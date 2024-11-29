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Эксперт рассказал о последствиях новых санкций ЕС против России

Эксперт рассказал о последствиях новых санкций ЕС против России - 29.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о последствиях новых санкций ЕС против России

Европейский союз (ЕС) готовит новый пакет санкций против РФ, который может обернуться для Европы дефицитом металлопроката в случае, если будет введен запрет на... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T03:31+0300

2024-11-29T03:31+0300

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Европейский союз (ЕС) готовит новый пакет санкций против РФ, который может обернуться для Европы дефицитом металлопроката в случае, если будет введен запрет на импорт полуфабрикатов из России, рассказал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максим Худалов. Ранее, в четверг, депутаты Европейского парламента в резолюции в поддержку Украины призвали страны Европейского союза добиваться принятия очередного, 15-го по счету санкционного пакета против России, расширить ограничения в металлургическом, атомном, химическом, банковском секторах. "Могут запретить поставки полуфабрикатов... брюссельские политики уже не раз демонстрировали полное игнорирование интересов промышленности стран ЕС. Эффект бумеранга будет в виде дефицита проката в Европе после начала фазы активного стимулирования роста, которым китайские металлурги не преминут воспользоваться, резко повысив цены", - ответил эксперт на вопрос о том, какие санкции могут быть введены против отечественных металлургов в рамках 15-го пакета. Кроме того, Европа столкнется с дефицитом проката в регионе после введения механизма трансграничного углеродного регулирования ЕС (CBAM), который с 2026 года установит углеродные платежи для импортеров стали. "Тем не менее, нельзя исключать, что в попытках насолить России, европейские бюрократы нанесут очередной удар по промышленности блока", - добавил он. Также Худалов отметил, что введение подобных санкций может затронуть производство "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) в Европе. Как считает эксперт, компании придется продать свои европейские активы, после чего они будут закрыты, так как без российского проката будут нежизнеспособны. Механизм трансграничного углеродного регулирования ЕС (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) предусматривает введение налогового сбора за выбросы углекислого газа в атмосферу. Первый этап программы начал действовать в октябре прошлого года. Вступит в полную силу с 1 января 2026 года. Новый механизм призван снизить углеродоемкость продукции стран-экспортеров и не допустить потери конкурентоспособности европейских производителей из-за широкого климатического регулирования в ЕС и его отсутствия за рубежом.

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