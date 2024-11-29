https://1prime.ru/20241129/ekspert-853181599.html

Эксперт рассказал, как мошенники обманывают покупателей криптовалют

Эксперт рассказал, как мошенники обманывают покупателей криптовалют - 29.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как мошенники обманывают покупателей криптовалют

Злоумышленники могут обманывать покупателей криптовалют через схему "треугольник": мошенник пишет криптообменнику и представляется пользователем, после этого... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T03:46+0300

2024-11-29T03:46+0300

2024-11-29T03:46+0300

финансы

банки

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853181599.jpg?1732841196

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Злоумышленники могут обманывать покупателей криптовалют через схему "треугольник": мошенник пишет криптообменнику и представляется пользователем, после этого пишет пользователю и представляется криптообменником, убеждая клиента перевести ему деньги, а обменника - криптовалюту, в результате крадет деньги и криптовалюту от обеих сторон, рассказал РИА Новости ведущий аналитик в сфере кибербезопасности MТС Web Services Джамил Меджидов. "Вид мошенничества называется "треугольник". Злоумышленник пишет криптообменнику и представляется пользователем, а также пишет пользователю и представляется криптообменником. При запросе удостоверяющих данных от одной из сторон, злоумышленник сможет предоставить информацию, полученную от второй стороны. Мошенник убеждает пользователя, что действительно является обменником и убеждает того перевести ему деньги, а также прислать номер своего криптокошелька", - сообщил он. "Получив от пользователя деньги, злоумышленник отправляет номер своего криптосчета обменнику. Обменник переводит на него криптовалюту. В результате злоумышленник получает и деньги, и криптовалюту, а пользователь и обменник остаются ни с чем", - добавил эксперт. Он также рассказал о схеме криптофишинга, когда злоумышленники рассылают фишинговые письма либо оставляют зловредные ссылки на различных ресурсах с рекламой криптообменников. Переходя по таким ссылкам, пользователь переносится на фишинговый сайт, схожий с реальными обменниками. При вводе своих данных на таком сайте пользователь передает мошеннику данные от своего криптокошелька или банковской карты, что может привести к потере денежных средств. Еще одна схема - мошенничество с точками и запятыми. На некоторых криптобиржах при обмене криптовалюты между пользователями используются точки, отделяющие разряды чисел. Мошенник может предложить жертве обменять тысячу пять единиц криптовалюты (1.005), но вместо точки при обмене поставить запятую (1,005). Второй пользователь может не заметить этого и согласиться на обмен. В таком случае жертва переведет деньги за тысячу пять единиц криптовалюты, а получит одну единицу и пять тысячных. Чтобы не стать жертвой мошенников при торговле криптовалютой Меджидов рекомендует проверять URL-адреса сайтов на предмет того, соответствуют ли они реально существующим криптоплощадкам. Также следует использовать двухфакторную аутентификацию в криптокошельках. Кроме того, не стоит верить обещаниям гарантированной прибыли, следует избегать токенов с необоснованным резким ростом и всегда анализировать рынок.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, москва