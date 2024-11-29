https://1prime.ru/20241129/dostupnost-853196680.html

В "Союзмолоко" рассказали о повышении доступности молочной продукции

В "Союзмолоко" рассказали о повышении доступности молочной продукции - 29.11.2024, ПРАЙМ

В "Союзмолоко" рассказали о повышении доступности молочной продукции

Поставщики молочной продукции прикладывают максимум усилий для сохранения доступности товаров категории на полках магазинов, несмотря на рост издержек на... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T13:59+0300

2024-11-29T13:59+0300

2024-11-29T14:01+0300

союзмолоко

молочная продукция

рост цен

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82736/76/827367614_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_9b11335b1fdcde8acda4a744ce810757.jpg

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Поставщики молочной продукции прикладывают максимум усилий для сохранения доступности товаров категории на полках магазинов, несмотря на рост издержек на производство и рост ключевой ставки, сообщили РИА Новости в "Союзмолоке". Ранее в пятницу газета "Известия" сообщила, что производители молочной продукции по договоренности с торговлей и регуляторами уже начали снижать цены на ряд социально значимых товаров. Решение о скидках и дисконтах приняли "Молвест", "Эконива", "Ренна" и другие. По маслу они доходят до 15%, по молоку - до 10-15%. "Поставщики молочных продуктов сегодня прикладывают максимальные усилия, чтобы обеспечить доступность категории на полке, запускают промо по наиболее социально значимым товарам, вводят эмбарго на повышение отпускных цен", - говорится в сообщении "Союзмолока". При этом, расходы на выпуск молочной продукции растут по всем статьям себестоимости: более чем на 20% с начала года выросли цены на сырье на фоне низкой базы прошлого года, на 40% за два года выросли затраты на зарплаты сотрудников, на логистику - до 1,5 раз, подорожали и другие статьи производства, пояснили в организации. Среди факторов повышения затрат в этом году - рост ключевой ставки ЦБ РФ и последовавшее повышение ставок по кредитным ресурсам, добавили в "Союзмолоке". "Переработчики молока в этому году столкнулись с серьезными вызовами: интенсивно растет себестоимость производства, но понимая социальную значимость категории, бизнесу важно максимально консервативно подходить к ценовой политике в части отдельных товарных позиций", - отметили в организации. Согласно данным Росстата, за период с 19 по 25 ноября 2024 года выросли цены на масло сливочное, сметану - на 1,1%, молоко пастеризованное - на 0,9%, творог и молоко стерилизованное - на 0,8%, с начала года рост цен на сливочное масло составил 31,57%. Производитель молочной продукции "Экомилк" 15 ноября сообщил РИА Новости, что в рамках проверки Генпрокуратуры принял решение понизить до прежнего уровня цены на часть товаров - относящиеся к категории социально значимой продукции. Производитель молока - ГК "Эконива" - снизил отпускные цены на сливочное масло на 10% с 1 ноября этого года, причем, по данным производителя, снижение уже отразилось на ценах в ритейле. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев 23 октября дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или "Союзмолоко" об остановке или сокращении его выпуска.

https://1prime.ru/20241129/produkty-853193003.html

https://1prime.ru/20241129/prodovolstvie-853192164.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

союзмолоко, молочная продукция, рост цен, россия