизить до прежнего уровня цены на часть товаров - относящиеся к категории социально значимой продукции. Производитель молока - ГК "Эконива" - снизил отпускные цены на сливочное масло на 10% с 1 ноября этого года, причем, по данным производителя, снижение уже отразилось на ценах в ритейле.
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Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев 23 октября дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или "Союзмолоко" об остановке или сокращении его выпуска.
 
Союзмолокомолочная продукциярост ценРОССИЯ
 
 
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